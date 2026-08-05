Flutlicht-Dreierpack eröffnet die neue Saison der Oberliga

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Fr., 07.08.2026, 19:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen FC 08 Villingen FC 08 Villingen 19:00 PUSH

Die TSG Balingen eröffnet ihre Saison am Freitagabend gegen den FC 08 Villingen. Balingen kommt als Absteiger aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga und besitzt daher keine Bilanz aus der vergangenen Saison dieser Spielklasse. Schon die erste Begegnung führt den Rückkehrer gegen einen Gegner, der zuletzt einen Platz im Tabellenmittelfeld belegte. Villingen schloss die vergangene Runde mit 47 Punkten auf Rang neun ab. Zwölf Siege, elf Unentschieden und elf Niederlagen sowie 55:56 Tore ergaben eine beinahe vollständig ausgeglichene Bilanz. Der FC war damals selbst als Absteiger in die Oberliga gekommen und hat inzwischen eine vollständige Saison in dieser Liga hinter sich. Balingen bringt die Erfahrung aus der höheren Spielklasse mit, Villingen die aktuelle Kenntnis des Wettbewerbs.

Fr., 07.08.2026, 19:00 Uhr SSV Reutlingen SSV Reutlingen FC Nöttingen FC Nöttingen 19:00 live PUSH

Auch die Partie zwischen dem SSV Reutlingen und dem FC Nöttingen findet am Freitagabend statt. Reutlingen beendete die vergangene Saison mit 47 Punkten auf Rang acht. Zwölf Siege, elf Unentschieden und elf Niederlagen bei 56:50 Toren standen für eine ausgeglichene Spielzeit mit leicht positiver Tordifferenz. Nöttingen ging als Tabellendritter aus der letzten Saison. 58 Punkte, 18 Siege, vier Unentschieden und zwölf Niederlagen sowie 82:61 Tore machten den FC zu einer der offensiv auffälligsten Mannschaften. Nur Meister VfR Aalen und der zweitplatzierte VfR Mannheim lagen vor Nöttingen. Zum Auftakt trifft damit ein stabiles Mittelfeldteam auf eine Mannschaft, die zuletzt zur Spitzengruppe gehörte und diesen Anspruch nun erneut bestätigen muss.

Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr SV Oberachern SV Oberachern Karlsruher SC Karlsruher SC II 19:30 live PUSH

Der SV Oberachern und der Karlsruher SC II bestreiten das dritte für Freitagabend angesetzte Spiel. Oberachern schloss die vergangene Saison mit 54 Punkten auf Rang sechs ab. 16 Siege, sechs Unentschieden und zwölf Niederlagen bei 54:62 Toren zeigten eine Mannschaft, die trotz negativer Tordifferenz regelmäßig Ergebnisse für sich entschied. Die zweite Mannschaft des Karlsruher SC erreichte in ihrer ersten Saison nach dem Aufstieg Rang zehn. Elf Siege, zehn Unentschieden und 13 Niederlagen ergaben 43 Punkte, das Torverhältnis lautete 54:61. Elf Punkte trennten beide Mannschaften in der Abschlusstabelle. Oberachern startet daher mit dem stärkeren Vorjahresergebnis, während Karlsruhe II auf die Erfahrung einer inzwischen bewältigten Oberliga-Saison bauen kann.

Für den FC Holzhausen beginnt die Oberliga mit einem Heimspiel gegen den 1. CfR Pforzheim. Holzhausen ist aus der Verbandsliga aufgestiegen und besitzt keine Vergleichswerte aus der vergangenen Oberliga-Saison. Der Neuling trifft sofort auf eine Mannschaft, die sich zuletzt in der oberen Tabellenhälfte behauptete. Pforzheim wurde mit 48 Punkten Siebter. Zwölf Siege, zwölf Unentschieden und zehn Niederlagen sowie 68:61 Tore ergaben eine positive Bilanz. Die hohe Zahl an Unentschieden zeigte zugleich, wie häufig der CfR in engen Begegnungen keinen entscheidenden Vorsprung herstellen konnte. Holzhausen bringt die Dynamik des Aufstiegs mit, Pforzheim die größere Erfahrung auf diesem Niveau. So wird der Auftakt unmittelbar zu einem Maßstab für die Konkurrenzfähigkeit des Neulings.

