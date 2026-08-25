Flutlicht, Aufsteiger, Nordduell: Atlas empfängt Kickers Emden

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Wenn am Mittwochabend die Flutlichter an der Düsternortstraße angehen, bekommt die Rückkehr des SV Atlas Delmenhorst in die Regionalliga Nord eine weitere besondere Facette. Um 19.30 Uhr empfangen die Blau-Gelben Kickers Emden – ein Duell, das schon aufgrund seiner regionalen Nähe und der zu erwartenden Atmosphäre aus dem noch jungen Saisonalltag herausragt.

Gerade dieser Erfolg dürfte Selbstvertrauen gegeben haben. Beim zuvor ungeschlagenen Tabellenführer überzeugte Atlas zunächst mit einem mutigen Auftritt und mehreren Möglichkeiten, ehe Tobias Fagerström in der 29. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Nach der Pause waren andere Qualitäten gefragt: Delmenhorst verteidigte die knappe Führung und brachte sie über die Zeit.

Für Atlas kommt die Partie zu einem interessanten Zeitpunkt. Die Mannschaft von Trainer Key Riebau hat nach drei Jahren in der Oberliga inzwischen erfahren, wie unterschiedlich die Anforderungen eine Spielklasse höher ausfallen können. Dem 2:2 zum Auftakt bei Eintracht Norderstedt folgte die Niederlage beim HSC Hannover, ehe zuletzt bei Hannover 96 II mit einem 1:0 der erste Saisonsieg gelang.

Ein Abend mit besonderer Kulisse

Nun kehrt Atlas nach Düsternort zurück – und der Verein selbst rückt vor dem Spiel weniger Tabellenarithmetik als die besondere Atmosphäre eines Fußballabends unter Flutlicht in den Mittelpunkt. Die weithin sichtbaren Masten, das beleuchtete Spielfeld und der Kontrast zur Dunkelheit rund um das Stadion gehören zu jenen Bildern, die im modernen Fußball vielerorts verschwunden sind.

In Delmenhorst sind sie noch vorhanden. Das Heimspiel gegen Emden soll deshalb nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch zu einem jener Abende werden, die in Erinnerung bleiben können.

Auf dem Rasen allerdings dürfte schnell wenig Platz für Romantik sein. Nach dem ersten Regionalliga-Sieg geht es für Atlas darum, die gewonnenen Erkenntnisse zu bestätigen. Der Aufsteiger hat bereits gezeigt, dass er offensiv mutig auftreten, aber auch eine Führung unter Druck verteidigen kann. Gegen Emden wartet nun die nächste Standortbestimmung.

Der Rahmen dafür könnte kaum passender sein: Mittwochabend, 19.30 Uhr, Düsternortstraße – und erstmals in dieser Regionalliga-Saison heißt es bei Atlas unter Flutlicht: Spot an.