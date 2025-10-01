Flutlicht-Fieber im Kreispokal: Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Am Donnerstagabend steht im Kreispokal Euskirchen die zweite Runde an. Die Bezirksligisten Erftstadt und SVV Bessenich treffen aufeinander, während Weilerswist die SG Dahlem empfängt. Die Trainer beider Lager erwarten intensive Spiele, in denen Leidenschaft, Kampf und Pokal-Überraschungen garantiert sind.

Daniel Bartsch, Trainer von Erftstadt, blickt erwartungsvoll auf das Duell: „Wir erwarten wieder ein intensives Spiel gegen einen Gegner, der ebenfalls in die nächste Runde will. Unsere Mannschaft ist gut vorbereitet und hochmotiviert, um zu gewinnen.“

Bereits letzten Sonntag sind Germania Erftstadt und der SV Bessenich in der Meisterschaft aufeinander getroffen und haben sich mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Morgen ist bereits das Wiedersehen – und ein Remis ausgeschlossen.

Sein Gegenüber Can Celik vom SV Bessenich, der aus Erftstadt stammt, sieht das Spiel besonders persönlich: „Letzte Saison hatten wir einen sehr erfolgreichen Pokalverlauf – daran wollen wir anknüpfen. Wir werden hochkonzentriert und mit der nötigen Leidenschaft auftreten.“

Beide Teams rechnen mit einem engen Spiel, in dem jedes Detail über das Weiterkommen entscheiden könnte.

Weilerswist gegen SG Dahlem: Flutlichtkracher der Kreisliga A

Der SSV Weilerswist hat einen guten Lauf: trotz Spielabbruch dominierten sie in der ersten Runde des Pokals gegen Inter Euskirchen und trafen gleich sieben mal. Auch in der Liga konnten sie bis auf eine Ausnahme in jedem Spiel Punkte mitnehmen. Für SG Dahlem sieht es ähnlich aus und sie halten an ihrer Siegessträhne fest.

Für Frederik Ziburkse von Weilerswist ist das Spiel unter Flutlicht ein Highlight der Woche: „Ich sehe Dahlem als Favorit und hoffe das mein Team über sich hinauswächst und eventuell für eine kleine Überraschung sorgen kann. Wir spielen zu Hause und werden alles reinwerfen.

SG-Dahlem-Trainer Christian Hammes erwartet ebenfalls ein hartes Duell: „Weilerswist ist eine verdammt gute Mannschaft, es wird ein enger Pokalfight. Wir werden nicht in Bestbesetzung antreten können, aber voller Vorfreude in das Spiel gehen. Wir wollen im Pokal so weit wie möglich kommen.“

Beide Teams versprechen ein intensives Spiel, in dem Erfahrung, Teamgeist und vielleicht ein Quäntchen Glück über den Einzug in die nächste Runde entscheiden werden.

Weitere Spiele der 2. Runde im Kreispokal:

Morgen, 19:30 Uhr SV Metternich SV Metternich TuS Vernich 1927 TuS Vernich 19:30 live PUSH

Morgen, 19:30 Uhr DJK Dreiborn DJK Dreiborn Bliesheimer BC Bliesheim 19:30 PUSH

Morgen, 19:30 Uhr SSC Satzvey 1920 SSC Satzvey FC DoRi FC DoRi 19:30 PUSH