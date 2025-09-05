Flutlicht-Derby in Bonn: BSC empfängt Fortuna Köln

Der Bonner SC will im Derby am Freitagabend nachlegen. – Foto: Boris Hempel

Flutlicht, Derby-Atmosphäre und Länderspielpause: Am Freitagabend um 19:30 Uhr empfängt der Bonner SC im Sportpark Nord Fortuna Köln zum Regionalliga-West-Spiel. Während in der Köln der Pützchens Markt für Rummel sorgt, verspricht die Partie auf dem Platz Spannung und packende Aktionen.

Nach drei Jahren Abstinenz ist der BSC zurück in der Regionalliga West. Vor dem 1:1 gegen den 1. FC Bocholt übernahm Björn Mehnert das Traineramt, der in einer Vereinsmitteilung nicht mit Lob für die Gäste spart: „Die Fortuna ist eine absolute Spitzenmannschaft, die für sich beansprucht aufzusteigen. Sie haben einen klaren Plan und sind fußballerisch sehr gut. Wir spielen gegen einen Liga-Favoriten.“ Mehnert absolvierte mit seiner Mannschaft nach dem freien Sonntag eine komplette Trainingswoche. Während Montag und Dienstag noch regenerativ gearbeitet wurde, standen am Mittwoch taktische Spielformen auf dem Programm. Beim Abschlusstraining nahmen alle Spieler bis auf den erkrankten Clinton Williams Emmanuel teil. Auch die Neuzugänge Lucas Cueto und Marcel Damaschek kommen immer besser in Schwung. Von allen Spielern fordert Mehnert: „Basics Abrufen und gegen den Ball arbeiten.“