Flutlicht, Form und Verletzungssorgen – Aufsteigerduell in Veldhausen

„Flutlichtspiel in Veldhausen – wir freuen uns auf eine tolle Atmosphäre“, blickt Emsbürens Coach Simon Thiering voraus. Die Rahmenbedingungen versprechen Intensität, die tabellarische Situation zusätzliche Würze: Emsbüren wird mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, Veldhausen hingegen brauch dringend noch Zähler für den Klassenerhalt.

Besonders im Offensivbereich besitzt Veldhausen Qualität. „Egbers ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber insgesamt ist Veldhausen eine spielstarke und -willige Mannschaft“, so Thiering. Der Respekt ist spürbar – und begründet.

Thiering warnt deshalb eindringlich davor, den Gastgeber am Tabellenstand zu messen. „Sie sind ein gefährlicher Gegner, der stärker ist als der Tabellenplatz es momentan aussagt. Ich sehe unsere Teams in vielen Punkten auf Augenhöhe.“

Personelle Sorgen begleiten die gute Form

Dabei reist Concordia nicht ohne personelle Einschränkungen an. „Wir wollen unsere gute Form bestätigen, müssen allerdings neben Önni Lüken (Knöchelbruch in der Winterpause), Luis Sterthaus (Studium) und Marco Freund (Faserriss) nun auch auf Bernhard Haarmann und Tobias Niehof verzichten (muskuläre Probleme)“, erklärt Thiering.

Zudem fällt Simon Platt auf unbestimmte Zeit mit Hüftproblemen aus. Die Ausfallliste ist lang, die Belastung für den verbleibenden Kader entsprechend hoch.

Doch der Trainer sieht darin keinen Grund zur Resignation. Im Gegenteil: „Die Gier auf Punkte ist ungebrochen riesig! Die Mannschaft arbeitet im Training weiter sehr diszipliniert und zielstrebig und will sich für diese Arbeit Woche für Woche belohnen.“

Positive Bilanz als Ziel

Zusätzliche Motivation liefert die jüngere Vergangenheit. Nach der Niederlage im Pokal und dem Sieg im Hinspiel soll nun auch die Gesamtbilanz gegen den Mitaufsteiger positiv gestaltet werden. „Nach der Niederlage im Pokal und dem Sieg im Hinspiel wollen wir die Gesamtbilanz gegen den Mitaufsteiger positiv gestalten“, betont Thiering.

Es ist angerichtet für einen intensiven Flutlichtabend: zwei ambitionierte Aufsteiger, ein enger Tabellenkorridor und ein Spiel, das in beide Richtungen kippen kann. Concordia reist mit Selbstvertrauen – aber auch mit Respekt – nach Veldhausen.