Die TSG Backnang empfängt mit Mühlhausen einen weiteren Aufsteiger aus der Verbandsliga. Backnang beendete die vergangene Saison auf Rang elf und sammelte 42 Punkte. Zwölf Siege, sechs Unentschieden und 16 Niederlagen bei 50:67 Toren ließen die Mannschaft im unteren Mittelfeld ankommen. Für Mühlhausen ist es der erste Auftritt nach dem Sprung in die Oberliga Baden-Württemberg. Eine Bilanz aus der vergangenen Spielzeit dieser Liga liegt deshalb nicht vor. Backnang kann sich auf die Erfahrung aus 34 Oberliga-Partien stützen, muss aber die 67 Gegentore der Vorsaison als deutliche Warnung verstehen. Der Neuling reist ohne Altlasten aus dieser Spielklasse an und erhält sofort die Gelegenheit, seine Aufstiegseuphorie in ein erstes Ausrufezeichen zu verwandeln. [MATCH-14994620 Der 1. FC Normannia Gmünd startet gegen den aufgestiegenen Verein Teningen. Die Normannia wurde in der vergangenen Saison mit 39 Punkten Dreizehnter. Neun Siege, zwölf Unentschieden und 13 Niederlagen bei 53:51 Toren ergaben eine ungewöhnliche Konstellation: Trotz positiver Tordifferenz blieb die Mannschaft in der unteren Tabellenhälfte. Teningen kommt aus der Verbandsliga und verfügt daher über keine Werte aus der vergangenen Oberliga-Saison. Für Gmünd ist das erste Spiel die Gelegenheit, eine Saison mit vielen Unentschieden in eine entschlossenere Richtung zu lenken. Der Aufsteiger muss dagegen unmittelbar zeigen, ob er dem höheren Niveau standhalten kann. Die Erfahrung spricht für die Normannia, die Unberechenbarkeit eines Neulings für Teningen.

Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr Young Boys Reutlingen Young Boys Reutlingen TSV Essingen TSV Essingen 14:00 PUSH

Die Young Boys Reutlingen feiern ihren Oberliga-Einstand gegen den TSV Essingen. Als Aufsteiger aus der Verbandsliga besitzen die Reutlinger keine Vorjahresbilanz in dieser Spielklasse. Ihre erste Aufgabe führt sie zu einem Gegner, der die vergangene Saison weit oberhalb der unteren Tabellenregion abschloss. Essingen wurde mit 54 Punkten Fünfter. 14 Siege, zwölf Unentschieden und acht Niederlagen bei 54:58 Toren machten den TSV zu einer schwer zu besiegenden Mannschaft. Nur acht Niederlagen waren ein starker Wert, zugleich verhinderte die hohe Zahl an Unentschieden eine noch bessere Platzierung. Der Neuling trifft damit sofort auf eines der stabileren Teams der Vorsaison. Essingen trägt die Favoritenlast, Reutlingen kann die Energie des Aufstiegs ohne belastende Vergleichswerte nutzen.

Sa., 08.08.2026, 15:30 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC FV Ravensburg FV Ravensburg 15:30 PUSH

Der Bahlinger SC beginnt nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest gegen den FV Ravensburg. Bahlingen besitzt keine Bilanz aus der vergangenen Oberliga-Saison und muss sich nach der Rückkehr unmittelbar neu orientieren. Der erste Gegner gehörte zuletzt zur Spitzengruppe dieser Spielklasse. Ravensburg schloss die vergangene Saison mit 57 Punkten auf Rang vier ab. 16 Siege, neun Unentschieden und neun Niederlagen sowie 61:52 Tore bedeuteten eine klar positive Bilanz. Nur ein Punkt fehlte auf den drittplatzierten FC Nöttingen, zwölf Punkte lagen allerdings zwischen Ravensburg und dem zweitplatzierten VfR Mannheim. Für Bahlingen ist der Auftakt deshalb sofort eine ernste Prüfung. Ravensburg wiederum kann gegen einen Regionalliga-Absteiger früh zeigen, ob der Blick erneut nach oben gerichtet werden darf.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr Türkischer SV Singen Türkischer SV Singen Türkspor Neckarsulm Türkspor Neckarsulm 14:00 PUSH