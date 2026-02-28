Flutlicht, Foulspiel, Feierabendbier 🍺⚽

– Foto: DJK Eintracht Börger

Im Nachholspiel des 18. Spieltags der Kreisliga Emsland trennten sich der SV Teglingen und der SV Grenzland Twist mit 2:2. Nach einer frühen 2:0-Führung gaben die Gastgeber die Partie im zweiten Durchgang noch aus der Hand.

Der SV Teglingen erwischte einen Traumstart. Bereits in der 9. Minute brachte Hendrik Krüßel die Gastgeber per direktem Freistoß mit 1:0 in Führung. Jannis Holt hatte die Vorlage geliefert. Nur drei Minuten später erhöhte Holt selbst auf 2:0 (12.) und stellte früh die Weichen scheinbar klar auf Heimsieg.

Mit dieser Führung ging es nach vier Minuten Nachspielzeit in die Halbzeitpause

Twist kommt zurück

Nach dem Seitenwechsel arbeitete sich der SV Grenzland Twist zurück in die Partie. In der 55. Minute verkürzte Christopher Hermsen auf 2:1, vorbereitet von Nils Sulmann.

In der 79. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Sofyan Dino traf nach Vorarbeit von Nico Imming zum 2:2-Endstand. Zuvor hatte Twist bereits gewechselt und Philipp Mahr für Hermsen gebracht (70.).

Nach 90+5 Minuten war Schluss – beide Teams nahmen jeweils einen Punkt mit.

Am kommenden Sonntag steht für Teglingen das Derby gegen den SV Bokeloh an, während der SV Grenzland Twist den Haselünner SV empfängt.