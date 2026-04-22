Flutlicht, Abendluft und drei Punkte im Visier SGK zu Gast in Haiming

Keine Zeit zum Ausruhen nach dem starken 2:0-Heimsieg gegen den TSV Heiligkreuz! Bereits morgen Abend geht es für die SG Kirchweidach/Halsbach weiter – auswärts, unter Flutlicht, beim SV Haiming. Anstoß ist um 20:00 Uhr. Ein Abendspiel mit echter Brisanz, denn die Tabelle nach dem 20. Spieltag ist so eng wie selten.

Der Meister ist gekürt – der Kampf um Platz zwei tobt

Der SV Unterneukirchen hat am Sonntag mit einem 2:0 gegen den SV Haiming den Meistertitel vorzeitig perfekt gemacht – bereits am 20. von 26 Spieltagen. Eine historische Leistung, Chapeau! Für den Rest der Liga heißt das: Der Blick richtet sich jetzt voll auf Platz zwei – den begehrten Relegationsplatz für den Aufstieg. Und da wird es richtig eng: Der TV Kraiburg/Inn steht punktgleich mit der SGK bei 36 Punkten, hat aber das bessere Torverhältnis und damit Platz zwei inne. Der SV 1966 Kay liegt mit 35 Punkten nur einen Zähler dahinter – und auch der SV Haiming ist mit 31 Punkten noch längst nicht abgeschrieben. Die SGK, der TV Kraiburg/Inn, der SV 1966 Kay und der SV Haiming – alle träumen noch vom selben Ziel.

Und jetzt das Besondere an diesem Spieltag: Während die SGK morgen Abend bereits ran muss, spielt der TV Kraiburg/Inn seinen 21. Spieltag erst am Mittwoch, 6. Mai – also fast zwei Wochen später! Ein Sieg morgen Abend würde die SGK also nicht nur auf Platz zwei katapultieren, sondern diesen Platz tagelang halten – ohne dass der TV Kraiburg/Inn antworten kann. Eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen darf.

Haiming kämpft um mehr als nur Punkte

Auch für den Gastgeber steht morgen viel auf dem Spiel. Der SV Haiming liegt aktuell mit 31 Punkten auf Platz fünf – und ein Sieg würde ihn auf 34 Punkte bringen und damit voll im Rennen um den begehrten Relegationsplatz bleiben. Das macht die Partie morgen Abend zu einem hochbrisanten Abendspiel mit maximaler Bedeutung für beide Seiten – die SGK will nach oben, der SV Haiming will den Anschluss halten.

Das Hinspiel: Torloses Remis – morgen soll es anders laufen

Am 7. Oktober 2025 trennten sich die SG Kirchweidach/Halsbach und der SV Haiming zuhause mit 0:0 – vor 120 Zuschauern ein kampfbetontes, aber torloses Duell. Beide Mannschaften neutralisierten sich gegenseitig. Morgen, auswärts unter Flutlicht, will die SGK zeigen, dass sie inzwischen einen Schritt weiter ist.

Direktvergleich: Ausgeglichen – mit Haiminger Vorteil

Der Blick in die Historie mahnt zur Bescheidenheit: In 16 Direktduellen führt der SV Haiming mit 6 Siegen gegenüber 5 SGK-Siegen – dazu 5 Unentschieden. Torverhältnis: 32:28 für die Haiminger. Gegen diesen Gegner ist nichts geschenkt – das weiß auch Trainer Langosch. Die SGK muss morgen aktiv die Geschichte umschreiben.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hinweis: Die folgenden Aufstellungen basieren auf den jeweils letzten Spielen beider Teams und sind daher vorläufig. Wer morgen Abend tatsächlich auf dem Platz steht, erfahrt ihr beim Anstoß!

