Flutlicht, Favoritenrolle und ein klarer Auftrag

Am Gründonnerstag will der BSV Schwarz-Weiß Rehden nach der ersten Niederlage seit fünf Monaten wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Im Nachholspiel des 23. Spieltags der Oberliga Niedersachsen empfängt die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic den abstiegsbedrohten SV Wilhelmshaven. Anstoß in den Waldsportstätten ist um 19:30 Uhr – und für beide Teams geht es um viel.