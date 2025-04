Flutlicht-Revanche in Rixdorf

Der Ball rollt nun doch – nachdem das ursprünglich angesetzte Topspiel zwischen dem Rixdorfer SV und dem SV Askania Coepenick eine Woche vor Ostern kurzfristig abgesagt werden musste, kommt es am Donnerstagabend endlich zur heiß erwarteten Nachholpartie.

Das Duell hat es in sich: Nicht nur geht es um wichtige Punkte im Aufstiegskampf, es steht auch ein ganz persönliches Kapitel offen – denn Rixdorf ist bislang das einzige Team, das uns in dieser Saison eine Niederlage zufügen konnte. Am 1. Spieltag unterlag Askania denkbar unglücklich durch ein Eigentor mit 0:1. Seitdem blieb man in 17 Spielen ungeschlagen – und will diese Serie unter Flutlicht unbedingt weiter ausbauen.