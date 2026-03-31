Flutlicht-Nachholspiel: »...den ersten Dreier in 2026 einfahren«

Der 1. SC Feucht um Kapitän Jannik Schneider (re.) hofft auf eine Überraschung in Erlangen. – Foto: Wolfgang Zink

Am Mittwochabend blickt die Landesliga Nordost nach Erlangen, wenn der FSV Erlangen-Bruck im Nachholspiel des 22. Spieltags den 1. SC Feucht empfängt. Während die Hausherren mit einem Sieg bis auf zwei Zähler an den Relegationsplatz heranrücken können, geht es für die Gäste darum, den schleichenden Negativtrend zu stoppen und den Vorsprung auf die Abstiegsrelegation zu wahren.

Deutliches Hinspiel-Ergebnis trügt

In der ersten Begegnung der Saison setzten sich die Brucker im Waldstadion deutlich mit 4:0 durch. Giuliano Nyary (18.), Samuel Arles (66.), Nikola Milovski (86., FE) und Nemanja Pejovic (90.+3) schossen den Auswärtssieg heraus, wobei der Platzverweis gegen Feuchts Philipp Nutz (61.) den Gästen in die Karten spielte. FSV-Coach Philip Messingschlager warnt jedoch vor einer falschen Einordnung: „4:0 klingt erstmal klar im Hinspiel. Aber es war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe für lange, lange Zeit. Am Ende haben wir es dann vom Ergebnis her relativ deutlich gemacht. Doch der Spielverlauf hat es so damals eigentlich nicht hergegeben.“

Bruck: Mit Leidenschaft und Freude zum Heimsieg

Der FSV Erlangen-Bruck geht gestärkt aus dem vergangenen Wochenende hervor. Nach einer emotionalen Woche zeigte die Mannschaft beim 4:0-Erfolg in Röslau eine Reaktion. „Ich denke, über 90 Minuten war der Sieg definitiv verdient und wir haben auch eine ordentliche Leistung gebracht“, so Messingschlager. Für das Duell gegen Feucht gibt er die Marschroute klar vor: „Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich zu Hause auch den ersten Dreier in 2026 einfahren. Und müssen dafür hohe Intensität wieder an den Tag legen. Unsere Basics gut machen, gegen den Ball arbeiten, mit Ball viel Leidenschaft und Bewegung haben. Und einfach wieder Freude versprühen und genießen, dass wir alle auf dem Platz stehen können.“