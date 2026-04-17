Flutlicht-Drama: McDonald rettet FSV-Punkt gegen Homburg

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Am heutigen Freitagabend empfing der FSV Frankfurt den FC 08 Homburg in der PSD Bank Arena. In der Regionalliga Südwest stand der 29. Spieltag auf dem Programm. In diesem Topspiel hatten die Bornheimer die Chance, sich den dritten Tabellenplatz von den Saarländern zurückzuholen. Am Ende gab es ein 1:1.

Im Vergleich zum Stuttgart-Spiel stand Cas Peters nach abgesessener Sperre wieder in der Startelf. Die Hausherren begannen offensivstark und setzten die Homburger Defensive früh unter Druck. In der achten Spielminute konterten die Gäste über Kaan Inanoglu, der nach einem Steckpass frei zum Abschluss kam, den Ball jedoch am Tor vorbeisetzte. Kurz darauf verpasste Phil Kemper einen Kopfball nach einer Hereingabe von Giorgio Del Vecchio nur knapp. Auch Cas Peters ließ eine gute Möglichkeit liegen, als er nach einem hohen Zuspiel von Amin Farouk im Strafraum ausrutschte und nicht zum Abschluss kam.

In der 21. Spielminute griff Homburg über die rechte Seite an mit Robert Geller, der den Ball auf Armend Qenaj spielte, dessen Abschluss jedoch Corvin Bock im letzten Moment zur Ecke klärte. Wenige Minuten später zog Farouk in den Strafraum, setzte den Ball am Ende am langen Pfosten vorbei. In der 36. Minute starteten die Bornheimer einen schnellen Konter aus der eigenen Hälfte. Birkan Celik kam im Strafraum zum Abschluss, scheiterte jedoch flach an FCH-Torhüter Michael Gelt. Kurz vor der Pause versuchte es Celik noch einmal per Freistoß aus zentraler Position, doch Gelt parierte erneut stark. So gingen beide Teams nach zwei Minuten Nachspielzeit torlos in die Halbzeitpause.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kehrten beide Mannschaften unverändert auf den Rasen zurück. Die Elf von FSV-Cheftrainer Tim Görner blieb offensiv aktiv und suchte weiterhin nach Lücken in der Homburger Defensive. In der 54. Spielminute setzte Celik seinen Abschluss am rechten Pfosten vorbei. Die Partie blieb intensiv und attraktiv, da auch die Gäste immer wieder offensive Akzente setzten und die Zweikämpfe an Härte zunahmen. In der 60. Spielminute kam Bock im Strafraum der Homburger zum Abschluss, setzte den Ball jedoch knapp am Tor vorbei. Im direkten Gegenzug konterte Homburg, doch Qenaj schoss über das Tor von Jonas Iwan.

In der 67. Spielminute gingen die Gäste schließlich in Führung: Nach einem abgewehrten Ball landete das Leder bei Inanoglu, der aus kurzer Distanz die 0:1-Führung klarmachte. Wenig später verpasste der Torschütze den möglichen Doppelpack. In der Schlussphase erhöhten die Bornheimer den Druck, während die Gäste versuchten, die Führung über die Zeit zu bringen. Der FSV gab sich jedoch nicht auf und kam schließlich zum Ausgleich: Nach einer Hereingabe von der linken Seite von Herdi Bukusu, kam Emmanuel McDonald zum Abschluss und glich in der 83. Spielminute zum 1:1 aus.

Kurz darauf hatte Hassan Mourad sogar die Chance, die Partie zu drehen, verpasste jedoch knapp. In den letzten Minuten blieb das Spiel offen, doch weitere Treffer fielen nicht mehr. Nach vier Minuten Nachspielzeit trennten sich beide Mannschaften vor 1483 Zuschauern am Bornheimer Hang mit einem 1:1-Unentschieden.

Für die Schwarzblauen geht es mit der Englischen Woche weiter. Auswärts gastieren die Bornheimer bei den Offenbacher Kickers. Anpfiff im Stadion am Bieberer Berg ist am Mittwoch, 22. April, um 19 Uhr. In der PSD Bank Arena steht am Sonntag, den 26. April, das nächste Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger um 14 Uhr an.