Flutlicht, Derby und eine offene Rechnung TuS Wagenfeld 1908 reist zum formstarken TV Neuenkirchen – Trainer Michael Hohnstedt erwartet ein intensives Derby mit viel Qualität auf beiden Seiten von red · Heute, 18:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Britta Olschewski

Englische Woche, Flutlicht, Kreisduell: Für Wagenfeld steht am Mittwoch ein Härtetest an. Trainer Michael Hohnstedtspricht von einem „richtig guten Bezirksliga-Spiel“ – und fordert Einsatzbereitschaft und Mut.

Wenn am Mittwochabend das Flutlicht in Neuenkirchen angeht, ist für TuS Wagenfeld 1908 vieles angerichtet. „Englische Woche und dann so ein Spiel in Neuenkirchen unter Flutlicht – dafür spielt man Fußball“, sagt Michael Hohnstedt. Das Duell mit dem TV Neuenkirchen ist für ihn mehr als nur ein weiteres Punktspiel. „Zwei Mannschaften aus dem Kreis Diepholz, das ist immer intensiv, da ist auch eine gewisse Rivalität dabei.“ Die jüngere Vergangenheit spricht allerdings gegen Wagenfeld: „In Neuenkirchen sahen wir zuletzt nie gut aus, haben dort letzte Saison klar verloren. Auch das Hinspiel ging mit 0:3 verloren.“

Gleichzeitig markierte gerade diese Niederlage einen Wendepunkt. „Danach haben wir uns zusammengesetzt und einiges verändert“, sagt Hohnstedt – mit Erfolg, wie der jüngste 4:0-Sieg gegen FC Gessel-Leerssen zeigt. Doch die Aufgabe wird deutlich anspruchsvoller. Neuenkirchen verlor zuletzt zwar mit 1:2 gegen FC Sulingen, doch von einer Schwächephase will Hohnstedt nichts wissen: „Wenn du gegen SC Twistringen unentschieden spielst oder gegen VfR Evesen und FC Sulingen antreten musst, dann ist das keine Krise.“