Flutlicht einweihen

Unsere Dritte empfängt am heutigen Freitagabend die Reserve vom SC Baccum 1946 zuhause am Wallkamp. Trotz personeller Engpässe will die Mannschaft voll auf Sieg spielen und so einen würdigen Rahmen für die Premiere unter neuem Flutlicht schaffen. Ein ausführlicher Bericht zu den massiv aufgewerteten Strahlern folgt zwar noch in den nächsten Tagen, so viel sei an dieser Stelle aber schon einmal gesagt: Es ist ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht!