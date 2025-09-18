Flutlicht-Duell: FC Neuhadern empfängt TSV Solln

Für den FCN geht es vor allem darum, die richtigen Lehren aus den letzten Begegnungen mitzunehmen und die eigene Leistung noch konstanter abzurufen. „Wir haben zuletzt gesehen, dass wir phasenweise sehr dominant spielen können. Entscheidend ist jetzt, diese Qualität über 90 Minuten auf den Platz zu bringen und im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen“, fordert der Coach.

„Solln ist eine etablierte Mannschaft mit einer guten Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Wir wissen, dass uns eine schwierige Aufgabe bevorsteht – und genau das macht das Spiel so spannend“, erklärt Casola.

Besonderen Wert legt Casola darauf, den Gegner nicht durch eigene Fehler stark zu machen: „Wir dürfen Solln nicht durch Leichtsinn ins Spiel bringen. Solche Situationen haben uns in den letzten Partien Punkte gekostet. Wenn wir konzentriert bleiben, können wir unser Spiel durchziehen.“

Personell steht dem Trainerteam fast der komplette Kader zur Verfügung. Lediglich Ervin Mujkic fällt leicht verletzt aus, zudem stehen Patrick Geuenich und Sebastian Vogt nicht zur Verfügung. „Es ist ein gutes Gefühl, fast alle Optionen zu haben. Das gibt uns Variabilität und erhöht den Wettbewerb innerhalb der Mannschaft“, betont Casola.

Alles in allem dürfen sich die Zuschauer auf ein packendes Freitagabendspiel freuen, bei dem zwei Teams auf Augenhöhe alles geben werden. Für den FCN ist klar: Mit Leidenschaft, Konzentration und Mut soll unter Flutlicht der nächste wichtige Schritt in der Liga gelingen.