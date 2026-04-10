Flutlicht-Derby in Aiglsbach - Walkertshofen lädt zum Kellerduell

Mit 5:2 besiegte der ATSV Kelheim im Hinspiel den TV Aiglsbach. Heute Abend steigt das Re-Match in der Sommerau. – Foto: Nicole Seidl

Am anderen Ende der Tabelle ist das Feld am Osterwochenende dagegen weiter zusammengerückt. Der FC Walkertshofen hat mit vier Zählern den Anschluss zum rettenden Ufer hergestellt und kann nun am Samstag mit einem weiteren Erfolg gegen Schlusslicht ASCK Simbach vielleicht sogar die Abstiegsränge verlassen. Ebenfalls um wichtige Punkte geht es im Match zwischen der TuS Pfarrkirchen und der SpVgg Plattling, dazu steigt das Derby zwischen dem TSV Langquaid und dem TV Schierling.

An der Tabellenspitze der Bezirksliga West hat sich durch den Doppelspieltag rund um Ostern nicht allzu viel verändert. Einzig der FC Ergolding und der ATSV Kelheim haben die Plätze getauscht, beide haben aber weiterhin unmittelbaren Kontakt zu Primus Türk Gücü Straubing, der am 24. Spieltag gegen den FC-DJK Simbach gefordert ist. Auch auf die Heckner-Elf wartet beim in diesem Jahr noch sieglosen SV Sallach eine vermeintlich lösbare Aufgabe, während der ATSV bereits heute Abend im Landkreisduell beim TV Aiglsbach Farbe bekennen muss.

Heute, 19:00 Uhr TV Aiglsbach Aiglsbach ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim 19:00 PUSH

Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Am Freitagabend erwartet uns ein sehr guter Gegner, der noch alle Chancen hat, in das Aufstiegsrennen einzugreifen. Kelheim ist eine sehr kompakte Truppe, die schwer zu bespielen ist. Wir brauchen die nötige Einstellung und einen guten Tag, dann können wir auch punkten."

Personal: Mario Ulmer fehlt urlaubsbedingt, Stefan Kraus ist gesperrt. Ansonsten bleibt der Kader unverändert.

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Unseren Heimauftritt gegen Neufraunhofen hatten wir uns sicherlich anders vorgestellt. Umso mehr wollen wir in Aiglsbach wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Offensive um Gröber zählt mit Sicherheit zu den stärksten der Liga. Das Hinspiel war ein brutales Offensivspektakel, das wir für uns entscheiden konnten. Um Ergolding und TG Straubing nicht frühzeitig davonziehen zu lassen, müssen wir in Aiglsbach einen Dreier holen. Mit dieser Zielsetzung wollen wir auch ins Spiel gehen – im Bewusstsein, wie schwer dies in der stets starken Atmosphäre in der Sommerau umzusetzen ist."

Personal: Kapitän Max Rabl kehrt nach abgesessener Rotsperre wieder in den Kader zurück. Bei Tobias Kellner wird sich erst am Spieltag entscheiden, ob er nach seiner Rippenprellung wieder auflaufen kann. Keeper Florian Dauerer wird noch den kompletten April fehlen.





Morgen, 14:00 Uhr TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen SpVgg Plattling Plattling 14:00 PUSH

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Leider haben wir es verpasst, am letzten Spieltag unsere Chancen zu nutzen und damit die drei Punkte aus Falkenberg mitzunehmen. Jetzt geht es gegen Plattling. In der Hinrunde ging das Spiel unentschieden aus und war auf beiden Seiten das Spiel der Torhüter. Dieses Mal gilt es die Chancen zu nutzen, um die dringend benötigten Punkte einzufahren." Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Nach der desolaten Leistung gegen Straubing sind wir jetzt umso mehr in der Pflicht, unsere Grundtugenden auf den Platz zu bringen. In Pfarrkirchen müssen wir alles reinwerfen, um zu punkten und wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg zu holen. Dabei ist jeder Einzelne gefordert, an sein Maximum zu gehen." Personal: Die Verletztenliste bleibt unverändert. Dazu müssen die Isarstädter dieses Mal auch noch auf Lukas Steininger (Urlaub) verzichten.





Morgen, 16:00 Uhr TSV Langquaid Langquaid TV Schierling Schierling 16:00 live PUSH

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "2026 ist bisher noch nicht unser Jahr, aber Moral und Einsatz sind weiterhin ungebrochen - auch wenn die Ergebnisse anderes vermuten lassen. Trotz einiger Ausfälle freuen wir uns nun auf das Derby gegen Schierling." Personal: Zu den fehlenden Spielern vom Ostermontag kommen noch Noah Langner und Stefan Schauer hinzu. Dafür kehrt Timo Sterl in den Kader zurück. Der Einsatz von Patrick Slodarz ist noch fraglich.

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Aus den beiden Spielen am Osterwochenende konnten wir nur einen Punkt holen. Der Auftritt gegen Ergolding stimmt uns aber positiv für das Derby in Langquaid. Und im Derby ist es ohnehin egal, was in den letzten Partien war, auch welche Ergebnisse der TSV bisher eingefahren hat. Wir freuen uns auf ein geiles Spiel und werden alles geben." Personal: Im Vergleich zur Vorwoche müssen die Laabertaler neben Nicolas Reichl auch auf die beiden Berzl-Brüder verzichten.





