Flutlicht an, Spannung pur

Wenn unser SC Bielefeld 04/26 am Sonntagabend die Spvg Steinhagen II empfängt, ist alles angerichtet für ein echtes Topspiel der Kreisliga A. Beide Teams gehören zu den torgefährlichsten der Liga – da kann man sich schon jetzt auf ein Offensivfeuerwerk freuen!

Unsere Mädels stehen mit 16 Punkten aus 8 Spielen ordentlich da und wollen vor heimischer Kulisse zeigen, dass man auch gegen die ganz Großen bestehen kann. Nach zuletzt starken Auftritten soll jetzt der nächste Schritt folgen – mit Leidenschaft, Kampfgeist und Teamspirit! 💪💚

Die Gäste aus Steinhagen reisen mit beeindruckenden Zahlen an: 69 Tore in nur 9 Spielen – das ist absolute Spitzenklasse! Doch wir wissen: Zu Hause sind wir eine Macht! Mit der Unterstützung unserer Fans im Rücken wollen wir dem Favoriten die Stirn bieten und vielleicht für eine kleine Überraschung sorgen. 🌪️