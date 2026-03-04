 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Flutlicht-Drama und Schicksalsstunden im Norden

Landesliga Nord: Potsdam will Rang eins festigen, während im Tabellenkeller die nackte Angst regiert.

Wenn am Freitagabend die Flutlichtmasten die Dunkelheit durchbrechen, beginnt in der Landesliga Nord ein 17. Spieltag, der an emotionaler Wucht kaum zu übertreffen sein wird. Es ist die Zeit der nackten Wahrheit: Während der SV Viktoria Potsdam mit 43 Punkten einsam von der Spitze auf die Konkurrenz herabblickt, zittert der Rest der Liga vor dem Ungewissen. Am anderen Ende des Tableaus kämpft die SG Bornim mit nur fünf Zählern auf dem Konto gegen das drohende Vergessen. In den kommenden 90 Minuten prallen Aufstiegsträume auf die pure Verzweiflung des Abstiegskampfes – ein Wochenende, an dem Helden geboren werden und Hoffnungen zerbrechen.

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
Fortuna Babelsberg
Fortuna BabelsbergFortuna Babg
19:30

Der Ligaprimus bittet zum Tanz unter dem märkischen Nachthimmel. Viktoria Potsdam marschiert mit einer Dominanz durch die Saison, die der Konkurrenz den Atem raubt. Mit 43 Punkten aus 16 Spielen ist die Meisterschaft fast schon greifbar. Die Erinnerung an das Hinspiel ist eine schmerzhafte für Fortuna Babelsberg, als man sich auf eigenem Platz mit 0:3 geschlagen geben musste. Während die Gäste versuchen werden, ihre Ehre zu retten, will Potsdam den Vorsprung auf die Verfolger zementieren und die Festung an der Spitze weiter ausbauen.

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
Angermünder FC
Angermünder FCAngermünde
FV Preussen Eberswalde
FV Preussen EberswaldeEberswalde
19:30live

In Angermünde brennt die Luft. Für die Hausherren, die mit nur 10 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz rangieren, ist jedes Spiel ein Endspiel gegen den Untergang. Zu Gast ist der FV Preussen Eberswalde, der mit 20 Punkten im gesicherten Mittelfeld steht. Das Hinspiel glich einer Demontage: Eberswalde überrollte den AFC damals mit 4:0. In Angermünde herrscht nun der Mut der Verzweiflung – man braucht Punkte, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren, während die Preussen ihre Vormachtstellung bestätigen wollen.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
FC Schwedt 02
FC Schwedt 02FC Schwedt
BSC Fortuna Glienicke
BSC Fortuna GlienickeBSC Glien.
14:00

Wenn Schwedt am Samstagnachmittag Glienicke empfängt, trifft Tabellennachbarschaft auf ungebändigten Ehrgeiz. Die Gäste aus Glienicke stehen mit 15 Punkten auf dem elften Platz, während Schwedt mit 24 Punkten den sechsten Rang belegt. Dass dieses Duell auf Messers Schneide steht, bewies bereits das Hinspiel, das in einem packenden 2:2-Unentschieden endete.

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
SV Eintracht Alt Ruppin
SV Eintracht Alt RuppinSV Alt Rupp.
SG Bornim
SG BornimSG Bornim
14:00

Es ist das Duell der Gegensätze und für die Gäste eine Reise zum Ort eines Traumas. Die SG Bornim ziert mit 5 Punkten das Tabellenende und blickt in den tiefen Abgrund. Alt Ruppin hingegen rangiert mit 16 Punkten auf Platz zehn. Die Erinnerung an das Hinspiel ist für Bornim eine tiefe Wunde: Mit 2:7 wurde man damals regelrecht vorgeführt. Nun geht es für den Tabellenletzten um alles – es ist ein Kampf gegen die Statistik, gegen die Angst und für das nackte Überleben in der Liga.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
SV 1920 Zehdenick
SV 1920 ZehdenickZehdenick
Schönower SV 1928
Schönower SV 1928Schönower SV
15:00

Zehdenick, derzeit Dritter mit 32 Punkten, empfängt den Schönower SV, der mit 30 Zählern auf Platz vier steht. Das Hinspiel war ein zäher Abnutzungskampf, der 1:1 endete.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
SG Einheit Zepernick 1925
SG Einheit Zepernick 1925SG Zepernick
FC 98 Hennigsdorf
FC 98 HennigsdorfHennigsdorf
15:00

In Zepernick spitzt sich die Lage für die Gäste dramatisch zu. Die Hausherren stehen mit 32 Punkten und einem Spiel auf Rang drei. Hennigsdorf hingegen steht mit 20 Punkten auf dem siebten Platz. Das 3:0 für Zepernick im Hinspiel spricht eine deutliche Sprache. Für Hennigsdorf ist dies eine Mission Impossible.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03FC Concordia
SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
SV Schwarz-Rot Neustadt/DosseNeustadt
15:00

Fußball-Ästheten freuen sich auf diese Paarung. In Buckow gastiert der Tabellenvierte aus Neustadt/Dosse, der mit 24 Punkten den sechsten Platz belegt. Concordia Buckow rangiert mit 14 Punkten auf Platz zwölf. Dass Tore garantiert sind, zeigte das Hinspiel, ein wildes 3:3-Spektakel. Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit offenem Visier agieren und den Zuschauern erneut ein emotionales Offensiv-Feuerwerk versprechen.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
SV Falkensee-Finkenkrug
SV Falkensee-FinkenkrugSV Falkensee
FSV Bernau
FSV BernauFSV Bernau
15:00

Der Tabellenzweite reist ins Havelland. Der FSV Bernau hat mit 33 Punkten den zweiten Platz fest im Griff, darf sich aber im Fernkampf gegen Zepernick keine Blöße geben. Falkensee-Finkenkrug steht mit 28 Punkten auf dem fünften Rang. Das torlose Remis im Hinspiel war ein taktisches Schachspiel – am Samstag wird sich zeigen, wer die Nerven behält, wenn Bernau zum Sturmlauf ansetzt, um Viktoria Potsdam nicht aus den Augen zu verlieren.

