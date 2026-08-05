 2026-08-04T13:27:00.809Z

Spielvorbericht

Flutlicht-Duell: Groß Grönau fordert Büchen-Siebeneichen

Am Freitagabend (19:30 Uhr) brennt am Torfmoor das Flutlicht: Eintracht Groß Grönau empfängt nach dem verpatzten Auftakt den Büchen-Siebeneichener SV. Während die Hausherren die Null-Punkte-Scharte auswetzen wollen, reist der BSSV mit mächtig Rückenwind und purem Offensiv-Selbstbewusstsein an.

von Isaija Zecevic · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

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VL Süd Schl.-Holstein
Groß Grönau
BSSV
Pansdorf II

Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr
Eintracht Groß Grönau
Eintracht Groß GrönauGroß Grönau
Büchen/Siebeneichener SV
Büchen/Siebeneichener SVBSSV
19:30


Die Stimmungslage vor dem Freitagspiel könnte bei beiden Teams kaum unterschiedlicher sein. Eintracht Groß Grönau erwischte einen klassischen Fehlstart in die neue Saison. Beim Aufsteiger TSV Pansdorf II gab es für die Grönauer überhaupt nichts zu holen – am Ende stand eine verdiente 0:3-Abreibung auf dem Zettel. Vor heimischer Kulisse muss die Defensive der Eintracht dringend stabiler stehen als am 1. Spieltag, um die ersten Punkte der noch jungen Spielzeit einzufahren.

Ganz anders ist die Gemütslage beim Büchen-Siebeneichener SV. Die Mannschaft von Trainer und Fans erlebte zum Auftakt ein absolutes Spektakel gegen den Ratzeburger SV. Trotz zweimaliger Führung schien das Spiel auf ein Remis hinauszulaufen, ehe Joker Tjorben Gaworski in der 90. Minute die Nerven behielt und das Stadion mit dem 3:2-Siegtreffer zum Kochen brachte.
Mit Christian Märkert, Jan Merhof und eben Matchwinner Gaworski hat der BSSV bereits drei verschiedene Torschützen in seinen Reihen und bewiesen, dass sie bis zur letzten Sekunde gefährlich sind. Groß Grönau ist also gewarnt – unter dem Flutlicht am ist ab 19:30 Uhr für reichlich Spannung gesorgt!