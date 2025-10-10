Flutlicht-Drama beim SV Fellbach: Emotionales Derby endet 2:2

Das heutige Rems-Murr-Derby zwischen dem SV Fellbach und dem FSV Waiblingen hielt, was es versprach: Emotionen, Kampf, Spannung und Tore. Unter Flutlicht lieferten sich beide Teams in der Verbandsliga Württemberg ein mitreißendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete – ein Ergebnis, das keinerm Team wirklich hilft, aber viel über die Leidenschaft des Abends erzählt.

Der heutige Abend im Fellbacher Max-Graser-Stadion war von Beginn an elektrisierend. 801 Zuschauer sorgten für eine Atmosphäre, die einem Derby würdig war – laut, emotional, aufgeladen. Beide Teams gingen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in dieses Duell: Der SV Fellbach als Absteiger aus der Oberliga mit dem Anspruch, in der Tabelle wieder nach oben zu klettern, und der FSV Waiblingen als Aufsteiger, der um jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg ringt. Von der ersten Minute an wurde deutlich, dass dieses Spiel mehr war als ein gewöhnliches Punktspiel. Jeder Zweikampf wurde mit voller Intensität geführt, jede Aktion von der Tribüne lautstark begleitet.

In der 27. Minute belohnte sich der SV Fellbach für seinen mutigen Auftritt. Patrick Fossi brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der Treffer gab dem Team von den Trainern Kirakos und Nicos Gountoulas spürbar Auftrieb. Doch die Freude währte nicht lange. Nur acht Minuten später schlug der FSV Waiblingen zurück. Aron Viventi traf zum 1:1-Ausgleich und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Fellbach drückte weiter, und Sirin Emre Durmus sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für den umjubelten 2:1-Pausenstand.

Waiblingen kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Waiblingen steckte nicht auf, kämpfte um jeden Ball und wurde in der 64. Minute belohnt. Daniele Cardinale traf zum 2:2 – ein Tor, das den FSV wieder hoffen ließ. Fellbach versuchte, das Spiel noch einmal zu drehen, brachte frische Kräfte wie Maximilian Bresic, Mert Ali Icmez und Baran Kara. Doch Waiblingen hielt mit Leidenschaft dagegen.

Emotionen bis zur letzten Sekunde

In der Schlussphase kochten die Emotionen hoch. In der Nachspielzeit sah Leon Bauer auf Seiten der Gastgeber noch Gelb-Rot – ein Sinnbild für die hitzige Atmosphäre und die Entschlossenheit beider Mannschaften. Als Schiedsrichter Daniel Leyhr aus Reutlingen schließlich abpfiff, war die Erleichterung auf beiden Seiten greifbar. Ein Spiel, das von Intensität, Leidenschaft und Derby-Charakter geprägt war, endete ohne Sieger, aber mit vielen Emotionen.

Blick auf die Tabelle

In der Tabelle bringt das Remis keinem Team den großen Sprung. Der SV Fellbach steht mit nun 13 Punkten aus elf Spielen auf Rang neun, während der FSV Waiblingen mit acht Punkten weiter im Tabellenkeller festhängt.