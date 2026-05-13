Flutlicht-Show in Niesky –Überlebenskampf in Görlitz

In diesem Nachholspiel des 22. Spieltags steht die sportliche Zukunft beider Vereine auf dem Spiel. Das Tabellenschlusslicht aus Görlitz empfängt den Tabellenvierzehnten aus Bannewitz. Es ist das Duell der Gebeutelten, die sich keinen weiteren Fehler mehr erlauben dürfen. Görlitz schöpfte zuletzt durch den fulminanten 4:1 Auswärtssieg in Deutschbaselitz neuen Mut und hat nun 14 Zähler auf dem Konto. Die Erinnerung an das Hinspiel dürfte den Gastgebern zusätzliche Kraft verleihen, denn dort demontierten sie Bannewitz mit 5:1. Mykhailo Statnik in der 31. Minute, Moritz Adam in der 40. und 53. Minute sowie Krystian Gawora in der 43. Minute und Josef Hintersatz in der 50. Minute sorgten damals für ekstatischen Jubel in der Grenzstadt. Bannewitz hingegen steckt mit 15 Punkten tief in der Krise und verlor zuletzt mit 0:3 gegen Bischofswerda. Für den Verlierer dieser Partie könnte der Weg in die Kreisoberliga fast schon besiegelt sein.

Heute, 19:00 Uhr FV Eintracht Niesky Niesky Radeberger SV Radeberg 19:00 PUSH

In Niesky kommt es zum ultimativen Kräftemessen um die Vorherrschaft hinter dem Spitzenduo. Der Tabellendritte empfängt den Vierten zu einem Duell, das bereits in der Hinrunde für klare Verhältnisse sorgte. Damals triumphierte die Eintracht in Radeberg deutlich mit 4:1, was noch immer als tiefe Scharte in der Seele des Radeberger SV brennt. Niesky strotzt nach dem souveränen 5:1 Erfolg gegen Zschachwitz vor Selbstvertrauen und will die 47 Punkte weiter ausbauen. Die Gastgeber verfügen über eine der torhungrigsten Offensiven der Liga, die zuletzt kaum zu bändigen war. Radeberg hingegen reist mit der Wut einer knappen 1:2 Niederlage gegen den Spitzenreiter an und möchte beweisen, dass man spielerisch auf Augenhöhe agieren kann. Fünf Punkte trennen die beiden Kontrahenten, was dieses Spiel zu einer richtungsweisenden Partie für den weiteren Saisonverlauf macht.

Lukas Scharf (Pressesprecher, Eintracht Niesky): „Mit Radeberg erwartet uns am Wochenende in Niesky ein äußerst unangenehmer Gegner. Die Ergebnisse der vergangenen Wochen geben uns zwar Selbstvertrauen und die Hoffnung, auch diesmal die drei Punkte auf unserem Konto verbuchen zu können, dennoch wissen wir um die Schwere der Aufgabe.

In den bisherigen Aufeinandertreffen hat uns Radeberg stets alles abverlangt, und auch die aktuelle Form der Gäste zeigt, dass sie momentan sehr gut unterwegs sind. Umso wichtiger wird es sein, von Beginn an konzentriert aufzutreten und über die gesamte Spielzeit dagegenzuhalten. Jeder in unserer Mannschaft ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst, und wir werden alles in die Waagschale werfen, um die drei Punkte in Niesky zu behalten.“

Jacques Damm (Sportlicher Leiter, Radeberger SV): „Das Mittwochsspiel in Niesky verspricht erneut viel Brisanz, da in den Partien gegen Niesky in den vergangenen Jahren immer viele Tore gefallen sind. Mit dem Anstoß am Mittwochabend um 19 Uhr bietet sich ein würdiger Rahmen für dieses Spiel. Wir hoffen natürlich auf zahlreiche Zuschauer, damit die Atmosphäre vor Ort diesem Rahmen gerecht wird und es ein schöner Fußballabend wird. Der Fokus liegt nun ganz klar darauf, gegen eine Spitzenmannschaft der Liga den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen.“

__________________________________________________________________________________________________