Flutlicht-Freitag: BBC siegt deutlich gegen den SV Langenapel

Ein Flutlicht-Freitag wie aus dem Bilderbuch: Der Burger Ballspiel Club 08 hat vor heimischer Kulisse ein echtes Fußballfest gefeiert. Unter der hellen Beleuchtung des IHB Parkstadions setzte sich der BBC mit einem klaren 6:0-Sieg gegen den SV 51 Langenapel durch – ein Abend, an dem Einsatz, Spielfreude und Teamgeist perfekt zusammenpassten.
Von Beginn an war zu spüren, dass die BBC-Spieler vor heimischem Publikum hellwach auf dem Platz standen. Bereits in der 19. Minute brachte Denis Neumann die Blau-Weißen in Führung. Nur wenige Minuten später legte Eddie Siebert nach und stellte auf 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Marc-Andre Jürgen auf 3:0, womit der Grundstein für einen ungefährdeten Erfolg gelegt war.
Auch nach der Pause blieb der BBC am Drücker. In der 61. Minute fiel das 4:0 nach einem unglücklichen Eigentor durch Fabian Meyer. Besonders "Fußballgott" Eric Teege sorgte in der Schlussphase für Begeisterung auf Burger Seiten: Mit einem Doppelpack (73. und 77. Minute) stellte er den Endstand von 6:0 her.
Die Heim-Fans bedankten sich und die Spieler ließen sich nach Abpfiff völlig verdient feiern. Dieser Sieg war mehr als nur drei Punkte – er war ein Ausrufezeichen. Die Mannschaft zeigte, dass sie nicht nur spielerisch überzeugt, sondern auch als Einheit auftritt. An einem Flutlicht-Freitag, an dem der Burger BC deutlich machte, dass in dieser Saison mit ihm zu rechnen ist.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden
____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!