Mächtig den Frust von der Seele geschossen hat sich der TV Geisenhausen beim 4:0 über den TSV Langquaid. – Foto: Elena Alzinger







Morgen, 16:00 Uhr FSV VfB Straubing Straubing TV Geisenhausen Geisenhausen 16:00 live PUSH

Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Am Samstag geht es für uns weiter gegen Geisenhausen. Beide Mannschaften kommen mit einem 4:0-Sieg aus dem letzten Spiel, deshalb wird es ein Duell auf Augenhöhe. Wir wollen an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen und wieder von Beginn an präsent sein. Dann ist auch dieses Mal wieder etwas drin." Personal: Julian Weber muss verletzt passen. Dazu stehen hinter den Einsätzen von 2-3 weiteren Spielern noch ein Fragezeichen.

Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Über Ostern haben wir uns mit vier Punkten bei zwei Dinos der Bezirksliga belohnt. Diese Auftritte machen Hoffnung, dass der Relegationsplatz noch möglich ist. Obwohl derzeit sechs Stammspieler mit Langzeitverletzung raus sind, können wir immer noch eine sehr junge und wettbewerbsfähige Mannschaft stellen. Darauf sind wir schon auch ein wenig stolz. Nun geht es am Samstag zum bärenstarken VfB Straubing, der in 2026 eine beachtliche Siegesserie hingelegt hat. Natürlich sind wir klarer Außenseiter, aber wenn wir an die letzten beiden Leistungen anknüpfen können, ist sicherlich was Zählbares drin. Grundlage wird sein, wieder eine defensiv fehlerfreie Leistung abzuliefern und über schnelles Umschaltspiel Nadelstiche in der Offensive setzen zu können." Personal: Max Zehetbauer, Tobi Zehetbauer, Tobias Aimer, Tim Buchner, Daniel Stich und Josef Kaschel stehen weiterhin auf der Ausfallliste.





Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Am Samstag müssen wir wieder alles aus uns rausholen, um gegen unseren Mitkonkurrenten aus Simbach am Inn bestehen zu können. Alle bisherigen Spiele gegeneinander waren sehr eng und hart umkämpft. Wir wissen daher, was uns erwartet." Personal: Ersatzkeeper Luis Böhme wird von Marcel Haase vertreten. Ansonsten bleibt der Kader unverändert.

Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Nach dem absolut verdienten Punkt gegen Türk Gücü Straubing geht's nun nach Walkertshofen. Der FC hat seit dem Winter ordentlich gepunktet und ist gut in Fahrt. Ein Sieg wäre natürlich extrem wichtig. Deshalb werden wir - wie auch in den letzten Spielen - alles geben, damit wir weiter punkten und den Abstand wenn möglich verringern." Personal: Bis auf Moritz Pointner können die Innstädter wohl in Bestbesetzung auflaufen.



Nach einem teils schmerzhaften, aber starken Osterwochenende kann der FC Walkertshofen nun erstmals seit dem ersten Spieltag die Abstiegsränge verlassen. – Foto: Erhard Zettl









Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Ich erwarte eine andere Einstellung meiner Mannschaft als zuletzt. Im Hinspiel haben wir gesehen wie gefährlich Simbach sein kann. Wir müssen an die Grenze gehen, sonst wird das zuhause auch nichts mit dem Sieg." Personal: Neben den Langzeitverletzten ist auch der Einsatz von Adrion Rexhepi (Knöchel) noch fraglich.

Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Die Erleichterung nach dem Heimdreier gegen Aiglsbach war selbstverständlich groß. Wir waren von Beginn an präsent und haben uns viele Chancen erarbeitet. Die anderen Ergebnisse zeigen aber auch, dass wir den Klassenerhalt noch lange nicht geschafft haben und weiterhin jeden Punkt benötigen. Das wird gegen den Tabellenführer und Meisterschaftsfavoriten natürlich eine große Aufgabe, auch aufgrund unserer aktuell sehr angespannten Personalsituation. Jammern gibt's bei uns aber nicht und wir werden eine Mannschaft auf dem Feld haben, die alles gibt, um zumindest einen Punkt mitzunehmen." Personal: Samuel Guth hat sich schwer an der Schulter verletzt und wird bis in die neue Saison hinein fehlen. Neben den Langzeitverletzten faleln auch Daniel Grubwinkler und Vinzenz Able aus.





So., 12.04.2026, 14:00 Uhr SV Sallach Sallach FC Ergolding Ergolding 14:00 PUSH

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Der Start nach der Winterpause war bis jetzt alles andere als zufriedenstellend. Wir müssen wieder unser Spiel finden, die vielen Fehler abstellen und endlich wieder punkten. Mit ergolding kommt natürlich das nächste Brett auf uns zu. Eine sehr spielstarke und ausgeglichene Mannschaft, gegen die wir nur als Kollektiv dagegen halten können, um überhaupt eine Chance zu haben was zu holen." Personal: Lukas Kramschuster hat seine Rotsperre abgesessen. Dagegen müssen Johannes Fürst und Spielertrainer Markus Biersack verletzt passen.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Wir müssen an die letzten Leistungen anknüpfen, um auch in Sallach zu bestehen. Dass das wieder nicht einfach wird, erklärt sich durch die tabellarische Entwicklung von selbst." Personal: Beim FCE gibt es keinerlei Veränderungen. Einzig Oliver Steil fehlt nach wie vor.





