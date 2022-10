Flutlicht-Kellergipfel in Hallbergmoos: Verlieren verboten! 14. Spieltag in der Bayernliga Süd - Freitag: Es geht um ganz wichtige Punkte für den VfB Hallbergmoos und den TSV 1860 Rosenheim

Die Vorzeichen versprechen vor allem für die Zuschauer so einiges: Freitagabend, Flutlicht, Kellerduell. Mit dem VfB Hallbergmoos und dem TSV 1860 Rosenheim treffen zum Auftakt des 14. Spieltags der Vorletzte und Letzte der laufenden Bayernliga Süd-Spielzeit aufeinander. Dabei gilt vor allem eines: Verlieren verboten! Denn sonst könnte schon bald der Zug abgefahren sein und das rettende Ufer außer Sichtweite geraten. Es ist alles angerichtet, Anpfiff ist um 19:30 im Stadion am Airport im Sportpark Hallbergmoos.

Matthias Strohmaier (Spielertrainer VfB Hallbergmoos): "Aufgrund der Tabellenkonstellation und dem Saisonstart beider Mannschaften ist es natürlich ein extrem wichtiges Spiel für uns. Wir haben uns zuletzt innerhalb der Mannschaft gut gefunden und in den vergangenen Wochen sind einige Spieler aus ihren Verletzungen zurückgekehrt. Das hat sich auch in deutlichen Leistungssteigerungen widergespiegelt und gegen den FC Ismaning konnten wir uns sogar mit den drei Punkten belohnen. Nun gilt es weiter an diesem Spirit zu arbeiten, das Stadion mitzunehmen und alles reinzuwerfen. Nur so können wir diese wichtigen drei Punkte bei uns behalten."

Personalien VfB Hallbergmoos: Brandon Happi Monthé (Sprunggelenksverletzung) und Aldin Bajramovic (Knieprobleme) werden das Kellerduell gegen den TSV 1860 Rosenheim wohl verpassen.

Hansjörg Kroneck (Sportlicher Leiter TSV 1860 Rosenheim): "Es ist natürlich ein absolutes Kellerduell, das für beide Mannschaften eine große Wichtigkeit besitzt. Dennoch ist es kein entscheidendes Spiel, weil in der aktuellen Saisonphase noch genügend Punkte zu vergeben sind. Auch am Freitagabend gegen Hallbergmoos gibt's nur drei Punkte, auch wenn beide Mannschaften alles daran setzen werden das Spiel zu gewinnen."

Personalien TSV 1860 Rosenheim: Neben den Langzeitverletzten sind zum aktuellen Stand noch einige Akteure angeschlagen, deren Einsatz sich kurzfristig entscheiden wird.