Flutlicht-Derby in Großaspach, SSV Reutlingen vor hoher Hürde

Bietigheim-Bissingen will nach dem 1:1 in Reutlingen an den guten Heimauftritt gegen Nöttingen aus der Hinrunde (2:0) anknüpfen. Die Gäste kommen mit Rückenwind nach dem 7:0 gegen Leinfelden-Echterdingen, liegen in der Tabelle aber nur wenige Punkte vor dem FSV.

