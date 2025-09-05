Flutlicht-Derby in Bonn: BSC empfängt Fortuna Köln

Flutlicht, Derby-Atmosphäre und Länderspielpause: Am Freitagabend um 19:30 Uhr empfängt der Bonner SC im Sportpark Nord Fortuna Köln zum Regionalliga-West-Spiel. Während in der Köln der Pützchens Markt für Rummel sorgt, verspricht die Partie auf dem Platz Spannung und packende Aktionen.
Nach drei Jahren Abstinenz ist der BSC zurück in der Regionalliga West. Vor dem 1:1 gegen den 1. FC Bocholt übernahm Björn Mehnert das Traineramt, der in einer Vereinsmitteilung nicht mit Lob für die Gäste spart: „Die Fortuna ist eine absolute Spitzenmannschaft, die für sich beansprucht aufzusteigen. Sie haben einen klaren Plan und sind fußballerisch sehr gut. Wir spielen gegen einen Liga-Favoriten.“
Mehnert absolvierte mit seiner Mannschaft nach dem freien Sonntag eine komplette Trainingswoche. Während Montag und Dienstag noch regenerativ gearbeitet wurde, standen am Mittwoch taktische Spielformen auf dem Programm. Beim Abschlusstraining nahmen alle Spieler bis auf den erkrankten Clinton Williams Emmanuel teil. Auch die Neuzugänge Lucas Cueto und Marcel Damaschek kommen immer besser in Schwung. Von allen Spielern fordert Mehnert: „Basics Abrufen und gegen den Ball arbeiten.“
Fortuna Köln verstärkte den Kader am Deadline Day noch einmal: Mit dem ehemaligen Duisburger Jonas Michelbrink und Kian Hekmat wurden zwei offensive Mittelfeldspieler verpflichtet. "Beide tun uns gut, das sieht man schon im Trainingsbetrieb. Gleichzeitig müssen beide noch in den Rhythmus kommen und die nötige Fitness kriegen. Die Zeit geben wir ihnen, aber wir brauchen sie auch und das wahrscheinlich schon morgen", wird Trainer Matthias Mink auf der Vereinshomepage zitiert. Außerdem fallen Georg Strauch, Robin Afamefuna und Seymour Fünger aus.
Mink zeigt sich vor dem Derby gewarnt: "Ich habe Bonn zu Hause gegen Gütersloh live gesehen, da waren sie die bessere Mannschaft. Die Spiele, die sie verloren haben, waren bis auf die Partie gegen Mönchengladbach alle sehr eng. Wir sind gewarnt. Es ist ein Derby unter Flutlicht, ein enger Platz, ich denke, es wird von Seiten der Bonner auch ein hitziges Spiel.“