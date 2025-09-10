Flutlicht-Kracher: SG Sonnenhof Großaspach erwartet Kickers Offenbach

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Freitag, den 12. September 2025, die Kickers Offenbach zum Heimspiel. Anpfiff der Partie des siebten Spieltags in der Regionalliga Südwest in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 19 Uhr.

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Hinter uns liegt ein turbulentes und emotionales Auswärtsspiel mit dem 2:2 am vergangenen Samstag in Kassel. Wir haben auf jeden Fall Moral bewiesen und erneut gezeigt, dass wir eine gefestigte Mannschaft sind und haben gleichzeitig auch gesehen, welchen Impact die Einwechselspieler auf unser Spiel haben können. Es waren extrem wechselhafte Spielphasen dabei, daher geht es für uns nun am kommenden Freitag zuhause gegen die Kickers Offenbach darum, dass wir das Momentum auf unsere Seite ziehen. Wir erwarten einen der Haupt- Aufstiegsanwärter der Liga und brauchen von Beginn an die gesamte Power auf dem Platz. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf ein attraktives Flutlichtspiel, wollen auch diese Aufgabe wieder offensiv ausgerichtet angehen und den Zuschauern ein intensives und voller Leidenschaft geprägtes Spiel bieten.“

Die Personalsituation:

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am kommenden Freitag zuhause gegen die Kickers Offenbach nach jetzigem Stand auf Elias Rahn (OP nach Unterarmbruch). Dagegen kehrt Kapitän Volkan Celiktas nach seiner abgesessenen Rotsperre wieder in das Aufgebot des Dorfklubs zurück.

Der Gegner:

Bereits in die 13. Regionalliga Südwest-Saison in Folge sind die Kickers Offenbach mit Beginn der aktuellen Spielzeit gestartet. Das Saisonziel steht seit Jahren außer Frage: Der ehemalige Bundesligist will die Meisterschaft und sich die damit verbundene Rückkehr in die 3. Liga sichern. In der vergangenen Spielzeit war der OFC mit dem zweiten Tabellenplatz am Saisonende bereits nah dran, nun soll 2025/26 der nächste große Angriff auf die Mission Aufstieg folgen.

Helfen sollen dabei neben Neu-Coach Kristjan Glibo, welcher zuvor die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt coachte, unter anderem auch folgende Neuzugänge: Luca Stellwagen (vom SGV Freiberg Fußball), Jelle Goselnik (von Phnom Penh Crown/Kambodscha), Dominik Crljenec (von Eintracht Frankfurt II), Jannik Horz (von der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz), Jona Borsum (per Leihe von Eintracht Braunschweig) und Kilian Skolik (von Fortuna Düsseldorf II). Dagegen nicht mehr am Bieberer Berg aktiv sind die Abgänge Jannes Wulff (SV Drochtersen/Assel), Almin Mesanovic (SC Verl), Jan Urbich (Borussia Mönchengladbach II), Alexander Sorge (Wacker Burghausen), Irwin Pfeiffer (SV Hummetroth), Luca Horst (1. FC Nürnberg II), Lucas Becker (FSV Frankfurt) und Dimitrij Nazarov (aktuell vereinslos).

Aktuell belegen die Kickers mit zehn Punkten aus den ersten sechs Spielen den fünften Tabellenplatz und stehen damit nur einen Zähler hinter den Aspachern. Auf zwei Siege zu Beginn beim Bahlinger SC (2:0) sowie gegen den FC Bayern Alzenau (1:0) folgten schließlich jeweils zwei 1:3-Niederlagen. Erst beim 1. FSV Mainz 05 II und anschließend zuhause gegen den TSV Steinbach Haiger. Am darauffolgenden Freitagabend gelang den Offenbachern dann bei den Stuttgarter Kickers der Befreiungsschlag (2:1). Zuletzt gab es am vergangenen Freitagabend die Punkteteilung beim 2:2 gegen den FC 08 Homburg.

Sechsmal trafen die SG Sonnenhof Großaspach und die Kickers Offenbach bislang aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei an die Hessen, die insgesamt vier Partien für sich entscheiden konnten. Erst einmal siegte die SG, eine weitere Begegnung endete torlos. Geleitet wird die Freitagspartie von Schiedsrichter Lukas Jungfleisch (FV Fischbach) und seinen beiden Assistenten Marco Niebergall und Maximilian Paul Schommer.

Rund um die Partie:

Tickets für das anstehende Heimspiel in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen die Kickers Offenbach unter https://www.leagues.football/sga live übertragen.