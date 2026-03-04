Flutlicht-Drama und Schicksalsstunden im Norden

Wenn am Freitagabend die Flutlichtmasten die Dunkelheit durchbrechen, beginnt in der Landesliga Nord ein 17. Spieltag, der an emotionaler Wucht kaum zu übertreffen sein wird. Es ist die Zeit der nackten Wahrheit: Während der SV Viktoria Potsdam mit 43 Punkten einsam von der Spitze auf die Konkurrenz herabblickt, zittert der Rest der Liga vor dem Ungewissen. Am anderen Ende des Tableaus kämpft die SG Bornim mit nur fünf Zählern auf dem Konto gegen das drohende Vergessen. In den kommenden 90 Minuten prallen Aufstiegsträume auf die pure Verzweiflung des Abstiegskampfes – ein Wochenende, an dem Helden geboren werden und Hoffnungen zerbrechen.
Der Ligaprimus bittet zum Tanz unter dem märkischen Nachthimmel. Viktoria Potsdam marschiert mit einer Dominanz durch die Saison, die der Konkurrenz den Atem raubt. Mit 43 Punkten aus 16 Spielen ist die Meisterschaft fast schon greifbar. Die Erinnerung an das Hinspiel ist eine schmerzhafte für Fortuna Babelsberg, als man sich auf eigenem Platz mit 0:3 geschlagen geben musste. Während die Gäste versuchen werden, ihre Ehre zu retten, will Potsdam den Vorsprung auf die Verfolger zementieren und die Festung an der Spitze weiter ausbauen.
In Angermünde brennt die Luft. Für die Hausherren, die mit nur 10 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz rangieren, ist jedes Spiel ein Endspiel gegen den Untergang. Zu Gast ist der FV Preussen Eberswalde, der mit 20 Punkten im gesicherten Mittelfeld steht. Das Hinspiel glich einer Demontage: Eberswalde überrollte den AFC damals mit 4:0. In Angermünde herrscht nun der Mut der Verzweiflung – man braucht Punkte, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren, während die Preussen ihre Vormachtstellung bestätigen wollen.
Wenn Schwedt am Samstagnachmittag Glienicke empfängt, trifft Tabellennachbarschaft auf ungebändigten Ehrgeiz. Die Gäste aus Glienicke stehen mit 15 Punkten auf dem elften Platz, während Schwedt mit 24 Punkten den sechsten Rang belegt. Dass dieses Duell auf Messers Schneide steht, bewies bereits das Hinspiel, das in einem packenden 2:2-Unentschieden endete.
Es ist das Duell der Gegensätze und für die Gäste eine Reise zum Ort eines Traumas. Die SG Bornim ziert mit 5 Punkten das Tabellenende und blickt in den tiefen Abgrund. Alt Ruppin hingegen rangiert mit 16 Punkten auf Platz zehn. Die Erinnerung an das Hinspiel ist für Bornim eine tiefe Wunde: Mit 2:7 wurde man damals regelrecht vorgeführt. Nun geht es für den Tabellenletzten um alles – es ist ein Kampf gegen die Statistik, gegen die Angst und für das nackte Überleben in der Liga.
Zehdenick, derzeit Dritter mit 32 Punkten, empfängt den Schönower SV, der mit 30 Zählern auf Platz vier steht. Das Hinspiel war ein zäher Abnutzungskampf, der 1:1 endete.
In Zepernick spitzt sich die Lage für die Gäste dramatisch zu. Die Hausherren stehen mit 32 Punkten und einem Spiel auf Rang drei. Hennigsdorf hingegen steht mit 20 Punkten auf dem siebten Platz. Das 3:0 für Zepernick im Hinspiel spricht eine deutliche Sprache. Für Hennigsdorf ist dies eine Mission Impossible.
Fußball-Ästheten freuen sich auf diese Paarung. In Buckow gastiert der Tabellenvierte aus Neustadt/Dosse, der mit 24 Punkten den sechsten Platz belegt. Concordia Buckow rangiert mit 14 Punkten auf Platz zwölf. Dass Tore garantiert sind, zeigte das Hinspiel, ein wildes 3:3-Spektakel. Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit offenem Visier agieren und den Zuschauern erneut ein emotionales Offensiv-Feuerwerk versprechen.
Der Tabellenzweite reist ins Havelland. Der FSV Bernau hat mit 33 Punkten den zweiten Platz fest im Griff, darf sich aber im Fernkampf gegen Zepernick keine Blöße geben. Falkensee-Finkenkrug steht mit 28 Punkten auf dem fünften Rang. Das torlose Remis im Hinspiel war ein taktisches Schachspiel – am Samstag wird sich zeigen, wer die Nerven behält, wenn Bernau zum Sturmlauf ansetzt, um Viktoria Potsdam nicht aus den Augen zu verlieren.
