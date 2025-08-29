Flutlicht-Derby in Lüttchendorf eröffnet den zweiten Spieltag

Mit einem brisanten Derby wird am Freitagabend der zweite Spieltag in der Landesklasse 5 eröffnet. Um 19 Uhr hat der SV Eintracht Lüttchendorf die Nachbarn vom MSV Eisleben zu Gast. Die jüngsten Aufeinandertreffen in der Landesliga zählten jeweils an die 400 Zuschauer oder sogar noch mehr.

Weiter geht es mit sechs Paarungen am Sonnabend. Unter anderem gastiert der 1. SV Sennewitz als Tabellenführer nach dem ersten Spieltag beim ersten Schlusslicht SV Höhnstedt. Aufsteiger FC Eintracht Köthen muss zum SSV 90 Landsberg und die ebenfalls aufgestiegene Zweitvertretung von Turbine Halle empfängt den SV Blau-Weiß Dölau II zum Reserven-Duell.

Morgen, 15:00 Uhr SSV 90 Landsberg Landsberg FC Eintracht Köthen Eintr Köthen 15:00 live PUSH

