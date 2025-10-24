Flutlicht, Feuer, Favoritenrolle

– Foto: Andre Peters

Eicherscheid empfängt Bergrath – Erkelenz fordert Hilfarth im Kreisderby. Kohlscheid will nach Eicherscheid-Pleite wieder Taktgeber sein.

BC empfängt formstarken Aufsteiger aus Kuckum zum Flutlichtspiel Der Kohlscheider BC will am Freitagabend Wiedergutmachung betreiben. Nach der ersten Saisonniederlage gegen Germania Eicherscheid (1:4) möchte die Mannschaft von Trainer Jonas Schäfer wieder zurück in die Erfolgsspur. „Erstmal freuen wir uns auf das Spiel gegen Kuckum, da wir nach langer Zeit nochmal freitags abends zu einem Pflichtspiel im Oststadion antreten. Flutlichtspiele sind immer besondere Spiele. Der Gegner ist nach dem Aufstieg absolut in der Liga angekommen, hat zuletzt starke Ergebnisse erzielt. Wir wollen ihren aktuell guten Lauf unterbrechen und die drei Punkte hier behalten. Dazu brauchen wir eine entschlossene und starke Mannschaftsleistung.“

Der Tabellenführer (21 Punkte) trifft mit Niersquelle Kuckum auf einen Aufsteiger, der mit zuletzt 3:2 gegen Ay-Yildizspor gewinnen hat, auf Rang zehn steht. Kohlscheid will die Tabellenführung verteidigen – und den Angriff Eicherscheids abwehren.

Eicherscheid empfängt euphorische Bergrather Nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg in Kohlscheid steht für den Tabellenzweiten Germania Eicherscheid (19 Punkte) das nächste Spitzenspiel bevor: Mit Falke Bergrath reist der Vierte an, der als Aufsteiger bisher eine starke Runde spielt. Trainer Sandro Bergs warnt trotz des Höhenflugs: „Hut ab an die Leistung von Bergrath. Zur gefährlichen Offensive kommt ganz viel Leidenschaft, Euphorie und defensive Robustheit. Sie haben schon gegen Kohlscheid und Hilfarth gespielt und gute Ergebnisse erzielt. Wir haben Respekt vor der Aufgabe, wollen aber unser Spiel durchziehen und zuhause gewinnen. Wir freuen uns wieder auf einen guten Gegner und hoffentlich viele Zuschauer.“ Auch Gästetrainer Faton Popova hat großen Respekt: „Eicherscheid ist bisher ungeschlagen, hat nur ein Unentschieden hinnehmen müssen und die meisten Tore der Liga erzielt. Eine sehr spielstarke und erfahrene Mannschaft, die in allen Bereichen überzeugt. Mich schwieriger als Hilfarth.“ Das Duell verspricht Offensivfußball auf hohem Niveau – beide Teams zählen aktuell zu den stärksten der Staffel.

Erkelenz fordert Hilfarth im Kreisderby Im Derby zwischen Erkelenz und Hilfarth haben beide Mannschaften Siegeswillen. Ein Spiel auf Augenhöhe – und eines, das auch im Tabellenbild Bewegung bringen kann. Erkelenz-Trainer Patrick Thora sieht seine Mannschaft gut vorbereitet: „Schade, dass man sich nicht um eine Spielverlegung einigen konnte wegen dem ansässigen Oktoberfest in Kuckum. Dennoch freuen wir uns auf Germania Hilfarth. Der Gegner ist mit Sicherheit Favorit in diesem Spiel, aber wir haben 12 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt und könnten mit einem weiteren Sieg sogar an Hilfarth vorbeiziehen. Wir gehen mit Respekt an die Sache heran, brauchen uns aber mit Sicherheit nicht zu verstecken.“ Hilfarths Coach Nils Brandt erwartet ein intensives Spiel: „Derby-Time! Wir freuen uns sehr aufs Kreisderby gegen Erkelenz. Wir wissen, dass das – wie auch zuletzt – ein sehr hartes Spiel für uns wird, weil wir durch eine Grippewelle und einige Verletzungen im Kader nicht im Vollbesitz unserer Kräfte sind. Aber nichts desto trotz wollen wir natürlich in Erkelenz ein gutes Spiel abliefern und das auch erfolgreich gestalten. Wir sind guter Dinge, dass wenn jeder an die Leistungsgrenze geht, wir mit einem positiven Ergebnis die Heimreise antreten.“

Mariadorf will gegen Konzen nachlegen - „Willms ist unser Unterschiedsspieler“ Nach zwei Siegen in Folge hat sich Alemannia Mariadorf (11 Punkte, Platz 7) ins Mittelfeld zurückgearbeitet. Gegner TV Konzen (7 Punkte, Platz 12) reist mit zuletzt zwei Niederlagen an. Trainer Mirko Braun lobt sein Team und insbesondere seinen Kapitän: „Fazit zu den 95 Minuten in Haaren: total verdienter Sieg und drei wichtige Punkte. Ich bin ein Fan von unserem Capitano und Ikone von Alemannia Mariadorf Pascal Willms – er ist der Unterschiedsspieler in Sachen Mentalität und technischer Raffinesse und hat auch dieses Spiel mit einem Tor und einem Assist gedreht. Konzen ist eine Mannschaft mit fantastischer Mentalität und einem Top-Umschaltspiel. Die Spieler Huppertz, Felser, Zander und Co. gilt es in den Griff zu bekommen, um drei Punkte in Mariadorf zu behalten.“ Ein weiteres Erfolgserlebnis würde Mariadorf endgültig wieder in Reichweite der oberen Tabellenhälfte bringen.