Flutlicht-Freitag: BBC deklassiert Langenapel mit 6 : 0

Ein Flutlicht-Freitag wie aus dem Bilderbuch: Der Burger Ballspiel Club 08 hat vor heimischer Kulisse ein echtes Fußballfest gefeiert. Unter der hellen Beleuchtung des IHB Parkstadions setzte sich der BBC mit einem klaren 6 : 0-Sieg gegen den SV 51 Langenapel durch – ein Abend, an dem Einsatz, Spielfreude und Teamgeist perfekt zusammenpassten.

Von Beginn an war zu spüren, dass die BBC-Spieler vor heimischem Publikum hellwach auf dem Platz standen. Bereits in der 19. Minute brachte Denis Neumann die Blau-Weißen in Führung. Nur wenige Minuten später legte Eddie Siebert nach und stellte auf 2 : 0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte MA. Jürgen auf 3 : 0, womit der Grundstein für einen ungefährdeten Erfolg gelegt war.

Auch nach der Pause blieb der BBC am Drücker. In der 61. Minute fiel das 4 : 0 nach einem unglücklichen Eigentor durch Fabian Meyer. Besonders Fußballgott Eric Teege sorgte in der Schlussphase für Begeisterung: Mit einem Doppelpack (73. und 77. Minute) stellte er den Endstand von 6 : 0 her. Die Heim-Fans bedankten sich und die Spieler ließen sich nach Abpfiff völlig verdient feiern.

Dieser Sieg war mehr als nur drei Punkte – er war ein Ausrufezeichen. Die Mannschaft zeigte, dass sie nicht nur spielerisch überzeugt, sondern auch als Einheit auftritt. An einem Flutlicht-Freitag, an dem der Burger BC deutlich machte, dass in dieser Saison mit ihm zu rechnen ist.