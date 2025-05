Flutlicht, Feuer & finale Spannung

Der TV Stuhr im Spiel gegen den TVE Nordwohlde am 27. Spieltag – Foto: TV Stuhr Fussball

Der TV Stuhr ist Meister, der TSV Brockum steht längst als Absteiger fest – und doch steckt der 28. Spieltag voller Brisanz. Ob emotionale Derbys, wichtige Punkte im unteren Mittelfeld oder der Zweikampf um den Vizetitel: An diesem Wochenende ist in der Kreisliga Diepholz jede Menge los.

FC Gessel-Leerssen – TSV Okel (Fr., 20:00 Uhr) Es ist angerichtet für ein echtes Spektakel: Flutlicht, Freitagabend, ein Derby – und dazu zwei offensivstarke Teams. Bereits im Hinspiel lieferten sich Gessel und Okel ein mitreißendes 4:4, und auch dieses Mal erwartet FCG-Trainer Maik Hüneke ein torreiches Duell: „Beide Mannschaften werden nach vorne spielen.“ Dass Okel gerade offensiv zu den stärksten Teams der Liga gehört, ist bekannt – mit 83 Treffern stellen sie aktuell den gefährlichsten Angriff der Kreisliga. Gessel braucht die Punkte, um Platz 2 abzusichern. Aber: „Es wird heiß hergehen“, sagt Hüneke, der sich trotz Personalsorgen auf eine volle Kulisse und ein „richtig schweres Spiel“ einstellt.

TSV Weyhe-Lahausen – TV Einigkeit Nordwohlde (Fr., 20:00 Uhr) Für Nordwohlde ist die Saison so gut wie gelaufen – der Klassenerhalt ist nahezu sicher, aber die Kadersituation bleibt angespannt. „Wir kommen mit dem letzten Aufgebot“, erklärt Teammanager Thomas Liwotto. Trotzdem wolle man den Favoriten ärgern, so wie vergangene Woche beim knappen 0:1 gegen Meister Stuhr. Weyhe-Lahausen hingegen will mit einem Dreier Platz 2 zurückerobern – und ist klarer Favorit.

SV Mörsen-Scharrendorf – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Sa., 16:00 Uhr) Das Duell zweier Teams im oberen Mittelfeld. Mörsen hat sich nach durchwachsener Hinrunde stabilisiert, Seckenhausen kommt mit neuem Selbstvertrauen nach dem 3:5-Torspektakel gegen Holzhausen. Kleiner Vorteil liegt bei Mörsen – nicht nur wegen des Heimvorteils, sondern auch wegen der zweitbesten Defensive der Liga (nur 42 Gegentore).

TuS Kirchdorf – SV Jura 67 Eydelstedt (Sa., 18:00 Uhr) Kirchdorf steht längst als Absteiger fest, aber SV-Trainer Michael Schultalbers warnt: „Mannschaften, die nichts mehr zu verlieren haben, sind gefährlich.“ Für Eydelstedt geht es um nichts Geringeres als die endgültige Rettung vor dem 14. Platz. „Wir wollen den Sack zumachen“, stellt Schultalbers klar – auch wenn der Kader angeschlagen ist. Mit zwei Siegen im Rücken und großem Selbstbewusstsein ist Eydelstedt aber klarer Favorit.

TuS Barenburg – TV Stuhr (So., 15:00 Uhr) Für Barenburg geht es noch um eine möglichst gute Platzierung im gesicherten Mittelfeld – für Stuhr dagegen ist die Meisterparty in vollem Gange. Nach dem 1:0 gegen Nordwohlde am vergangenen Sonntag ist die Rückkehr in die Bezirksliga perfekt. Die Mannschaft von Marvin John wird trotzdem alles reinwerfen – und kann befreit aufspielen.

SG Diepholz – SV Heiligenfelde II (So., 15:00 Uhr) Die SG steckt nach der 1:3-Niederlage in Lembruch mitten in einem Negativlauf. Trainer Kevin Tanke erwartet erneut ein kampfbetontes Spiel, betont aber: „Wir müssen wieder Spaß am Fußball finden und unsere Qualität auf den Platz bringen.“ Heiligenfelde II steht mit dem Rücken zur Wand – will aber unbedingt noch den Anschluss an Eydelstedt und Marhorst halten. Ein echtes Kellerduell mit viel Spannung.

TSV Holzhausen-Bahrenborstel – SV Friesen Lembruch (So., 15:00 Uhr) Beide Teams kommen mit Rückenwind: Holzhausen gewann zuletzt mit 5:3 in Seckenhausen, Lembruch setzte sich souverän mit 3:1 gegen Diepholz durch. Die Gäste haben mit nur 44 Gegentoren eine der stabileren Abwehrreihen – und wollen mit einem Sieg an Mörsen vorbeiziehen. Doch auch Holzhausen ist mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen gut in Form. So., 18.05.2025, 15:00 Uhr TSV Holzhausen-Bahrenborstel Holzh-Bahren SV Friesen Lembruch Friesen Lemb 15:00 PUSH TSV Brockum – SV Marhorst (So., 15:00 Uhr) Für Marhorst geht es darum, die starke Rückrunde zu veredeln – für Brockum ist es ein weiteres Spiel einer schweren Saison. Zwar gelangen ihnen zuletzt immer wieder Achtungserfolge, doch der Abstieg ist längst besiegelt. Marhorst will hingegen die 40-Punkte-Marke anpeilen – und dürfte als klarer Favorit nach Brockum reisen.

