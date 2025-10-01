 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Marian Stanienda

Flutlicht-Fieber im Kreispokal: Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Packende Duelle versprechen am Donnerstagabend Flutlicht-Fußball vom Feinsten – Pokalatmosphäre garantiert.

Am Donnerstagabend steht im Kreispokal Euskirchen die zweite Runde an. Die Bezirksligisten Erftstadt und SVV Bessenich treffen aufeinander, während Weilerswist die SG Dahlem empfängt. Die Trainer beider Lager erwarten intensive Spiele, in denen Leidenschaft, Kampf und Pokal-Überraschungen garantiert sind.

Morgen, 19:30 Uhr
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
19:30

Erftstadt gegen SV Bessenich: Bezirksliga-Duell mit persönlicher Note

Bereits letzten Sonntag sind Germania Erftstadt und der SV Bessenich in der Meisterschaft aufeinander getroffen und haben sich mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Morgen ist bereits das Wiedersehen – und ein Remis ausgeschlossen.

Daniel Bartsch, Trainer von Erftstadt, blickt erwartungsvoll auf das Duell: „Wir erwarten wieder ein intensives Spiel gegen einen Gegner, der ebenfalls in die nächste Runde will. Unsere Mannschaft ist gut vorbereitet und hochmotiviert, um zu gewinnen.“

Sein Gegenüber Can Celik vom SV Bessenich, der aus Erftstadt stammt, sieht das Spiel besonders persönlich: „Letzte Saison hatten wir einen sehr erfolgreichen Pokalverlauf – daran wollen wir anknüpfen. Wir werden hochkonzentriert und mit der nötigen Leidenschaft auftreten.“

Beide Teams rechnen mit einem engen Spiel, in dem jedes Detail über das Weiterkommen entscheiden könnte.

Morgen, 19:30 Uhr
SSV Weilerswist 1924
SSV Weilerswist 1924Weilerswist
SG Dahlem-Schmidtheim
SG Dahlem-SchmidtheimSG Dahlem
19:30live

Weilerswist gegen SG Dahlem: Flutlichtkracher der Kreisliga A

Der SSV Weilerswist hat einen guten Lauf: trotz Spielabbruch dominierten sie in der ersten Runde des Pokals gegen Inter Euskirchen und trafen gleich sieben mal. Auch in der Liga konnten sie bis auf eine Ausnahme in jedem Spiel Punkte mitnehmen. Für SG Dahlem sieht es ähnlich aus und sie halten an ihrer Siegessträhne fest.

Für Frederik Ziburkse von Weilerswist ist das Spiel unter Flutlicht ein Highlight der Woche: „Ich sehe Dahlem als Favorit und hoffe das mein Team über sich hinauswächst und eventuell für eine kleine Überraschung sorgen kann. Wir spielen zu Hause und werden alles reinwerfen.

SG-Dahlem-Trainer Christian Hammes erwartet ebenfalls ein hartes Duell: „Weilerswist ist eine verdammt gute Mannschaft, es wird ein enger Pokalfight. Wir werden nicht in Bestbesetzung antreten können, aber voller Vorfreude in das Spiel gehen. Wir wollen im Pokal so weit wie möglich kommen.“

Beide Teams versprechen ein intensives Spiel, in dem Erfahrung, Teamgeist und vielleicht ein Quäntchen Glück über den Einzug in die nächste Runde entscheiden werden.

Weitere Spiele der 2. Runde im Kreispokal:

Morgen, 19:30 Uhr
SG Oleftal 1946
SG Oleftal 1946SG Oleftal
Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim
Sportfreunde Wüschheim-BüllesheimSF Wüschheim
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
TuS Mechernich 1897
TuS Mechernich 1897Mechernich
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-OttenheimD-H-O
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
SG Houverath/Mutscheid
SG Houverath/MutscheidSG Houverath/Mutscheid
SG Ülpenich/Elsig/Nemmenich
SG Ülpenich/Elsig/NemmenichSG Ülpenich/Elsig/Nemmenich
19:30

Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr
TB-SV Füssenich Geich 1895
TB-SV Füssenich Geich 1895SV Füssenich
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929Nierfeld
15:00

Morgen, 19:30 Uhr
SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim
SG Sportfreunde 69 Marmagen-NettersheimSG 69 M.-N.
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
RSV Arloff-Kirspenich
RSV Arloff-KirspenichRSV Arloff-Kirspenich
SG Billig/Veytal
SG Billig/VeytalSG Billig/Veytal
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
SV Metternich
SV MetternichSV Metternich
TuS Vernich 1927
TuS Vernich 1927TuS Vernich
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Dreiborn
DJK DreibornDJK Dreiborn
Bliesheimer BC
Bliesheimer BCBliesheim
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
Turn und Sportvereinigung Feytal 1912/20
Turn und Sportvereinigung Feytal 1912/20TSV Feytal
SV Frauenberg
SV FrauenbergSV Frauenberg
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SSC Satzvey 1920
SSC Satzvey 1920SSC Satzvey
FC DoRi
FC DoRiFC DoRi
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SSC Firmenich
SSC FirmenichSSC Firmenich
SG Flamersheim / Kirchheim
SG Flamersheim / KirchheimSG Flamersheim
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
TSC Euskirchen
TSC EuskirchenTSC Euskirchen
SV Sötenich 1919
SV Sötenich 1919Sötenich
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim
SpVg. Nöthen-Pesch-HarzheimSpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
20:00

Morgen, 19:30 Uhr
Sportclub 1928 Roitzheim
Sportclub 1928 RoitzheimSC Roitzheim
SG Rotbachtal/Strempt
SG Rotbachtal/StremptSG Rotbachtal/Strempt
19:30live

