🔥 Flutlicht-Duell in Esterwegen: Wer holt die Punkte? ⚡

Am Donnerstagabend geht es in der Kreisliga Mitte-Nord unter Flutlicht heiß her: Der SV Esterwegen empfängt um 19:30 Uhr auf dem heimischen Sportplatz RW Heede.

Die Gastgeber sind stark in die Saison gestartet und konnten aus den ersten drei Spielen bereits 7 Punkte mitnehmen. „Wir wollen auch diesmal alles geben und die Punkte zuhause behalten. Unterstützt uns dabei von den Rängen – gemeinsam schaffen wir’s! 💪“ heißt es von Esterwegen.