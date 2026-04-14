Flutlicht, Derby und eine offene Rechnung

Englische Woche, Flutlicht, Kreisduell: Für Wagenfeld steht am Mittwoch ein Härtetest an. Trainer Michael Hohnstedtspricht von einem „richtig guten Bezirksliga-Spiel“ – und fordert Einsatzbereitschaft und Mut.
Wenn am Mittwochabend das Flutlicht in Neuenkirchen angeht, ist für TuS Wagenfeld 1908 vieles angerichtet. „Englische Woche und dann so ein Spiel in Neuenkirchen unter Flutlicht – dafür spielt man Fußball“, sagt Michael Hohnstedt.
Das Duell mit dem TV Neuenkirchen ist für ihn mehr als nur ein weiteres Punktspiel. „Zwei Mannschaften aus dem Kreis Diepholz, das ist immer intensiv, da ist auch eine gewisse Rivalität dabei.“ Die jüngere Vergangenheit spricht allerdings gegen Wagenfeld: „In Neuenkirchen sahen wir zuletzt nie gut aus, haben dort letzte Saison klar verloren. Auch das Hinspiel ging mit 0:3 verloren.“
Gleichzeitig markierte gerade diese Niederlage einen Wendepunkt. „Danach haben wir uns zusammengesetzt und einiges verändert“, sagt Hohnstedt – mit Erfolg, wie der jüngste 4:0-Sieg gegen FC Gessel-Leerssen zeigt.
Doch die Aufgabe wird deutlich anspruchsvoller. Neuenkirchen verlor zuletzt zwar mit 1:2 gegen FC Sulingen, doch von einer Schwächephase will Hohnstedt nichts wissen: „Wenn du gegen SC Twistringen unentschieden spielst oder gegen VfR Evesen und FC Sulingen antreten musst, dann ist das keine Krise.“
Im Gegenteil: Der Gegner bringe enorme Qualität mit. „Mit Klenke im Tor, der seit Jahren zu den besten gehört, mit Marvin Luchtmann in der Defensive, im Mittelfeld Til Moormann und Jan Hülseberg, und vorne Maxi Meyer.“
Auch das Trainerduell hat für Hohnstedt eine besondere Note. „Das Trainerduell mit ‚Musti‘ ist besonders – wir sind gute Kumpels, haben großen Respekt voreinander.“
Sportlich erwartet er eine anspruchsvolle Aufgabe: „Wir müssen auf uns schauen, aber auch wissen, dass da eine Mannschaft mit Wut im Bauch auf uns zukommt.“ Gerade auswärts sei die Balance entscheidend: „Dominant auftreten, unseren Stil durchbringen – aber auch bereit sein zu leiden.“
Dabei fordert Hohnstedt eine klare Haltung: „Wir müssen laufen, kämpfen, marschieren und gleichzeitig Fußball spielen. Uns mit dem Ball mehr zutrauen.“
Entsprechend groß ist die Vorfreude: „Das wird ein heißer Ritt am Mittwoch und ein richtig gutes Bezirksliga-Spiel.“