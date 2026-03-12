Flutlicht-Drama und David gegen Goliath in der Landesliga Nord Zwischen Aufstiegsrausch und Abstiegskampf: Der 18. Spieltag verspricht pure Fußball-Emotionen. von LS · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Landesliga Nord steuert auf ein Wochenende voller Leidenschaft zu, wenn der 18. Spieltag die Plätze der Region erzittern lässt. Zwischen dem schier unaufhaltsamen Spitzenreiter aus Potsdam und den verzweifelten Rettungsversuchen am Tabellenende liegen Welten, die nun auf dem Rasen aufeinandertreffen.

Unter dem Flutlicht von Bornim herrscht nackte Existenzangst. Die SG Bornim ziert mit mageren acht Punkten das Tabellenende und empfängt den Tabellenfünften aus Falkensee. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind schmerzhaft, als man mit einer herben 1:5-Klatsche vom Platz fegte. Während Falkensee mit 31 Punkten den Anschluss an die absolute Spitze sucht, braucht Bornim jedes Körnchen Hoffnung, um gegen die drohende sportliche Bedeutungslosigkeit anzukämpfen.

In Bernau brennt die Sehnsucht nach dem Aufstieg. Der FSV, aktuell auf Rang drei mit 33 Punkten, empfängt den FC Concordia, der sich mit 14 Punkten auf dem zwölften Platz in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone befindet. Das Hinspiel verlief mit 3:1 bereits zugunsten der Bernauer. Für die Gäste geht es darum, die Defensive zu stabilisieren, während Bernau keinen Zentimeter Boden im Kampf um die vorderen Plätze preisgeben will.

Es ist das Duell der Gegensätze: Der Vorletzte Zehdenick trifft auf den Tabellenzweiten Zepernick. Zehdenick steht mit nur zehn Punkten mit dem Rücken zur Wand, doch das Hinspiel hat gezeigt, dass sie beißen können – damals unterlag man Zepernick nur hauchdünn mit 3:4. Zepernick hingegen reist mit der breiten Brust von 35 Punkten an und will den Druck auf den Spitzenreiter hochhalten. Ein Spiel, das von der ersten Sekunde an von der Spannung des knappen Hinspiel-Ergebnisses leben wird.

Wenn der SV Viktoria Potsdam anreist, zittert die Liga. 15 Siege aus 17 Spielen und eine monströse Tordifferenz von 92:24 sprechen eine Sprache der totalen Dominanz. Der Tabellenneunte Neustadt, der 19 Punkte aufweist, blickt mit Grauen auf das Hinspiel zurück, das in einem historischen 1:10-Debakel endete. Es ist die ultimative Prüfung für die Moral der Neustädter, sich gegen die Torfabrik der Liga zu stemmen.

Fortuna Babelsberg kämpft auf Platz 13 um den Anschluss an das rettende Ufer. Mit 14 Punkten ist die Lage prekär, besonders da der kommende Gegner FC Schwedt 02 stabil auf dem sechsten Rang rangiert. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 3:0 für die Schwedter. Babelsberg muss nun vor heimischer Kulisse beweisen, dass sie aus den Fehlern der Hinrunde gelernt haben, um gegen den Favoriten aus der Uckermark zu bestehen.

In Glienicke treffen Tabellennachbarn aufeinander, doch die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein. Der BSC Fortuna rangiert mit 15 Punkten auf Platz 11, während Hennigsdorf mit 20 Punkten auf Rang 8 steht. Das Hinspiel war eine Machtdemonstration der Hennigsdorfer, die Glienicke mit 6:1 förmlich überrannten. Für Glienicke ist dieses Spiel die Chance zur Wiedergutmachung für die erlittene Schmach. Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr FV Preussen Eberswalde Eberswalde SV Eintracht Alt Ruppin SV Alt Rupp. 15:00 PUSH Das Mittelfeld-Duell in Eberswalde verspricht ein hartes Ringen um die Platzierungen. Der Tabellensiebte Eberswalde empfängt den zehntplatzierten SV Eintracht Alt Ruppin. Die Preussen konnten das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden und wollen diesen Erfolg nun wiederholen, um sich weiter in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Alt Ruppin hingegen benötigt dringend Punkte, um nicht tiefer in das untere Drittel abzurutschen.

