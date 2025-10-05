Flutlicht, Foulspiele, Derby-Fieber: Steinach siegt

Bei frostigen drei Grad herrschte am Freitagabend echte Derby-Stimmung, als Steinach den Rivalen aus Sonneberg mit 3:1 in die Schranken wies.
Nach der Pause versuchten die Gäste trotz Unterzahl, das Blatt zu wenden – doch auch Steinach musste bald einen Rückschlag hinnehmen. Leipold, Torschütze und Vorbereiter, flog nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz, nachdem er sich zu einer unnötigen Schwalbe hinreißen ließ. Damit war die Partie plötzlich wieder offen – zehn gegen zehn! Sonneberg bekam neuen Schwung, doch Steinachs Torwart Paul Eichhorn-Nelson avancierte zum Turm in der Schlacht: Erst parierte er einen Kopfball von Schreck aus kurzer Distanz, dann fischte er sogar einen Handelfmeter von Philip Wittmann aus der Ecke – ein echter Derbyheld! In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Wittmann traf in der 82. Minute doch noch zum 2:1-Anschluss, und die Partie stand plötzlich auf der Kippe. Chancen auf beiden Seiten im Minutentakt, nervöse Rufe von den Rängen – pure Derby-Emotion. Als Sonneberg alles nach vorn warf, boten sich Steinach Räume. Mehrfach vergab Sebastian Sell, ehe er in der Nachspielzeit endlich den Deckel draufmachte – 3:1, und das Stadion tobte. Der Abend endete jedoch mit einem unschönen Moment: Frederic Leis stieg grob gegen Oliver Heublein ein und sah glatt Rot – der dritte Platzverweis des Abends, der die hitzige Intensität dieses Derbys perfekt widerspiegelte.
Steinach-Trainer Horst Grohmann war nach Abpfiff dennoch zufrieden: „Das war eine leidenschaftliche Mannschaftsleistung. Diesen Sieg widmen wir unseren noch lebenden ehemaligen Steinacher Oberliga-Spielern.“ Ein emotionaler Abend mit allem, was ein echtes Derby ausmacht – Leidenschaft, Härte, Drama und am Ende ein verdienter Sieger aus Steinach.