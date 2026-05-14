Flutlicht, Frustabbau und fünf Tore

Der TSV Lägerdorf hat sich im richtigen Moment eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim klaren 5:0 gegen den abgestiegenen Ratzeburger SV zeigte die Mannschaft von Trainer Michael Blume unter Flutlicht ihre stärkste Vorstellung seit Wochen – und verschaffte sich vor dem Saisonabschluss spürbar Luft.
Schon nach wenigen Minuten war zu erkennen, dass der TSV Lägerdorf den Druck der vergangenen Wochen abschütteln wollte. Finjas Hinrichs traf früh zur Führung und legte noch vor der Pause den zweiten Treffer nach. Die Gastgeber wirkten entschlossener, aggressiver in den Zweikämpfen und deutlich klarer in ihren Offensivaktionen als zuletzt.
Nach dem Seitenwechsel brach der Widerstand des Ratzeburger SV endgültig auseinander. Mike Loschizki, Marvin Joachimsmeier und Andrej Jauk erhöhten auf 5:0 und sorgten für einen Abend, an dem beim TSV fast alles funktionierte. Die Gäste spielten nach der Roten Karte gegen Ercan Kurt die Schlussphase zudem in Unterzahl.
Trainer Michael Blume sprach anschließend von einem längst überfälligen Auftritt: „Gestern konnten wir endlich mal wieder über 90 Minuten zeigen, was in uns steckt.“ Besonders zufrieden zeigte sich der Coach mit Haltung und Auftreten seiner Mannschaft: „Kampfgeist, Spielfreude und Effektivität waren spürbar zu sehen.“
Tatsächlich wirkte Lägerdorf über weite Strecken befreit. Nach mehreren enttäuschenden Wochen präsentierte sich die Mannschaft wieder deutlich zielstrebiger und hätte das Ergebnis nach Einschätzung ihres Trainers sogar noch höher gestalten können.
Trotz der klaren Niederlage hinterließ der abgestiegene Ratzeburger SV intern Eindruck. Blume lobte ausdrücklich die Einstellung des Gegners: „Bemerkenswert für uns, dass Ratzeburg nie aufgegeben hat und immer versucht hat, Fußball zu spielen.“ Auch die lange Anreise trotz des feststehenden Abstiegs hob er hervor.
Mit dem Sieg verbessert sich der TSV Lägerdorf auf 40 Punkte und kann deutlich entspannter in das Rückspiel am Sonntag in Ratzeburg gehen. Dort wollen beide Teams die Saison nun möglichst versöhnlich ausklingen lassen – offenbar sogar mit einer scherzhaft vereinbarten gemeinsamen Frühstücksrunde samt mitgebrachter Brötchen.
TSV Lägerdorf – Ratzeburger SV 5:0
TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Merten Kunter, Christian Ostertag (75. Maximilian Merkel), Michel Aaron Pohlmann, Daniel Ondja A Onono, Marvin Joachimsmeier, Albion Krasniqi, Edwart Jauk, Paul Bennet Heymann, Mike Loschizki (80. Paul Mohr), Finjas Hinrichs (63. Husseini Said Mortaza) - Trainer: Michael Blume
Ratzeburger SV: Lukas Meßfeldt, Lennart Jacobsen, Yanneck Holst, Jannik Edler, Jonah Lubenow, Michael Meier, Paul Luca Benke (60. Lennart Herrmann), Felix Michael Busch, Jonas Biermann (46. Alireza Asadollahi), Lewis Vieth (60. Ercan Kurt), Sören Hansen - Trainer: Fabian Löchel - Trainer: Bernd Todt
Schiedsrichter: Lukas Klingelhöfer
Tore: 1:0 Finjas Hinrichs (3.), 2:0 Finjas Hinrichs (32.), 3:0 Mike Loschizki (53.), 4:0 Marvin Joachimsmeier (64.), 5:0 Andrej Jauk (78.)
Rot: Ercan Kurt (73./Ratzeburger SV/)