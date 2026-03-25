Flutlicht-Derby am Engelhain: Kann Mengsberg den Primus ärgern?

Wenn der TSV 1926 Mengsberg heute Abend den 1. FC Schwalmstadt empfängt, ist die Ausgangslage klar – und die Würze trotzdem garantiert. Es ist ein Nachholspiel des 13. Spieltags, nachdem die Partie im November witterungsbedingt ausfallen musste; nun steigt das Derby unter Flutlicht am Engelhain.

Beim TSV Mengsberg ist die Lage sportlich angespannt, die Hoffnung auf einen Derby-Effekt aber deutlich zu spüren. Sportlicher Leiter Leon Kubitschko spricht von einem Spiel, „was kann es Schöneres geben für das Fußballerherz als ein Derby im Flutlicht“, verhehlt aber auch nicht die Schwere der Aufgabe gegen den Liga-Primus. Nach dem Trainerwechsel im Winter setzt Mengsberg auf die interne Lösung mit Marco Schwab, der mit dem Sieg gegen Wolfhagen II ordentlich startete, zuletzt mit seiner Mannschaft aber nur einen Punkt aus den vergangenen drei Partien holte.

Schwalmstadt reist dagegen mit breiter Brust an. 16 Spiele ohne Niederlage, zuletzt vier Siege in Serie – der Tabellenführer hat seine Rolle als Spitzenreiter zuletzt eindrucksvoll untermauert. Mittelfeldspieler und sportlicher Leiter Leonard Freund erwartet trotz der klaren Tabellenlage kein Selbstläufer: Nachbarschaftsduelle gegen Mengsberg seien „immer besondere Spiele“, dazu komme eine erfahrungsgemäß kampfbetonte Partie, in der man „110 Prozent geben“ müsse.