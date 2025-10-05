Flutlicht, Foulspiele, Derby-Fieber: Steinach siegt

Schon weit vor dem Anpfiff war klar: Das wird kein gewöhnlicher Abend. Bereits um 17:50 Uhr wurde die Zufahrt zum Sportplatz gesperrt, die wenigen Parkplätze waren schnell belegt. Rund 450 Zuschauer drängten sich dicht an dicht am Spielfeldrand, eingehüllt in Vereinsfarben und Erwartung. Blau dominierte auf der Heimseite, Gelb auf der der Gäste – das Kribbeln war greifbar. Für den gesperrten Philipp Sell rückte Frederic Wohlleben in die Startelf und übernahm den defensiven Part vor der Viererkette. Bei den Sonnebergern führte Routinier Hannes Schreck das Team aufs Feld, da Kapitän Lance Hartel weiterhin verletzt fehlte. Kaum war der Ball im Spiel, brannte die Luft. Sonneberg hatte den ersten Freistoß – nach nicht einmal zwei Minuten klatschte der Ball an den Pfosten. Glück für Steinach, das auf der Gegenseite eiskalt zuschlug: In der 13. Minute nutzte das Heimteam einen verunglückten Abwehrversuch, und nach einem wilden Ping-Pong im Strafraum lag das Leder im Netz – 1:0. Doch nur zwei Minuten später kochten die Emotionen über. Sonnebergs Max Pröschold grätschte Marlon Sperschneider überhart um und sah folgerichtig Rot. Ein Derby, das ohnehin elektrisierte, bekam nun zusätzliche Würze – die Stimmung auf den Rängen schwankte zwischen hitziger Empörung und ausgelassener Freude. Steinach nutzte die Überzahl clever: Nach einem Ballverlust von Robin Fischer schalteten die Gastgeber blitzschnell um. Über die rechte Seite kam Bastian Leipold frei durch und legte quer auf Luca Scheler-Stöhr, der mühelos zum 2:0 einschob.

Nach der Pause versuchten die Gäste trotz Unterzahl, das Blatt zu wenden – doch auch Steinach musste bald einen Rückschlag hinnehmen. Leipold, Torschütze und Vorbereiter, flog nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz, nachdem er sich zu einer unnötigen Schwalbe hinreißen ließ. Damit war die Partie plötzlich wieder offen – zehn gegen zehn! Sonneberg bekam neuen Schwung, doch Steinachs Torwart Paul Eichhorn-Nelson avancierte zum Turm in der Schlacht: Erst parierte er einen Kopfball von Schreck aus kurzer Distanz, dann fischte er sogar einen Handelfmeter von Philip Wittmann aus der Ecke – ein echter Derbyheld! In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Wittmann traf in der 82. Minute doch noch zum 2:1-Anschluss, und die Partie stand plötzlich auf der Kippe. Chancen auf beiden Seiten im Minutentakt, nervöse Rufe von den Rängen – pure Derby-Emotion. Als Sonneberg alles nach vorn warf, boten sich Steinach Räume. Mehrfach vergab Sebastian Sell, ehe er in der Nachspielzeit endlich den Deckel draufmachte – 3:1, und das Stadion tobte. Der Abend endete jedoch mit einem unschönen Moment: Frederic Leis stieg grob gegen Oliver Heublein ein und sah glatt Rot – der dritte Platzverweis des Abends, der die hitzige Intensität dieses Derbys perfekt widerspiegelte.

Steinach-Trainer Horst Grohmann war nach Abpfiff dennoch zufrieden: „Das war eine leidenschaftliche Mannschaftsleistung. Diesen Sieg widmen wir unseren noch lebenden ehemaligen Steinacher Oberliga-Spielern.“ Ein emotionaler Abend mit allem, was ein echtes Derby ausmacht – Leidenschaft, Härte, Drama und am Ende ein verdienter Sieger aus Steinach.