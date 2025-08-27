🔥 Flutlicht-Duell in Esterwegen: Wer holt die Punkte? ⚡

Am Donnerstagabend geht es in der Kreisliga Mitte-Nord unter Flutlicht heiß her: Der SV Esterwegen empfängt um 19:30 Uhr auf dem heimischen Sportplatz RW Heede.
Die Gastgeber sind stark in die Saison gestartet und konnten aus den ersten drei Spielen bereits 7 Punkte mitnehmen. „Wir wollen auch diesmal alles geben und die Punkte zuhause behalten. Unterstützt uns dabei von den Rängen – gemeinsam schaffen wir’s! 💪“ heißt es von Esterwegen.
RW Heede reist als noch punktloser Gast an, möchte aber unter den Lichtern in Esterwegen die ersten drei Punkte einfahren. Trotz der schweren Aufgabe will die Mannschaft mutig auftreten und dem Gastgeber Paroli bieten.
Spannende Statistik zum Duell:
SV Esterwegen: 3 Spiele, 7 Punkte, Torverhältnis 7:3
RW Heede: 2 Spiele, 0 Punkte, Torverhältnis 2:6
Direkte Duelle der letzten Jahre:
18.05.2018: SV Esterwegen 3:2 RW Heede
13.07.2023 (Rot-Weiß Heede Cup): SV Esterwegen 3:1 RW Heede
02.11.2022: SV Esterwegen 3:3 RW Heede
09.09.2022: RW Heede 5:0 SV Esterwegen
In den letzten vier Begegnungen konnte der SV Esterwegen zwei Siege einfahren, RW Heede holte einen deutlichen Sieg, und ein Spiel endete unentschieden. Beide Teams haben also eine bewegte gemeinsame Historie – Spannung ist garantiert!
Spielinfo:
SV Esterwegen 🆚 RW Heede
📆 Donnerstag, 28. August 2025
⏰ 19:30 Uhr
📍 Am Sportpark 1, 26897 Esterwegen