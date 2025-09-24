Zu viele Chancen lässt die Kirschner-Elf aktuell liegen, um auf Dauer in der Kreisliga Isar-Rott vorne mitmischen zu können. Bei der Flutlicht-Premiere in Eberspoint hat man mit JoBi einen richtigen "Brocken" vor der Brust. – Foto: Thomas Martner

Flutlicht-Premiere: FCVE trifft am Freitagabend auf SG "Jo/Bi" +++ Vilstallöwen setzen im Derby auf heimstärke gegen formstarke SG - Beim ersten Flutlichtspiel in der "FCE-Arena" soll vor allem die Chancenverwertung verbessert werden +++ Verlinkte Inhalte präsentiert von KL Isar-Rott Johannesbr. FCVE 2023

Beim FC Velden-Eberspoint ergibt sich im bisherigen Saisonverlauf ein recht einfaches Muster: Nach einem erfolgreichen Wochenende mit drei Punkten folgt stets ein Rückschlag. Nach dem knappen "Big-Point-Sieg" gegen Dingolfing II folgte am vergangenen Spieltag in trostloses 0:0 in Dietfurt trotz langer Überzahl. Am Freitagabend soll gegen die SG Johannesbrunn/Binabiburg bei der Flutlicht-Premiere in Eberspoint zumindest die kleine Heimserie von bisher zwei Siegen in Folge ausgebaut werden.

Fr., 26.09.2025, 19:00 Uhr FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 SG Johannesbr.-Binab. Johannesbr. 19:00 PUSH "Der Punkt in Dietfurt war nach den 90 gespielten Minuten dann schon deutlich zu wenig und jetzt gilt es, mit einem Derbydreier daraus etwas zu machen. Wir müssen vor dem Tor schlichtweg effektiver und zielstrebiger werden - regelmäßig lassen wir einfach zu viele klare Torchancen liegen und nutzen sie nicht!", quittierte FCVE-Coach Andreas Kirschner das 0:0 Unentschieden in Dietfurt.

Aktuell fehlt dem FCVE die notwendige Kaltschnäuzigkeit vorm Tor, um sich auf Dauer in der Spitzengruppe zu etablieren. Spielerisch zählen Hampe und Co. allemal zu den stärksten Teams der Liga. Der Aufwand, den der FCVE in den Partien betreibt ist groß, allerdings verpassen die Vilstallöwen es immer wieder sich selbst zu belohnen. Die SG Johannesbrunn/Binabiburg hingegen fährt nach den 5:0 Heimsieg gegen Hebertsfelden sowie dem 4:0 Erfolg gegen Ulbering mit breiter Brust in die FCE-Arena, wenngleich die Statistik gegen Hellfeuer und Co. spricht: Alle bisherigen Duelle gegen die Vilstallöwen wurden bisher allesamt verloren. Diesen Trend werden die Gäste am Freitagabend mit allen Mitteln entgegenwirken wollen. „Mit Jobi kommt ein starkes Stück Arbeit in unser Wohnzimmer. Die Truppe ist stark in die Saison gestartet, hat eine großartige Mischung aus Erfahrung, Effektivität und jungen, hungrigen Spielern, die in dieser Liga definitiv jeden Gegner mit ihrer Physis und ihrem Kampfgeist wehtun können.“

Am Dienstagabend gingen in Eberspoint erstmals die Lichter unter der neuen Flutlichtanlage an. Am Freitagabend ist die neue Anlage dann im Derby zwischen Velden-Eberspoint und der SG Jobi zum ersten Mal im Einsatz.