Flutlicht-Derby im Bergstadion

Das Kreisderby zwischen dem FSV Dörnberg und der SG Calden/Meimbressen verspricht am Mittwochabend Hochspannung. Beide Teams befinden sich in der Verbandsliga Nord in einer ordentlichen Formphase: Dörnberg verlor nur eines der letzten fünf Spiele und feierte zuletzt zwei Siege in Serie, während Aufsteiger Calden seit drei Partien ungeschlagen ist. In der Tabelle trennen die beiden Rivalen lediglich ein Punkt.

FSV-Trainer Robert Franke weiß um die Brisanz des Duells: „Calden hat eine junge, gut ausgebildete Mannschaft, die Bock auf Fußball hat. Wir sind gewarnt und wissen, dass sie alles reinwerfen werden.“ Das letzte direkte Aufeinandertreffen im Pokal gewann der FSV nur knapp mit 4:3. Auch deshalb setzt Franke auf defensive Stabilität: „Eine gute Defensivleistung wird das A und O sein.“ Trotz zahlreicher Ausfälle vertraut er auf den Zusammenhalt seiner Mannschaft: „Jeder läuft für den anderen, jeder kämpft für den anderen. Das hat uns zuletzt stark gemacht.“

Caldens Coach Thomas Schindewolf zeigt sich mit der Entwicklung seiner Elf zufrieden: „Wir spielen mutig und mit Freude offensiven Fußball. Entscheidend ist, dass wir uns stetig weiterentwickeln und auch aus Rückschlägen lernen.“ Besonders die beiden Angreifer Jason Fynn Busch, aktuell Führender der Torjägerliste, und Louis Siebert sollen auch in Dörnberg wieder für Gefahr sorgen. Von dem letzten Platz in der Fairnesstabelle lässt sich Schindewolf nicht beirren: „Wir haben keine Disziplinprobleme. Die Mannschaft ist jung und emotional, das gehört dazu.“

In den letzten zehn Pflichtspielen zwischen beiden Mannschaften fielen im Schnitt über fünf Tore pro Partie – Spektakel also fast garantiert. Dennoch rechnet Franke eher mit einem engen Duell: „Ich erwarte kein Offensivspektakel, auch wenn in Dörnberg immer alles möglich ist.“ Schindewolf wiederum weiß um die Hürde: „Der FSV ist eine gestandene Verbandsligamannschaft, die nach Rückschlägen immer wieder aufgestanden ist. Das wird eine schwere Aufgabe für uns.“