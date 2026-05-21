Flutlicht, Abschiede und Aufstiegsdruck

Der 25. Spieltag der Kreisliga Mitte-Nord bringt am Donnerstagabend gleich zwei besondere Geschichten mit sich: In Wesuwe kämpft der FC weiter um seine Aufstiegschance und verabschiedet vier Vereinslegenden, während sich in Dörpen zwei Tabellennachbarn im direkten Duell gegenüberstehen, inklusive emotionaler Abschiede und Flutlichtatmosphäre.

Für den FC Wesuwe zählt im Saisonendspurt jeder Punkt. Der Tabellendritte darf sich im Aufstiegsrennen keinen weiteren Ausrutscher erlauben, bekommt es am Donnerstagabend jedoch mit einem unangenehmen Gegner zu tun. Die SG Stavern/Apeldorn reist als Tabellenfünfter an und spielt als Aufsteiger bislang eine überzeugende Saison. Mit einem Auswärtssieg könnte die SG den Gastgeber empfindlich treffen und Wesuwe womöglich aus dem Titelrennen nehmen.

Neben der sportlichen Bedeutung steht aber vor allem ein emotionaler Abend bevor. Beim letzten Heimspiel der Saison verabschiedet der FC Wesuwe gleich vier prägende Gesichter des Vereins. Marco Feringa, Matthias Held und Michael Keen beenden ihre aktive Laufbahn, während Oliver König künftig nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird und sich in den Trainerruhestand verabschiedet.

Anstoß ist um 19.30 Uhr. Wie schon über die gesamte Saison hinweg begleitet Dennis Koop die Partie im Liveticker.

Dörpen und Altenberge liefern das direkte Duell

Im zweiten Donnerstagsspiel empfängt Blau-Weiß Dörpen den SV Erika/Altenberge zum direkten Duell zweier Tabellennachbarn. Altenberge geht mit 36 Punkten als Sechster in den Abend, Dörpen folgt mit 35 Zählern unmittelbar dahinter auf Rang sieben. Ein Heimsieg könnte die Gastgeber also noch einmal nach vorne bringen.

Doch auch in Dörpen stehen nicht nur die Punkte im Mittelpunkt. Nach dem Spiel verabschiedet der Verein mit Florian Jansen, Stefan Kampen und Markuss Ranguckis drei Spieler aus der Mannschaft. Entsprechend hoffen die Gastgeber auf einen stimmungsvollen Fußballabend und zahlreiche Zuschauer im Sportpark.

Für den passenden Rahmen soll ebenfalls gesorgt sein: Unter Flutlicht wartet ab der Halbzeit Bier und Bratwurst für jeweils einen Euro, beste Voraussetzungen also für einen emotionalen Saisonabschluss zuhause.