Trainer Christoph Langosch dürfte auf die bewährte Elf vom Heiligkreuz-Spiel setzen: Im Tor steht Andreas Breucker, davor Christian Wolferstetter, Marco Lebesmühlbacher, Tommy Berreiter, Johannes Barth, Felix Anderl (Kapitän), Paul Krejci, Benedikt Steiner, Tobias Lang, Nick Müller und Maximilian Lang. Von der Bank stehen Maximilian Angerer, Jonas Namberger, Til Dreier, Lukas Hurmer und Michael Breucker bereit – der Letztgenannte bewies beim Sieg gegen den TSV Heiligkreuz eindrucksvoll, was ein Joker leisten kann: eingewechselt und sofort mit dem entscheidenden 2:0 zur Stelle.

Beim SV Haiming dürfte Trainer-Spieler Harald Bonimeier ebenfalls auf seine zuletzt eingesetzte Elf vertrauen: Im Tor Lukas Karpfhammer, davor Christoph Busch, Maximilian Barth, Hubert Gruenwald, Christoph Unterstoeger (Kapitän), Harald Bonimeier, Max Schmidhuber, Florian Riedhofer, Felix Lautenschlager und Julian Brandl. Von der Bank können Markus Gobel, Lukas Windsperger, Christoph Rauschecker und Thomas Gstatter eingreifen.

Schiedsrichter: Fabian Balasch

Die Partie wird von Fabian Balasch vom SV Gendorf Burgkirchen geleitet – einem Verein, der ebenfalls in der Kreisklasse Inn/Salzach 3 vertreten ist. Eine neutrale und faire Spielleitung vorausgesetzt, steht einem geordneten Abend nichts im Wege.

Disziplin: Beide Teams mit ähnlicher Bilanz

Beide Mannschaften nehmen sich bei den Karten wenig – der SV Haiming kommt auf 46 Gelbe, 3 Gelb-Rote, 0 Rote, die SGK auf 48 Gelbe, 1 Gelb-Rote, 2 Rote. Ein kampfbetontes Spiel ist zu erwarten – cool bleiben wird für beide Seiten entscheidend sein.

Die SGK kommt in bestechender Form

Der Trend der SGK spricht für sich: S–N–S–U–S – vier Punkte aus den letzten zwei Spielen, darunter der starke 2:0-Heimsieg gegen den TSV Heiligkreuz. Andreas Breucker hält hinten alles zusammen, Marco Lebesmühlbacher liefert vorne die entscheidenden Aktionen, und Johannes Barth sowie Michael Breucker bewiesen zuletzt ihre Torgefährlichkeit. Weiterhin fehlen Raphael Becher (Wadenbeinbruch, Saisonende) und Florian Rudholzner (Muskelfaserriss).

Blick voraus: Spieltag 22 wartet bereits – und der TV Kraiburg/Inn stöhnt

Wer morgen gewinnt, hat auch beim nächsten Spieltag die besseren Karten: Am Donnerstag, 30. April empfängt der SV Haiming den TSV Heiligkreuz (19:00 Uhr), während die SGK zuhause gegen den TSV 66 Polling antritt (19:30 Uhr). Und dann wird es für den TV Kraiburg/Inn richtig stressig: Am Samstag, 2. Mai müssen sie bereits ihren 22. Spieltag gegen den SV 1966 Kay bestreiten – ein direktes Spitzenspiel – bevor der nachgeholte 21. Spieltag gegen den VfL Waldkraiburg am Mittwoch, 6. Mai folgt. Eine echte Doppelbelastung für den TV Kraiburg/Inn in kurzer Zeit – während die SGK morgen Abend bereits punkten und danach in Ruhe zuschauen kann. Manchmal ist der Spielplan der beste Verbündete!

Fazit

Flutlicht, Auswärtsspiel, hochbrisantes Abendspiel – das wird kein Spaziergang. Aber die SGK ist in Form, hat Hunger und weiß, was auf dem Spiel steht. Ein Sieg morgen Abend, und die SGK übernimmt Platz zwei – und hält ihn, während der TV Kraiburg/Inn unter Doppelbelastung stöhnt. Der SV Haiming wird kämpfen – die SGK muss es auch.