Flutlicht für Hildesheim: VfV 06 rüstet auf

„Wir streben die Rückkehr in die Regionalliga an – und zur Lizenzerteilung ist künftig ein leistungsstarkes Flutlicht Voraussetzung“, betont VfV-Präsident Michael Salge. Bisher hatte der Norddeutsche Fußballverband dem Club eine Ausnahmegenehmigung erteilt. „Das wird in Zukunft nicht mehr so sein.“ Ohne neue Anlage müsste der Club Regionalliga-Heimspiele andernorts austragen. „Das kann ja wohl kein Hildesheimer Fußballfan wollen.“

Die neue Beleuchtungsanlage wird mit 21 Metern deutlich höher ausfallen als herkömmliche Sportplatzbeleuchtungen. Statt der üblichen 70 Lux auf städtischen Plätzen wird das Stadion mit 400 Lux gleichmäßig ausgeleuchtet. Neben dem Spielfeld werden auch Zugänge sowie Steh- und Sitzplatzbereiche beleuchtet. Bis zum Saisonstart am 10. August in der Oberliga Niedersachsen sollen die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein, die Fertigstellung der gesamten Anlage ist für spätestens September geplant. Eine feierliche Eröffnung ist im Herbst vorgesehen.