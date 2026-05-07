Flutlicht in Taucha: Lipsia Eutritzsch hofft auf die Überraschung

Die Favoritenrolle ist dabei eindeutig vergeben, was auch Julius Nitzsche, der Sportliche Leiter der Eutritzscher, unumwunden einräumt: „Viel mehr als die letzten Wochen kann ich nicht sagen. Mit Taucha folgt der vierte Top-Gegner in Folge. Wir gehen als klarer Außenseiter ins Spiel.“ Besonders die Effizienz der Nordsachsen ist den Leipzigern noch aus dem Hinspiel in schmerzlicher Erinnerung geblieben. Damals unterlag Lipsia auf eigenem Platz deutlich mit 0:4. „Wir haben im Hinspiel gesehen, welche Qualität und Effektivität Taucha besitzt“, warnt Nitzsche vor der Offensivkraft des Gastgebers, der trotz einer jüngsten 0:3-Niederlage gegen den Reichenbacher FC weiterhin zum engsten Kreis der Aufstiegsaspiranten zählt.

Trotz der prekären Tabellensituation – Lipsia rutschte durch die unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen die BSG Stahl Riesa auf den 13. Rang ab – herrscht im Verein kein Pessimismus. Im Gegenteil: Die spielerische Leistung gegen Riesa, bei der man sich eine Vielzahl hochkarätiger Chancen erarbeitete, dient als Mutmacher. Nitzsche betont: „Wir wollen trotzdem an das Positive der letzten beiden Spiele anknüpfen.“

Die Zielsetzung für den Freitagabend ist trotz der Außenseiterrolle klar formuliert. Die Mannschaft von Trainer Dirk Havel möchte die besondere Atmosphäre eines Abendspiels nutzen, um für eine Überraschung zu sorgen. „Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel zum Freitagabend und versuchen, etwas in Taucha mitzunehmen“, so Nitzsche abschließend. Ein Punktgewinn wäre für Lipsia im engen Kampf um den Klassenerhalt ein immens wichtiges Signal.