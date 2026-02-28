 2026-02-20T12:29:42.904Z

Vom Spielfeldrand

Flutlicht, Foulspiel, Feierabendbier 🍺⚽

Freitagabend, Flutlicht, Kreisliga - mehr braucht es im Emsland eigentlich nicht zum Glücklichsein. Viermal wurde nachgeholt, viermal wurde gegrätscht, gejubelt und vermutlich auch diskutiert, als ginge es um die Champions League. Die ersten Nachholspiele sind durch und hier gibt’s die Geschichten dazu. ⬇️

von P. M. · Heute, 08:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: DJK Eintracht Börger

Gestern, 19:30 Uhr
SV Teglingen
SV TeglingenTeglingen
SV Grenzland Twist
SV Grenzland TwistSV G. Twist
2
2
Abpfiff

Frühe Führung verspielt: Teglingen und Twist teilen die Punkte

Im Nachholspiel des 18. Spieltags der Kreisliga Emsland trennten sich der SV Teglingen und der SV Grenzland Twist mit 2:2. Nach einer frühen 2:0-Führung gaben die Gastgeber die Partie im zweiten Durchgang noch aus der Hand.

Blitzstart durch Krüßel und Holt

Der SV Teglingen erwischte einen Traumstart. Bereits in der 9. Minute brachte Hendrik Krüßel die Gastgeber per direktem Freistoß mit 1:0 in Führung. Jannis Holt hatte die Vorlage geliefert. Nur drei Minuten später erhöhte Holt selbst auf 2:0 (12.) und stellte früh die Weichen scheinbar klar auf Heimsieg.

Mit dieser Führung ging es nach vier Minuten Nachspielzeit in die Halbzeitpause

Twist kommt zurück

Nach dem Seitenwechsel arbeitete sich der SV Grenzland Twist zurück in die Partie. In der 55. Minute verkürzte Christopher Hermsen auf 2:1, vorbereitet von Nils Sulmann.

In der 79. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Sofyan Dino traf nach Vorarbeit von Nico Imming zum 2:2-Endstand. Zuvor hatte Twist bereits gewechselt und Philipp Mahr für Hermsen gebracht (70.).

Nach 90+5 Minuten war Schluss – beide Teams nahmen jeweils einen Punkt mit.

Am kommenden Sonntag steht für Teglingen das Derby gegen den SV Bokeloh an, während der SV Grenzland Twist den Haselünner SV empfängt.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Surwold
SV SurwoldSurwold
SV Bawinkel 1956
SV Bawinkel 1956SV Bawinkel
1
1
Abpfiff

Später Ausgleich: Bawinkel nimmt Punkt aus Surwold mit

Der SV Surwold führt bis in die Schlussphase, verpasst mehrfach die Vorentscheidung – und muss sich gegen den SV Bawinkel 1956 am Ende mit einem 1:1 begnügen. Leon Vehring trifft kurz vor Schluss zum Ausgleich.

Borgmann bringt Surwold in Führung

Vor 2.651 Zuschauern entwickelte sich eine Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der ersten Halbzeit setzte der SV Bawinkel 1956 erste Akzente: Marco Lenger (31.) und Marcel Hempen (30., 31.) vergaben gute Möglichkeiten, zudem entschied der Schiedsrichter mehrfach auf Abseits.

Auch Surwold kam zu Abschlüssen. Ein Freistoß aus 25 Metern (16.) sowie ein Versuch von Surwolds Nummer 24 (37.) blieben ohne Erfolg. Kurz vor der Pause dann die Führung: Nach zwei gescheiterten Torschüssen konnte Bawinkel den Ball nicht klären und spielte Surwold erneut in den Fuß. Lukas Borgmann nutzte die Situation und erzielte in der 42. Minute sein 13. Saisontor. Steffen Deymann bereitete zum 1:0 vor.

Mit dieser Führung ging es in die Halbzeit.

Chancenplus für Surwold - Vehring trifft spät

Nach dem Seitenwechsel drängte Surwold auf das zweite Tor. Lukas Borgmann (51.) setzte einen Versuch nach einem Fehlpass knapp über das Tor, Michael Eissing (59.) verpasste per Kopf nach Flanke von rechts. Auch Damian Kowalczyk (90.) hatte in der Schlussphase noch eine Großchance.

Bawinkel blieb dennoch gefährlich. Marcel Hempen prüfte Keeper Plaggenborg per Freistoß aus linker Position (63.), der Torhüter faustete den Ball heraus. Weitere Möglichkeiten durch Hempen und Rosen blieben ungenutzt.

In der 87. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Nach Vorarbeit von Marcel Hempen, es war seine elfte Saisonvorlage, traf der eingewechselte Leon Vehring zu seinem ersten Saisontor zum 1:1.

In der dreiminütigen Nachspielzeit änderte sich nichts mehr am Spielstand. Surwold hatte die besseren Chancen auf den Sieg, Bawinkel nutzte eine der letzten Möglichkeiten konsequent – und sicherte sich einen Punkt.

Gestern, 19:30 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg II
DJK Eintracht Börger
DJK Eintracht BörgerBörger
4
6
Abpfiff

Börger siegt im Torfestival mit 6:4 in Papenburg

Zehn Tore, ein Blitzstart und eine wilde zweite Halbzeit: Die DJK Eintracht Börger setzt sich bei SC Blau-Weiß Papenburg II mit 6:4 durch. Vor über 4.000 Aufrufen im Liveticker entwickelt sich eine Partie mit hohem Unterhaltungswert.

Blitzstart durch Albers und Schmitz

Die Gäste aus Börger erwischten einen Auftakt nach Maß. Bereits in der 1. Minute brachte Dominik Albers seine Mannschaft mit seinem siebten Saisontor in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Julius Schmitz auf 0:2. In der 3. Minute schnürte Albers seinen Doppelpack und stellte früh auf 0:3.

Nach der Pause ging es torreich weiter: Johannes Gertken traf in der 46. Minute zum 1:4 (15. Saisontor), ehe Mathis Albers nur eine Minute später auf 1:5 erhöhte. In der 48. Minute war erneut Gertken zur Stelle und erzielte mit seinem 16. Saisontor das 2:6.

Papenburg kämpft sich zurück

Trotz des deutlichen Rückstands zeigte Blau-Weiß Papenburg II Moral. Luca Schreier verkürzte in der 67. Minute auf 2:4 und erzielte in der 84. Minute sein drittes Saisontor zum 3:5. In der 88. Minute fiel schließlich noch das 4:5 aus Sicht der Gastgeber.

Am Ende blieb es beim 6:4-Erfolg für Börger in einer Partie, die vor allem offensiv geprägt war.

Am kommenden Sonntag reist Papenburg zum VfL Herzlake, während Börger auf Tabellenführer Baccum trifft.

Gestern, 20:00 Uhr
VfL Rütenbrock 1930
VfL Rütenbrock 1930Rütenbrock  
Sportverein Listrup 1949
Sportverein Listrup 1949Listrup
2
3

