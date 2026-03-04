Flutlicht-Drama und Schicksalsstunden im Norden Landesliga Nord: Potsdam will Rang eins festigen, während im Tabellenkeller die nackte Angst regiert. von LS · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Wenn am Freitagabend die Flutlichtmasten die Dunkelheit durchbrechen, beginnt in der Landesliga Nord ein 17. Spieltag, der an emotionaler Wucht kaum zu übertreffen sein wird. Es ist die Zeit der nackten Wahrheit: Während der SV Viktoria Potsdam mit 43 Punkten einsam von der Spitze auf die Konkurrenz herabblickt, zittert der Rest der Liga vor dem Ungewissen. Am anderen Ende des Tableaus kämpft die SG Bornim mit nur fünf Zählern auf dem Konto gegen das drohende Vergessen. In den kommenden 90 Minuten prallen Aufstiegsträume auf die pure Verzweiflung des Abstiegskampfes – ein Wochenende, an dem Helden geboren werden und Hoffnungen zerbrechen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr SV Viktoria Potsdam SV Viktoria Fortuna Babelsberg Fortuna Babg 19:30 PUSH

Der Ligaprimus bittet zum Tanz unter dem märkischen Nachthimmel. Viktoria Potsdam marschiert mit einer Dominanz durch die Saison, die der Konkurrenz den Atem raubt. Mit 43 Punkten aus 16 Spielen ist die Meisterschaft fast schon greifbar. Die Erinnerung an das Hinspiel ist eine schmerzhafte für Fortuna Babelsberg, als man sich auf eigenem Platz mit 0:3 geschlagen geben musste. Während die Gäste versuchen werden, ihre Ehre zu retten, will Potsdam den Vorsprung auf die Verfolger zementieren und die Festung an der Spitze weiter ausbauen.

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr Angermünder FC Angermünde FV Preussen Eberswalde Eberswalde 19:30 live PUSH

In Angermünde brennt die Luft. Für die Hausherren, die mit nur 10 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz rangieren, ist jedes Spiel ein Endspiel gegen den Untergang. Zu Gast ist der FV Preussen Eberswalde, der mit 20 Punkten im gesicherten Mittelfeld steht. Das Hinspiel glich einer Demontage: Eberswalde überrollte den AFC damals mit 4:0. In Angermünde herrscht nun der Mut der Verzweiflung – man braucht Punkte, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren, während die Preussen ihre Vormachtstellung bestätigen wollen. Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr FC Schwedt 02 FC Schwedt BSC Fortuna Glienicke BSC Glien. 14:00 PUSH Wenn Schwedt am Samstagnachmittag Glienicke empfängt, trifft Tabellennachbarschaft auf ungebändigten Ehrgeiz. Die Gäste aus Glienicke stehen mit 15 Punkten auf dem elften Platz, während Schwedt mit 24 Punkten den sechsten Rang belegt. Dass dieses Duell auf Messers Schneide steht, bewies bereits das Hinspiel, das in einem packenden 2:2-Unentschieden endete.

Es ist das Duell der Gegensätze und für die Gäste eine Reise zum Ort eines Traumas. Die SG Bornim ziert mit 5 Punkten das Tabellenende und blickt in den tiefen Abgrund. Alt Ruppin hingegen rangiert mit 16 Punkten auf Platz zehn. Die Erinnerung an das Hinspiel ist für Bornim eine tiefe Wunde: Mit 2:7 wurde man damals regelrecht vorgeführt. Nun geht es für den Tabellenletzten um alles – es ist ein Kampf gegen die Statistik, gegen die Angst und für das nackte Überleben in der Liga.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr SV 1920 Zehdenick Zehdenick Schönower SV 1928 Schönower SV 15:00 PUSH

Zehdenick, derzeit Dritter mit 32 Punkten, empfängt den Schönower SV, der mit 30 Zählern auf Platz vier steht. Das Hinspiel war ein zäher Abnutzungskampf, der 1:1 endete.

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf 15:00 PUSH

In Zepernick spitzt sich die Lage für die Gäste dramatisch zu. Die Hausherren stehen mit 32 Punkten und einem Spiel auf Rang drei. Hennigsdorf hingegen steht mit 20 Punkten auf dem siebten Platz. Das 3:0 für Zepernick im Hinspiel spricht eine deutliche Sprache. Für Hennigsdorf ist dies eine Mission Impossible.

Fußball-Ästheten freuen sich auf diese Paarung. In Buckow gastiert der Tabellenvierte aus Neustadt/Dosse, der mit 24 Punkten den sechsten Platz belegt. Concordia Buckow rangiert mit 14 Punkten auf Platz zwölf. Dass Tore garantiert sind, zeigte das Hinspiel, ein wildes 3:3-Spektakel. Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit offenem Visier agieren und den Zuschauern erneut ein emotionales Offensiv-Feuerwerk versprechen.