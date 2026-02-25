Flutlicht-Show in Klosterfelde: Reifeprüfung gegen Anker Wismar

Die Atmosphäre in Klosterfelde verspricht am Freitagabend unter Flutlicht eine ganz besondere Brisanz. Doch für Lucio Geral zählt vor allem die sportliche Schwere der Aufgabe. Der Trainer der SG Union 1919 Klosterfelde lässt keinen Zweifel an der Qualität des kommenden Gegners aufkommen: „Wir erwarten mit Wismar den bisher schwersten Gegner in diesem Kalenderjahr. Die Mannschaft ist gespickt mit vielen Spielern, die den Hansa-Nachwuchs durchlaufen haben, körperlich sehr robust sind und teilweise sogar Zweit- und Drittliga-Einsätze in ihrer Vita haben.“ Es ist das Aufeinandertreffen mit einem Team, das trotz seines aktuellen achten Tabellenplatzes als brandgefährlich eingestuft wird.

Der Blick zurück auf das Hinspiel dient als mahnendes Beispiel für die Zähigkeit des FC Anker Wismar. Vor 205 Zuschauern lieferten sich beide Teams damals einen dramatischen Schlagabtausch, der mit einem 3:3-Remis endete. Für die SG Union trafen Caner Özcin doppelt und Gentuar Durmishi, während auf Seiten von Wismar Niklas Tille, Jonas Hurtig und Lares Kodanek erfolgreich waren. Besonders die Moral der Gäste blieb in Erinnerung, da sie nach der Gelb-Roten Karte für Danilo John in der 27. Minute lange Zeit in Unterzahl agierten. „Im Hinspiel haben sie sich über 60 Minuten gegen uns in Unterzahl einen Punkt erkämpft und sind deshalb in respektabler Erinnerung geblieben“, betont Lucio Geral mit Blick auf die Willenskraft des Gegners.

Vorsicht trotz des jüngsten Torrausches

Obwohl die SG Union 1919 Klosterfelde mit der Empfehlung eines deutlichen Sieges gegen den FC Viktoria 1889 Berlin antritt, warnt der Trainer davor, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. In jener Partie trafen Anton Kanther, Leon Walter (2), Maximilian Boritzki und Jannick Wolter bereits in der ersten Halbzeit und überrollten die Berliner, bei denen lediglich Jiayi Xiao zum 1:5 traf und Finn Liepelt mit Gelb-Rot vom Platz flog. Doch Lucio Geral fordert für Freitag eine konstantere Leistung über die gesamte Spieldauer.

Das verzerrte Tabellenbild als zusätzliche Motivation

In der aktuellen Tabelle der NOFV-Oberliga Nord rangiert Klosterfelde mit 26 Punkten auf dem vierten Platz, drei Zähler vor dem FC Anker Wismar, der allerdings noch drei Spiele weniger absolviert hat. „Das Tabellenbild verzerrt das Kräfteverhältnis etwas, und wir müssen am Freitag eine Maximalleistung über 90 Minuten abliefern, um dreifach zu punkten“, erklärt der Trainer der Union. Das Ziel ist klar definiert: Gegen die robuste Mannschaft aus Wismar soll die eigene Entwicklung bestätigt und der Vorsprung auf die Verfolger ausgebaut werden. Es ist die Chance, sich endgültig in der Spitzengruppe der Liga festzusetzen.