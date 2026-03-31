Flutlicht-Nachholspiel: »...den ersten Dreier in 2026 einfahren«

Am Mittwochabend blickt die Landesliga Nordost nach Erlangen, wenn der FSV Erlangen-Bruck im Nachholspiel des 22. Spieltags den 1. SC Feucht empfängt. Während die Hausherren mit einem Sieg bis auf zwei Zähler an den Relegationsplatz heranrücken können, geht es für die Gäste darum, den schleichenden Negativtrend zu stoppen und den Vorsprung auf die Abstiegsrelegation zu wahren.
In der ersten Begegnung der Saison setzten sich die Brucker im Waldstadion deutlich mit 4:0 durch. Giuliano Nyary (18.), Samuel Arles (66.), Nikola Milovski (86., FE) und Nemanja Pejovic (90.+3) schossen den Auswärtssieg heraus, wobei der Platzverweis gegen Feuchts Philipp Nutz (61.) den Gästen in die Karten spielte. FSV-Coach Philip Messingschlager warnt jedoch vor einer falschen Einordnung: „4:0 klingt erstmal klar im Hinspiel. Aber es war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe für lange, lange Zeit. Am Ende haben wir es dann vom Ergebnis her relativ deutlich gemacht. Doch der Spielverlauf hat es so damals eigentlich nicht hergegeben.“
Der FSV Erlangen-Bruck geht gestärkt aus dem vergangenen Wochenende hervor. Nach einer emotionalen Woche zeigte die Mannschaft beim 4:0-Erfolg in Röslau eine Reaktion. „Ich denke, über 90 Minuten war der Sieg definitiv verdient und wir haben auch eine ordentliche Leistung gebracht“, so Messingschlager. Für das Duell gegen Feucht gibt er die Marschroute klar vor: „Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich zu Hause auch den ersten Dreier in 2026 einfahren. Und müssen dafür hohe Intensität wieder an den Tag legen. Unsere Basics gut machen, gegen den Ball arbeiten, mit Ball viel Leidenschaft und Bewegung haben. Und einfach wieder Freude versprühen und genießen, dass wir alle auf dem Platz stehen können.“
Beim 1. SC Feucht herrscht nach fünf sieglosen Spielen im Kalenderjahr 2026 Ernüchterung. Nach der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen Buckenhofen schrumpfte der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz auf sechs Punkte. Team-Manager Max Schmid hofft auf die Außenseiterrolle: „Wir haben gezeigt, dass wir gerade gegen Mannschaften, die spielerisch gute Lösungen haben, meistens ganz gut aussahen. Sowohl in Ammerthal als auch zweimal gegen Forchheim hat unser Team gezeigt, dass wir durchaus ebenbürtig sind. Mit der Einstellung müssen wir auch am Mittwoch in Erlangen ran, dann können wir hoffentlich etwas Zählbares mit nach Hause nehmen.“
Erlangen-Bruck (48 Punkte) steht auf Rang drei und lauert auf Patzer der Konkurrenz aus Forchheim und Ammerthal. Der 1. SC Feucht (33 Punkte) rangiert auf Platz zwölf und benötigt dringend Zählbares, um nicht noch tiefer in den Abstiegssumpf zu geraten.
Personalien: Beim SC Feucht fallen Jakob Söder (Zerrung) sowie Jannik Kiebler und Darko Lukic (beide Adduktorenverletzung) sicher aus. Zudem stehen hinter den Einsätzen von Leon Schoen und Berkan Wild noch dicke Fragezeichen.