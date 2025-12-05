Flutlicht-Gipfeltreffen am Freitag: Meteor empfängt Teutonia

Nach einem intensiven und turbulenten 13. Spieltag unter der Woche sortiert sich die Landesliga 2 neu – und doch bleibt alles eng: An der Spitze liefern sich Meteor und Teutonia ein Fernduell um den direkten Aufstieg, während im Tabellenkeller Liria, Kladow und Union 06 dringend Punkte benötigen. Trainer, Torjäger und zuletzt auffällige Akteure stehen im Fokus, wenn am Wochenende der 14. Spieltag ansteht.

Der Köpenicker FC von Marco Hamann und Paul Weinholz bleibt auch nach dem wilden 3:3 in Marienfelde eine der spektakulärsten Mannschaften der Liga. Vorne treffen D. Bohnsack (14 Saisontore) und R. Ilinseer (9 Tore in 9 Spielen) weiterhin nach Belieben, defensiv jedoch bleibt viel Arbeit. Als Tabellenvierter sitzt Köpenick Stern Marienfelde und Teutonia im Nacken. Hansa 07, aktuell Tabellenachter, brachte unter Trainer Patrick Fischer beim 2:2 in Biesdorf einen wichtigen Auswärtspunkt mit. Torjäger Yunus Can erzielte bereits acht Treffer und liefert zwei Vorlagen – er ist auch in Köpenick der zentrale Hoffnungsträger. Hansa spielt mutig, schnell und körperlich robust. Beide Teams lieben das Offensivspektakel. Alles spricht für ein Spiel mit vielen Toren – und möglicherweise klaren Auswirkungen auf die Spitzengruppe.

Tabellenführer Meteor empfängt den Zweiten Teutonia. Meteor ist seit Wochen stabil, kassiert kaum Gegentore und vertraut vorne auf die Wucht von Simon Böhm, der bereits neun Treffer erzielt hat. Teutonia reist trotz der 2:3-Niederlage bei Hermsdorf mit viel Selbstvertrauen an. Trainer Matthias Wolk sieht sein Team weiterhin als ernsthaften Aufstiegskandidaten – und Torjäger Phelan Ackerschewski unterstreicht das eindrucksvoll. Mit zehn Toren und sieben Vorlagen ist er der kompletteste Offensivspieler der Liga. Dazu kommt Marvin Kubens, der nach seiner überragenden Quote (7 Tore in 7 Spielen) jederzeit ein Spiel entscheiden kann. Platz eins gegen Platz zwei, beste Defensive gegen beste Offensive – mehr Spitzenspiel geht nicht. Ein Sieg würde Meteor einen Schritt näher an den direkten Aufstieg bringen, Teutonia hingegen könnte mit drei Punkten wieder die Tabellenführung anvisieren.

Union 06 bleibt nach dem 0:3 bei Mahlsdorf Tabellenletzter. Trainer Marcel Marschalky kämpft unermüdlich, doch die Mannschaft wirkt nach zwölf Niederlagen aus 13 Spielen verunsichert. 15 erzielte Tore reichen in der Liga nicht – und die Defensive ist mit 46 Gegentreffern die schwächste. Hermsdorf hingegen, trainiert von Tobias Röttgen, feierte mit dem 3:2 gegen Teutonia einen der Überraschungssiege (Match fand schon im November statt) des 13.Spieltags. Jan Oberstein und Jeremy Schneider präsentieren sich seit Wochen in starker Verfassung (zusammen 13 Tore) und sorgen für einen sechsten Platz. Die Rollen sind klar verteilt – doch Union braucht dringend ein Zeichen, will man den Anschluss nicht endgültig verlieren.

Aufsteiger Biesdorf, trainiert von Roy-Marvin Laumer, zeigte beim 2:2 gegen Hansa eine starke Reaktion, ist aber weiterhin Tabellenelfter und damit im erweiterten Abstiegskampf. Besonders die Defensive war zuletzt anfällig. Inter II von Trainer Yannik Lüdtke hingegen feierte einen wichtigen 4:2-Sieg gegen Liria. Joshua Senne (9 Treffer) wirbelt wie gewohnt, und auch das Umschaltspiel funktionierte wieder deutlich besser. Als Tabellenneunter schielen die Schwarz-Weißen wieder auf die obere Tabellenhälfte. Beide Teams benötigen Punkte, um sich im Mittelfeld zu stabilisieren – ein Duell, das für die weitere Richtung der Saison viel Bedeutung hat.

So., 07.12.2025, 13:30 Uhr FC Liria 1985 Berlin FC Liria FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde 13:30 PUSH

Liria von Trainer Arber Shuleta steckt nach der 2:4-Niederlage bei Inter tief im Tabellenkeller. Platz 14 bedeutet akute Abstiegsgefahr. Zwar trifft M. Hassanzadeh zuverlässig (10 Saisontore), doch defensiv brennt es lichterloh – 50 Gegentore sind ein alarmierender Wert. Ganz anders die Lage bei Stern Marienfelde. Die Mannschaft von Maximilian Bunde lieferte beim 3:3 gegen Köpenick ein intensives Spiel ab und bleibt als Tabellendritter in Schlagdistanz zur Spitze. Die Offensive ist variabel, das Pressing konsequent – ein echter Aufstiegsanwärter. Für Liria zählt im Heimspiel jeder Punkt, doch Stern kommt mit breiter Brust.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf II 14:30 PUSH

Türkiyemspor stürmt nach dem klaren 4:0 in Wannsee auf Tabellenplatz fünf und präsentiert sich unter Trainer Deniz Özkaya in beeindruckender Stabilität. Ali Ayvaz ist mit sechs Toren und acht Vorlagen einer der kreativsten Offensivspieler der Liga und kaum zu greifen. Mahlsdorf II, gecoacht von Mirko Wilke, feierte zwar ein 3:0 gegen Union 06, doch die Saison bleibt wechselhaft. Christian Preiss erzielte bereits sieben Treffer und liefert wichtige Impulse, aber Eintracht muss konstanter werden, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. Türkiyemspor geht formstark ins Rennen, Mahlsdorf hingegen reist mit dem Gefühl eines Pflichtsieges, aber ohne echte Serie an.

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II FSV Berolina Stralau 1901 Stralau 14:00 PUSH

Die Viktoria-Reserve, trainiert von M. Weinlein und seinem Staff, feierte beim 4:0 in Kladow ein offensives Ausrufezeichen. Besonders Matthieu Weinlein glänzt weiterhin als eiskalter Torjäger (7 Treffer in 9 Spielen). Als Tabellensiebter klopft Viktoria an der oberen Tabellenhälfte. Stralau von Trainer Fernando Rebora Boy dagegen verlor unter der Woche gegen Meteor knapp 0:1 und bleibt mit nur zehn Punkten auf Rang zwölf im Abstiegsstrudel. Die Mannschaft wirkt kämpferisch, aber im letzten Drittel fehlt oftmals die Durchschlagskraft. Viktoria geht als Favorit ins Spiel – doch Stralau darf sich keinen weiteren Ausrutscher leisten.

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr FV Wannsee FV Wannsee SF Kladow SF Kladow 14:30 PUSH