Flutlicht-Derby in Sulingen: Favorit Neuenkirchen am Freitag zu Gast

Derbys unter Flutlicht besitzen ihren ganz eigenen Reiz – das gilt auch für die Begegnung am Freitagabend (Anstoß: 19:30 Uhr), wenn der FC Sulingen den ambitionierten TV Neuenkirchen empfängt. Es ist das Duell zweier alter Bekannter, das zuletzt schon im Bezirkspokal für Spannung sorgte. Damals trotzte Sulingen dem Favoriten ein 1:1 ab – ein Ergebnis, das der Underdog nun in der Liga gerne wiederholen, wenn nicht gar toppen möchte.
„Derby, Flutlichtspiel – was wollen wir mehr?“, fragt Sulingens Trainer Stefan Rosenthal mit Vorfreude in der Stimme. „Unter Flutlicht wirken die Spiele nochmal eben zehn Prozent schneller und intensiver. Coole Geschichte, wir freuen uns drauf.“ Dass es gegen einen der Titelfavoriten geht, schreckt Rosenthal nicht: „Wir hatten das Spiel ja schon in der ersten Bezirkspokalrunde – und haben dem favorisierten Gegner da mit ganz viel Leidenschaft und Konterfußball ein 1:1 abgerungen.“
Der Respekt vor Neuenkirchen ist groß, doch die Hoffnung auf eine Wiederholung lebt. „Was damals gut geklappt hat, kann auch ein zweites Mal funktionieren. Wir werden alles versuchen, um dem Gegner ein Bein zu stellen.“
Dabei setzt Rosenthal erneut auf das, was in den vergangenen Wochen zum Markenzeichen seiner Elf geworden ist: Kompaktheit, Einsatz, Mentalität. Denn fußballerisch ist der FC angesichts der Personallage derzeit eingeschränkt. „Kadertechnisch ist es weiterhin sehr überschaubar“, räumt Rosenthal ein, betont aber: „Qualitativ traue ich meiner Mannschaft alles zu. Wir stabilisieren uns momentan über die Leidenschaft – und das ist absolut in Ordnung.“
Auch im jüngsten Ligaspiel zeigte sich Sulingens Widerstandsfähigkeit. Beim 1:1 in Wagenfeld kämpfte sich die Rosenthal-Elf spät zurück, Luca Robin Rosenthal sorgte in der 90. Minute für den Ausgleich. Davor hatte man mit viel Kampfgeist und trotz personeller Engpässe Paroli geboten. „Die Jungs haben sich nie aufgegeben. Die Einstellung und die Mentalität waren fantastisch“, lobte Rosenthal im Nachgang.
Gegner TV Neuenkirchen reist mit breiter Brust an. Der Tabellenvierte fertigte zuletzt den TV Stuhr mit 5:1 ab und kommt auf fünf Siege aus sieben Spielen. Spieler wie Florian Fröhlich, Marvin Luchtmann oder Konstantin Meyer sorgen regelmäßig für Torgefahr. Neuenkirchen gehört zu den offensivstärksten Teams der Liga – 18 Tore in sieben Partien sprechen eine klare Sprache.
Umso mehr dürfte es auf die Defensivarbeit des FC Sulingen ankommen. Doch Rosenthal ist überzeugt, dass seine Mannschaft bereit ist: „Freitagabend, Derby, volle Hütte – lass uns das Ding rocken. Wir freuen uns drauf.“ Dass viele Spieler beider Teams sich persönlich kennen, verleiht der Partie zusätzliche Würze. „Es spielen Freunde gegeneinander – das wird eine knackige Geschichte.“
Neuenkirchen steht mit 15 Punkten auf Rang vier und will oben dranbleiben. Sulingen belegt mit acht Zählern Platz 13 und braucht jeden Punkt, um sich ins sichere Mittelfeld zu bewegen. Die Partie unter Flutlicht bietet dafür die perfekte Bühne – und verspricht nicht nur wegen der Brisanz reichlich Emotionen.