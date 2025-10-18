Flutlicht, Elfmeter, Emotionen, alles außer Langeweile

Es war angerichtet für einen dieser Nachmittage, an denen der Amateurfußball alles liefert, was man braucht: Flutlicht, ein Dach überm Kopf und ordentlich Stimmung. Der SV Langen empfing den Tabellenzweiten Union Lohne und für 45 Minuten sah alles danach aus, als könne Tobias Schultes Team mal wieder eine große Überraschung schaffen.

In der 40. Minute dann die Szene, über die im Vereinsheim sicher noch gesprochen wurde: Ein Lohner Spieler bekommt den Ball offensichtlich an den Arm, der Ball ändert die Richtung, die Langener Bank schreit „Elfmeter und Rot!“, während Lohnes Trainer Dennis Brode nur nickt, leicht schmunzelnd: „Glück gehabt.“ Mehr Amateurfußball geht kaum.

Schon nach zwei Minuten stand’s 1:0. Ein kleiner Wackler in der Lohner Abwehr, Oliver Klene legt quer, Jan-Luca Bruns schiebt trocken ein. Der Start nach Maß, der Hexenkessel brodelte. Als Klene nach einer Ecke das 2:0 nachlegte, glaubte man fast an einen magischen Samstag - Lohne hingegen wirkte, als hätte man das Flutlicht zu früh eingeschaltet.

Egal wie hektisch es auf dem Platz ist. Egal wie hier die Entscheidung vom Schiedsrichter diskutiert wird. Dennis Brode und Tobias Schulte gehen hier RESPEKTVOLL und fair miteinander um.

Nach der Pause drehte sich das Spiel. Rendi Kildau brachte Lohne per Foulelfmeter zurück ins Match (54’), glich nach einem Missverständnis in der Langener Hintermannschaft aus (62’), mit freundlicher Mithilfe von Keeper Pascal Wilken und traf schließlich in der 70. Minute erneut vom Punkt. Ob dem zweiten Strafstoß wirklich ein elfmeterreifes Foul vorausging, darf jeder für sich selbst entscheiden.

In der zweiten Halbzeit bekam der Schiedsrichter dann ordentlich zu tun und von außen wirkte es so, als hätte er die Karten recht einseitig verteilt. Nach dem Abpfiff suchte Tobias Schulte das Gespräch mit dem Unparteiischen. Beide legten ihre Sicht dar, ruhig, ohne große Gesten. Am Ende konnten sie sich in die Augen sehen, ein schönes Zeichen dafür, dass Fairness im Fußball nicht mit dem Schlusspfiff endet.

Langen spielte sehr gut, haderte aber mit mehreren Entscheidungen des Schiedsrichters. Lohne kam in der zweiten Halbzeit mit Hilfe der Langener und einer guten Portion Glück zurück ins Spiel und nahm am Ende die Punkte mit, die Langen sich zumindest für die erste Hälfte verdient gehabt hätte.

Der SV Union Lohne ist damit vorübergehend Tabellenführer, zumindest für eine Nacht.