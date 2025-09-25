Flutlicht-Experten aus Jesenwang: Freitagabend-Termin soll Weg zum Aufstieg ebnen

Der TSV Jesenwang kommt so langsam ins Rollen. Am Mittwochabend schlug er Spitzenreiter Hechendorf. Jetzt geht es gegen Gilchings Dritte.

Jesenwang – Einen Sieg beim Spitzenreiter kann man durchaus eine Ansage nennen. Mit 3:0 (1:0) hat der TSV Jesenwang dem TSV Hechendorf II die erste Saisonniederlage zugefügt. Die Treffer von Lukas Stangl in der 22. Minute sowie von zweimal Johannes Drexler zwischen der 64. und 75. Minute sorgten außerdem dafür, dass man wieder am TSV Gilching III vorbeizieht. Den empfängt Jesenwang am Freitag, 19.30 Uhr, auf heimischem Gelände. Dann wollen die Jesenwanger einmal mehr ihren Ruf als Experten für Partien bei Flutlicht untermauern.

Zur Gewohnheit sollen zwei Spiele innerhalb von drei Tagen aber nicht werden, aber ein großes Aufheben will Trainer Denis Steininger nicht machen. „Dieses eine Mal bekommen wir das hin.“ Nicht nur um den teilweise doch zerstückelten Terminplan auf die Reihe zu bekommen. In Jesenwang will man auch an der mittlerweile guten Gewohnheit festhalten, die Heimspiele am Freitag abzuhalten.

Nicht nur wegen des Oktoberfestes, wie man zu dieser Jahreszeit meinen möchte. Man hat den Freitag unter anderem deswegen eingeführt, damit die Spieler am Wochenende mehr Zeit für ihre Familien und das Privatleben haben. „Dann ist dafür das Wochenende nicht so zerrissen“, erklärt Steininger. Augenzwinkernd fügt er aber, ganz aus der Sicht des Trainers, dann doch hinzu: „Am Freitag ist die Gefahr gering, dass einer am Donnerstag beim Feiern war.“

Bei nur zwei Heimniederlagen und immerhin 60 Treffern aus elf Spielen hat das in der Vorsaison ganz gut geklappt. Und auch die ersten beiden Partien dieser Saison auf heimischem Gelände bestärken die Jesenwanger darin, am Freitag festzuhalten: 15:1 Tore und sechs Punkte. Das soll mithelfen, den in der Vorsaison knapp verpassten Aufstieg nachzuholen. Zwar fiel der Start in die neue Runde laut Coach Steininger „nicht ganz optimal“ aus, doch wolle man das Ziel nicht aus den Augen verlieren.

Allerdings kreuzt mit Gilchings „Dritter“ als Vorjahresvierter ein Team auf, das offensiv ähnlich gut aufgestellt ist und in der vergangenen Runde ebenfalls auf eine dreistellige Trefferquote kam. Auswärts schwächeln die Gilchinger mit bisher zwei Niederlagen aus drei Spielen. Das war allerdings stets mit Spektakel verbunden wie beim 4:7 in Hechendorf. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, vermutet Steininger – und wieder einmal unter Flutlicht. (Hans Kürzl)