Flutlicht, Frustabbau und fünf Tore Der TSV Lägerdorf beendet seine Negativserie eindrucksvoll von ck · Heute, 10:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wolfgang Jebsen

Der TSV Lägerdorf hat sich im richtigen Moment eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim klaren 5:0 gegen den abgestiegenen Ratzeburger SV zeigte die Mannschaft von Trainer Michael Blume unter Flutlicht ihre stärkste Vorstellung seit Wochen – und verschaffte sich vor dem Saisonabschluss spürbar Luft.

Schon nach wenigen Minuten war zu erkennen, dass der TSV Lägerdorf den Druck der vergangenen Wochen abschütteln wollte. Finjas Hinrichs traf früh zur Führung und legte noch vor der Pause den zweiten Treffer nach. Die Gastgeber wirkten entschlossener, aggressiver in den Zweikämpfen und deutlich klarer in ihren Offensivaktionen als zuletzt. Nach dem Seitenwechsel brach der Widerstand des Ratzeburger SV endgültig auseinander. Mike Loschizki, Marvin Joachimsmeier und Andrej Jauk erhöhten auf 5:0 und sorgten für einen Abend, an dem beim TSV fast alles funktionierte. Die Gäste spielten nach der Roten Karte gegen Ercan Kurt die Schlussphase zudem in Unterzahl.

Lägerdorf zeigt die lange vermisste Reaktion Trainer Michael Blume sprach anschließend von einem längst überfälligen Auftritt: „Gestern konnten wir endlich mal wieder über 90 Minuten zeigen, was in uns steckt.“ Besonders zufrieden zeigte sich der Coach mit Haltung und Auftreten seiner Mannschaft: „Kampfgeist, Spielfreude und Effektivität waren spürbar zu sehen.“ Tatsächlich wirkte Lägerdorf über weite Strecken befreit. Nach mehreren enttäuschenden Wochen präsentierte sich die Mannschaft wieder deutlich zielstrebiger und hätte das Ergebnis nach Einschätzung ihres Trainers sogar noch höher gestalten können.