„Flutlicht, Kunstrasen und guter Fußball“ – Lehndorf voller Vorfreude

„Nach der unfreiwilligen Spielpause haben die Jungs richtig Bock auf das Spiel am Freitagabend. Flutlicht, Kunstrasen und guter Fußball – darauf freuen wir uns“, erklärte Co-Trainer Sascha Schaumburg im Vorfeld.

Während Lehndorf weiter an der Spitze thront (24 Punkte, 37:11 Tore), musste der kommende Gegner zuletzt einen herben Rückschlag hinnehmen: Peine verlor mit 1:6 gegen den MTV Hondelage und fiel damit ins breite Mittelfeld der Tabelle zurück. Dennoch erwartet Schaumburg ein Duell auf Augenhöhe: „Beim VfB Peine sind ja auch einige sehr gute Kicker und das Spiel wird sicher unterhaltsamer als die zuletzt eher körperbetonten Kampfspiele.“

Die Lehndorfer setzen darauf, dass das technisch orientierte Spiel des Gegners ihnen entgegenkommt. „Von außen macht es dann auch mehr Spaß, wenn es mehr um spielerische Elemente geht“, so Schaumburg weiter.

Mit acht Siegen aus neun Partien und einer beeindruckenden Tordifferenz bleibt Lehndorf das Maß aller Dinge in der Liga. Gegen Peine soll nun der nächste Schritt folgen – mit Spielfreude, Struktur und der Lust auf Fußball unter Flutlicht.