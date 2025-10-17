Flutlicht-Freitag in den Waldsportstätten

Nach dem 1:1 im Derby gegen den TuS Bersenbrück blickt der BSV Rehden wieder nach oben. Am Freitagabend (20:00 Uhr) steht ein echtes Flutlicht-Highlight in den Waldsportstätten an: Mit dem Heeslinger SC gastiert eines der spielstärksten Teams der Oberliga Niedersachsen. Für Trainer Kristian Arambasic und sein Team ist die Marschroute klar: „Aber es zählt nur ein Sieg.“

Der Heeslinger SC reist mit breiter Brust an. Nach dem 2:0-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten Borussia Hildesheim belegt das Team von Trainer Malte Bösch aktuell Rang fünf. Fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen – der HSC hat sich in der Spitzengruppe etabliert und präsentiert sich mit 23 erzielten Treffern als eine der gefährlichsten Offensiven der Liga.

Der Coach kennt die Spielweise des Gegners: schnell, variabel, aggressiv. „Ihre größte Stärke liegt im Offensivspiel. Sie schalten extrem schnell um, suchen die Tiefe und sind über die Flügel brandgefährlich. Für ein Tor sind sie immer gut.“

„Heeslingen hat aktuell einen guten Lauf und konnte zuletzt zwei Auswärtssiege einfahren – zuletzt sogar in Hildesheim“, sagt Arambasic im Gespräch. „Sie stellen momentan die beste Offensive der Liga. Daher wissen wir, dass es wieder eine richtig schwere Aufgabe wird.“

Rehden will die Heimstärke zurück

Nach vier Auswärtspunkten in Folge (3:1 bei Atlas Delmenhorst, 1:1 in Bersenbrück) will Rehden nun auch im eigenen Stadion wieder ein Ausrufezeichen setzen. Der letzte Heimsieg liegt bereits einige Wochen zurück – zu lange für Arambasic:

„Wir haben einen Lauf und wollen diesen fortsetzen. Man merkt, dass wir von Woche zu Woche stabiler werden. Die Abläufe greifen immer besser, das Team ist hungrig auf die nächsten Punkte. Zu Hause wollen wir unbedingt wieder punkten.“

Dabei ist die Ausgangslage nicht einfach. Neben den Langzeitverletzten David Lučić und Daniel Jung fallen auch Luis Monteiro (Gelb-Rot-Sperre) und Javier Jiménez Paris (Vaterfreuden) aus. Ob Eric Anozie und Oleksii Mazur rechtzeitig fit werden, entscheidet sich wohl erst am Spieltag.

„Leider haben wir aktuell einige Probleme“, erklärt Arambasic. „Aber wir haben gelernt, mit Rückschlägen umzugehen. Max Kummer ist inzwischen wieder nah dran – für Freitag kommt es wohl noch zu früh, aber man sieht im Training, welche Qualität er mitbringt.“

Heeslingen – gefährlich, aber verwundbar

Die Gäste aus dem Landkreis Rotenburg überzeugen durch ihre offensive Wucht, offenbaren aber in der Defensive immer wieder Lücken. 15 Gegentore nach neun Spielen sind der Beweis: Die Heeslinger Viererkette agiert mutig, steht hoch und ist bei schnellen Gegenstößen anfällig.

Der BSV will genau dort ansetzen. Arambasic: „Wir müssen kompakt stehen, im richtigen Moment das Tempo anziehen und ihre Fehler konsequent bestrafen. Wenn wir es schaffen, Druck auf ihre Defensive zu bringen und Standards sauber ausspielen, haben wir gute Chancen.“

„Wir spielen für Ohffi“ – ein emotionaler Abend

Für die Rehdener wird das Flutlichtspiel aber nicht nur sportlich besonders. Trainer und Mannschaft widmen den Abend einem Menschen, der im Verein tiefe Spuren hinterlassen hat – dem kürzlich verstorbenen Platzwart „Ohffi“.

„Wir spielen natürlich auch für unseren verstorbenen, so wichtigen Mann beim BSV… für unseren Ohffi“, sagt Arambasic mit bewegter Stimme. „Wir vermissen ihn sehr auf unserer Sportanlage. Er war jeden Tag da, hat sich um alles gekümmert, die Plätze perfekt gepflegt. Ohffi war ein ehrlicher, toller Mensch, den besonders ich schon jetzt sehr vermisse.“

+++++++++++++

Direkter Vergleich (letzte 5 Spiele)

14.09.2024: BSV Rehden – HSC 5:0

16.03.2025: Heeslinger SC – BSV Rehden 0:1

25.08.2023: BSV Rehden – HSC 0:2

06.03.2023: HSC – BSV Rehden 0:1

14.04.2024: BSV Rehden – HSC 2:2

Bilanz: 3 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage – leichtes Plus für den BSV.

+++++++++++++

Die Mannschaft will ihm den Sieg widmen. „Ich hoffe auf eine tolle Unterstützung der Fans, denn das Team braucht die Zuschauer im Rücken. Es wird ein emotionaler Abend – und wir wollen, dass Ohffi von oben sieht, dass wir alles geben.“

Ein Abend voller Emotion, Ehrgeiz und Erinnerung: Der BSV Rehden will das Flutlichtspiel gegen den Heeslinger SC nicht nur gewinnen, um den Aufwärtstrend fortzusetzen – sondern auch, um einem besonderen Menschen zu gedenken.

Wie Arambasic sagt: „Wir wollen unseren Lauf fortsetzen – und für Ohffi spielen.“