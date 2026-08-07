Flutlicht-Derby in Arnschwang – Chambtal fordert Mitterdorf 4. Spieltag: Willmering-Waffenbrunn muss nach Eschlkam +++ Kann Untertraubenbach in Michelsdorf erstmals punkten? von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Die SG Schönthal-Premeischl (rechts) steht in Vilzing vor einer hohen Hürde. – Foto: Julia Baumann

In der Kreisliga Ost weisen drei Mannschaften noch eine makellose Bilanz auf. Aus diesem Trio kann die DJK Arnschwang vorlegen. Der Bezirksliga-Absteiger empfängt bereits am heutigen Freitagabend die SG Schloßberg. Tags daraus gibt die SpVgg Willmering-Waffenbrunn ihre Visitenkarte in Eschlkam ab. Erst am Sonntag ist der aktuelle Tabellenführer SpVgg Mitterdorf dran. Die Truppe vom Spielertrainer-Duo Kufner/Bräu hat die SG Chambtal zu Gast. Die Partie Chamerau/Chammünster gegen Waldmünchen/Geigant wurde auf Freitag, den 28. August verlegt.

Heute, 20:00 Uhr DJK Arnschwang Arnschwang SG Schloßberg 09 Schloßberg 20:00 PUSH



Zum Auftakt dieses Spielwochenendes stellt sich bei der DJK Arnschwang (2., 9) die benachbarte SG Schloßberg (13., 0) vor. Die Gäste konnten sich am vergangenen Spieltag gegen die SpVgg Mitterdorf nicht behaupten und gingen zum dritten Mal in Folge leer aus. Arnschwang dagegen sicherte sich bei der SG Schönthal-Premeischl den dritten Dreier in Folge und perfektionierte so den Top-Start.







Die ebenfalls noch verlustpunktfreie SpVgg Willmering-Waffenbrunn (3., 9) tritt am Samstag bei der SpVgg Eschlkam (8., 4) an. Mit einem knappen 2:1 verbuchte die SpVgg WiWa zuletzt gegen den FC Stamsried den dritten Sieg in Folge. Knapp unterlag Eschlkam am vergangenen Wochenende bei der SG Chambtal.







Der 1. FC Miltach (9., 3) ist am vierten Spieltag beim FC Stamsried (4., 6) gefordert. Der FC Gastgeber gab sich zuletzt knapp bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn geschlagen, während Miltach bei der SG Waldmünchen/Geigant mit nur einem Treffer die volle Punktausbeute einfahren konnte.







Die SG Schönthal-Premeischl (12., 1) ist am Sonntag zu Gast bei der DJK Vilzing II (6., 4). Für die SG war vor Wochenfrist kein Punktgewinn gegen die DJK Arnschwang drin. Vilzings Regionalliga-Unterbau setzte sich hingegen klar beim FC Untertraubenbach durch und feierte den ersten Saisonsieg.











So., 09.08.2026, 15:15 Uhr SpVgg Mitterdorf Mitterdorf SG Chambtal SG Chambtal 15:15 PUSH



Auf Reisen geht auch die SG Chambtal (11., 3), die auf dem Sportgelände der SpVgg Mitterdorf (1., 9) aufschlägt. Die Gastmannschaft konnte sich zuletzt gegen die SpVgg Eschlkam knapp durchsetzen. Indes schnappte sich Mittderdorf sich am vergangenen Spieltag bei der SG Schloßberg mit einem deutlich Ergebnis den dritten Dreier in Folge.







Die SG Michelsdorf/Cham II (5., 6) macht den Gastgeber für den FC Untertraubenbach (14., 0). Der FCU konnte sich bisher noch keinen Zähler einholen und musste sich zuletzt klar der DJK Vilzing II bugen. Auf der Gegenseite sicherte sich die SG Michelsdorf am letzten Wochenende den Dreier bei der SG Chamerau-Chammünster.



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