Flutlicht-Derby in Sulingen: Favorit Neuenkirchen am Freitag zu Gast Rosenthal: „Wollen dem Favoriten wieder ein Bein stellen" – Emotionales Wiedersehen unter Freunden

Derbys unter Flutlicht besitzen ihren ganz eigenen Reiz – das gilt auch für die Begegnung am Freitagabend (Anstoß: 19:30 Uhr), wenn der FC Sulingen den ambitionierten TV Neuenkirchen empfängt. Es ist das Duell zweier alter Bekannter, das zuletzt schon im Bezirkspokal für Spannung sorgte. Damals trotzte Sulingen dem Favoriten ein 1:1 ab – ein Ergebnis, das der Underdog nun in der Liga gerne wiederholen, wenn nicht gar toppen möchte.

„Derby, Flutlichtspiel – was wollen wir mehr?", fragt Sulingens Trainer Stefan Rosenthal mit Vorfreude in der Stimme. „Unter Flutlicht wirken die Spiele nochmal eben zehn Prozent schneller und intensiver. Coole Geschichte, wir freuen uns drauf." Dass es gegen einen der Titelfavoriten geht, schreckt Rosenthal nicht: „Wir hatten das Spiel ja schon in der ersten Bezirkspokalrunde – und haben dem favorisierten Gegner da mit ganz viel Leidenschaft und Konterfußball ein 1:1 abgerungen."

Der Respekt vor Neuenkirchen ist groß, doch die Hoffnung auf eine Wiederholung lebt. „Was damals gut geklappt hat, kann auch ein zweites Mal funktionieren. Wir werden alles versuchen, um dem Gegner ein Bein zu stellen.“ Dabei setzt Rosenthal erneut auf das, was in den vergangenen Wochen zum Markenzeichen seiner Elf geworden ist: Kompaktheit, Einsatz, Mentalität. Denn fußballerisch ist der FC angesichts der Personallage derzeit eingeschränkt. „Kadertechnisch ist es weiterhin sehr überschaubar“, räumt Rosenthal ein, betont aber: „Qualitativ traue ich meiner Mannschaft alles zu. Wir stabilisieren uns momentan über die Leidenschaft – und das ist absolut in Ordnung.“