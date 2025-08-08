Flutlicht-Freitag: Abendspiele in Osterhofen, Zwiesel und Regen

Was für ein Auftakt in den dritten Spieltag der Kreisliga Straubing! Mit der SpVgg Osterhofen (gegen Stephansposching), dem SC Zwiesel (gegen Auerbach) und dem TSV Regen (gegen Viechtach) bestreiten die drei Schwergewichte der Liga ihre Heimspiele bereits am heutigen Freitagabend. Am Samstag müssen die noch ungeschlagenen Aufsteiger aus Langdorf (in Straubing) und Oberschneiding (in Haibach) auswärts Farbe bekennen, während der SV Winzer beim TSV Lindberg gastiert. Abgeschlossen wird das Wochenende am Sonntag mit dem Match zwischen dem SV Neuhausen/Offenberg und dem SV Perkam.

Heute, 19:00 Uhr SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel SV Auerbach Auerbach 19:00

Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Aufgrund der zweiten Halbzeit war unser Sieg in Winzer verdient. Diese drei Punkte sind aber nur richtig wertvoll, wenn wir gegen Auerbach nachlegen können. Die letzten Spiele dieser beiden Teams waren immer hart umkämpft und genau darauf stellen wir uns auch dieses Mal ein." Personal: Bei den Glasstädtern können Lukas Süß, Matthias Niedermeier, Mihael Mihalev und Christian Faschingbauer nicht auflaufen.

Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "In Zwiesel steht für uns erneut eine schwierige Auswärtsaufgabe bevor. Der SC möchte sich vorne festsetzen, wir wollen unsere ersten Punkte holen. Ein Highlight für uns wird die erste Flutlichtpartie. Wir erwarten einen stark aufspielenden Gegner." Personal: Karl Janka und Nick Bauer sind verletzt, Samuel Rimböck befindet sich im Urlaub. Sebastian Wittenzellner ist privat verhindert.





Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Die SpVgg Stephansposching hat seit über einem Jahr kein Pflichtspiel verloren und hatte den Meisterfavoriten SC Zwiesel am Rande einer Niederlage. Wir sind also gewarnt. Wir sind gut in die Saison gestartet und möchten an die erste Halbzeit gegen Haibach anknüpfen. Wir freuen uns auf das Match, das mit Sicherheit viele Zuschauer anlocken wird." Personal: Neben den bekannten Ausfällen sind auch Felix Stadler und Leon Halser (beide Urlaub) nicht mit dabei.

Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Mit dem Remis gegen Lindberg und dem ersten Kreisliga-Heimpunkt seit 2011 sind wir durchaus zufrieden. Osterhofen nimmt nach dem Betriebsunfall Kreisliga-Abstieg aktuell richtig Fahrt auf und ist eigentlich von keinem zu bremsen. In unserem Kader stehen sieben Spieler, die letzte Saison noch in der eigenen A-Jugend im Einsatz waren. Dieser Weg wird konsequent durchgezogen. Als Team wollen wir alles, was uns auszeichnet, auf den Platz bringen und freuen uns auf diese Konstellation." Personal: David Büttner und Jonas Fink (beide Urlaub) sowie Matthias Klendauer, Leon Steinbeisser, Felix Gierl und Tobi Pfeffer (alle verletzt) stehen auf der Ausfallliste.



Die SpVgg Stephansposching reist noch ungeschlagen zum haushohen Favoriten SpVgg Osterhofen. – Foto: Harry Rindler









Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Gegen Perkam haben wir uns das Leben selber schwer gemacht und absolut vermeidbare Gegentore kassiert. Gleichzeitig konnten klarste Chancen nicht verwertet werden. Nichtsdestotrotz sind wir mit dem ersten Saisonsieg zufrieden und wollen nun gegen Viechtach nachlegen. Um dies zu erreichen, müssen wir versuchen unsere individuellen Fehler zu minimieren und vorm gegnerischen Tor effizienter auftreten." Personal: Sicher fehlen werden Maxi Kappl, Tom Schreder und Matej Peterka.

Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "In Regen rechnen wir uns nichts aus. Der TSV ist klarer Favorit. Wir müssen eine halbe Mannschaft ersetzen und kommen auf der letzten Rille. Spielziel ist es, das Spiel mit elf Spielern zu beenden." Personal: Neben den Langzeitverletzten Max Podgorny, Ahmmad Almohamad, Sebastian Köppl und Benedikt Reil fehlen auch die rotgesperrten Sebastian Tremmel und Raphael Kufner.





Morgen, 14:00 Uhr DJK SB Straubing DJK SR FC Langdorf Langdorf 14:00

Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Wegen des Spielausfalls in Auerbach muss unsere junge Elf nun drei Partien binnen acht Tagen absolvieren. Eine herausfordernde Aufgabe, zumal während des Gäubodenfestes. Gleich zu Beginn erwarten wir nun den sehr starken Aufsteiger aus Langdorf. Der Meister der Kreisklasse Regen bestach letzte Saison durch einen treffsicheren Sturm und hat sich durch hochklassiges und erfahrenes Personal weiter verstärkt. Wer in Regen gewinnt und Neuhausen an den Rand einer Niederlage bringt, hat gezeigt, dass er in der Liga angekommen ist. Nur durch ein diszipliniertes Auftreten vor und während des Spiels kann es uns gelingen, die drei Punkte in der Vogelau zu behalten." Personal: Definitiv ausfallen werden Nico Mayer, Simon Schub, Geri Galambfalvi, Moritz Fedeneder und Alessandro Godziek.

Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen können wir zufrieden sein, wenngleich der späte Ausgleichstreffer der starken Gäste aus Neuhausen etwas bitter war. Die Leistungen stimmen allerdings und wir müssen lernen, dass in dieser Liga Fehler gnadenlos bestraft werden. In Straubing stellen wir uns auf dem kleinen Platz auf ein Kampfspiel ein. Dies gilt es anzunehmen und mit extremem Willen ans Werk zu gehen. Wenn wir es darüber hinaus im letzten Drittel schaffen unsere spielerischen Fähigkeiten auf den Platz zu bringen, bin ich zuversichtlich, dass wir weiter punkten werden." Personal: Nico Koller, Jonas Zellner und Aaron Dankesreiter müssen ersetzt werden.





Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Gegen Osterhofen war für uns nichts zu holen. Im Heimspiel gegen Oberschneiding wollen wir wieder in die Erfolgsspur kommen. Dafür müssen wir aber wieder disziplinierter auftreten. Oberschneiding ist zwar als Aufsteiger gut in die Saison gestartet, aber wir wollen zum Gäubodenvolksfestauftakt dreifach punkten." Personal: Andreas Mühlbauer, Andreas Schmid, Simon Feldmeier und Niklas Urban stehen nicht zur Verfügung.

Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Den ersten Saisonsieg vergangenes Wochenende in Viechtach haben wir mit zwei schweren Verletzungen leider teuer bezahlt. Eine davon ereignete sich ohne Fremdeinwirkung, der anderen ging ein grobes Foulspiel voraus. Nichtsdestotrotz sind wir sehr stolz auf unsere junge Mannschaft, die sich von der überharten Spielweise des Gegners nicht beeindrucken ließ, eine sehr reife Performance ablieferte und einen völlig verdienten Sieg eingefahren hat. Mit dem SV Haibach erwartet uns nun die nächste knifflige Auswärtsaufgabe. Haibach hat trotz der Abgänge von Fuchs und Matschoss noch eine richtig gute und homogene Truppe und zudem mit Markus Rainer einen absoluten Fachmann als Trainer. Wir bleiben trotz der beiden schweren Verletzungen positiv gestimmt und möchten in Haibach nicht leer ausgehen. Dazu müssen wir als Kollektiv noch enger zusammenrücken." Personal: Auf der Ausfallliste stehen neben Stefan Kiemle, Dominik Herzog und Sebastian Reichl nun auch Timo Haumer und Spielertrainer Jonas Zach.





Winzers Neu-Coach Christopher Krawetz tritt am Samstag bei seinem Heimatverein TSV Lindberg an. – Foto: Harry Rindler







Morgen, 14:00 Uhr TSV Lindberg Lindberg SV Winzer Winzer 14:00

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Mit dem Punkt aus Stephansposching sind wir nicht unglücklich, auch wenn es ein wenig bitter war, das Spiel zum Schluss zu drehen, um dann doch noch unentschieden zu spielen. Zuhause gegen Winzer erwartet uns jetzt ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner, der in der Offensive viel Qualität hat. Auf unserem Platz werden wir aber wieder alles versuchen, um die drei Punkte in Lindberg zu behalten. Grundlage dafür muss eine stabile Defensivarbeit sein. Offensiv werden wir zu Chancen kommen." Personal: Maximilian Melch, Tobias Hafner, Franz Raith und vermutlich auch Sebastian Kilger können nicht auflaufen. Martin Schreder, Ronaldo Schreder und Fabian Fischer werden dagegen in den Kader zurückkehren.

Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Wir haben gegen Zwiesel eine sehr starke erste Halbzeit gespielt, leider aber 2-3 100-prozentige Chancen nicht genutzt. An diese Leistung wollen wir nun anknüpfen und das über 90 Minuten. In das Gastspiel beim TSV Lindberg mit seinen tollen Fans gehen wir mit großer Vorfreude, zumal es zusätzlich noch mein Heimatverein ist. In Lindberg ist es sehr schwierig zu spielen, sie haben eine sehr gute Mannschaft und mit Sebastian Marchl und meinen zwei ehemaligen Kollegen aus Ruhmannsfeldener Zeiten Armando und Reinhard Schreder drei Ausnahmespieler in ihren Reihen. Wir sind zwar personell angezwickt, wollen aber im Hinblick auf das nächste schwere Heimspiel gegen Osterhofen trotzdem punkten." Personal: Sicher fehlen werden Torhüter Marcus Fuchs, Philipp Härtinger, Leon Eder, Fabian Kreipl und Niklas Bachmeier.



