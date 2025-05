Flutlicht, Formstärke und Führungsdruck

Wenn der FSV Dörnberg am Mittwochabend in der Verbandsliga Nord den CSC 03 Kassel empfängt, treffen zwei Teams aufeinander, die aktuell aus unterschiedlichen Richtungen mit viel Energie kommen. Der Tabellenelfte aus dem Habichtswald spielt eine starke Rückrunde, der Spitzenreiter aus Kassel will den letzten Schritt Richtung Aufstieg machen – Spannung ist garantiert.