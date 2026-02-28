Flutlicht, Foulspiel, Feierabendbier 🍺⚽

Hier geht’s direkt zum Kanal ⬇️
Frühe Führung verspielt: Teglingen und Twist teilen die Punkte
Im Nachholspiel des 18. Spieltags der Kreisliga Emsland trennten sich der SV Teglingen und der SV Grenzland Twist mit 2:2. Nach einer frühen 2:0-Führung gaben die Gastgeber die Partie im zweiten Durchgang noch aus der Hand.
Blitzstart durch Krüßel und Holt
Der SV Teglingen erwischte einen Traumstart. Bereits in der 9. Minute brachte Hendrik Krüßel die Gastgeber per direktem Freistoß mit 1:0 in Führung. Jannis Holt hatte die Vorlage geliefert. Nur drei Minuten später erhöhte Holt selbst auf 2:0 (12.) und stellte früh die Weichen scheinbar klar auf Heimsieg.
Mit dieser Führung ging es nach vier Minuten Nachspielzeit in die Halbzeitpause
Twist kommt zurück
Nach dem Seitenwechsel arbeitete sich der SV Grenzland Twist zurück in die Partie. In der 55. Minute verkürzte Christopher Hermsen auf 2:1, vorbereitet von Nils Sulmann.
In der 79. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Sofyan Dino traf nach Vorarbeit von Nico Imming zum 2:2-Endstand. Zuvor hatte Twist bereits gewechselt und Philipp Mahr für Hermsen gebracht (70.).
Nach 90+5 Minuten war Schluss – beide Teams nahmen jeweils einen Punkt mit.
Am kommenden Sonntag steht für Teglingen das Derby gegen den SV Bokeloh an, während der SV Grenzland Twist den Haselünner SV empfängt.
Später Ausgleich: Bawinkel nimmt Punkt aus Surwold mit
Der SV Surwold führt bis in die Schlussphase, verpasst mehrfach die Vorentscheidung – und muss sich gegen den SV Bawinkel 1956 am Ende mit einem 1:1 begnügen. Leon Vehring trifft kurz vor Schluss zum Ausgleich.
Borgmann bringt Surwold in Führung
Vor 2.651 Zuschauern entwickelte sich eine Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der ersten Halbzeit setzte der SV Bawinkel 1956 erste Akzente: Marco Lenger (31.) und Marcel Hempen (30., 31.) vergaben gute Möglichkeiten, zudem entschied der Schiedsrichter mehrfach auf Abseits.
Auch Surwold kam zu Abschlüssen. Ein Freistoß aus 25 Metern (16.) sowie ein Versuch von Surwolds Nummer 24 (37.) blieben ohne Erfolg. Kurz vor der Pause dann die Führung: Nach zwei gescheiterten Torschüssen konnte Bawinkel den Ball nicht klären und spielte Surwold erneut in den Fuß. Lukas Borgmann nutzte die Situation und erzielte in der 42. Minute sein 13. Saisontor. Steffen Deymann bereitete zum 1:0 vor.
Mit dieser Führung ging es in die Halbzeit.
Chancenplus für Surwold - Vehring trifft spät
Nach dem Seitenwechsel drängte Surwold auf das zweite Tor. Lukas Borgmann (51.) setzte einen Versuch nach einem Fehlpass knapp über das Tor, Michael Eissing (59.) verpasste per Kopf nach Flanke von rechts. Auch Damian Kowalczyk (90.) hatte in der Schlussphase noch eine Großchance.
Bawinkel blieb dennoch gefährlich. Marcel Hempen prüfte Keeper Plaggenborg per Freistoß aus linker Position (63.), der Torhüter faustete den Ball heraus. Weitere Möglichkeiten durch Hempen und Rosen blieben ungenutzt.
In der 87. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Nach Vorarbeit von Marcel Hempen, es war seine elfte Saisonvorlage, traf der eingewechselte Leon Vehring zu seinem ersten Saisontor zum 1:1.
In der dreiminütigen Nachspielzeit änderte sich nichts mehr am Spielstand. Surwold hatte die besseren Chancen auf den Sieg, Bawinkel nutzte eine der letzten Möglichkeiten konsequent – und sicherte sich einen Punkt.
Börger siegt im Torfestival mit 6:4 in Papenburg
Zehn Tore, ein Blitzstart und eine wilde zweite Halbzeit: Die DJK Eintracht Börger setzt sich bei SC Blau-Weiß Papenburg II mit 6:4 durch. Vor über 4.000 Aufrufen im Liveticker entwickelt sich eine Partie mit hohem Unterhaltungswert.
Blitzstart durch Albers und Schmitz
Die Gäste aus Börger erwischten einen Auftakt nach Maß. Bereits in der 1. Minute brachte Dominik Albers seine Mannschaft mit seinem siebten Saisontor in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Julius Schmitz auf 0:2. In der 3. Minute schnürte Albers seinen Doppelpack und stellte früh auf 0:3.
Nach der Pause ging es torreich weiter: Johannes Gertken traf in der 46. Minute zum 1:4 (15. Saisontor), ehe Mathis Albers nur eine Minute später auf 1:5 erhöhte. In der 48. Minute war erneut Gertken zur Stelle und erzielte mit seinem 16. Saisontor das 2:6.
Papenburg kämpft sich zurück
Trotz des deutlichen Rückstands zeigte Blau-Weiß Papenburg II Moral. Luca Schreier verkürzte in der 67. Minute auf 2:4 und erzielte in der 84. Minute sein drittes Saisontor zum 3:5. In der 88. Minute fiel schließlich noch das 4:5 aus Sicht der Gastgeber.
Am Ende blieb es beim 6:4-Erfolg für Börger in einer Partie, die vor allem offensiv geprägt war.
Am kommenden Sonntag reist Papenburg zum VfL Herzlake, während Börger auf Tabellenführer Baccum trifft.