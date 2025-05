Flut der Anteilnahme

Alzey. Diese Szene hat sich eingeprägt: Rund 700 Zuschauer im Alzeyer Wartbergstadion applaudieren Jens Maaß, der auf der Liege Richtung Rettungswagen gerollt wird. Und der Torhüter der SG Mauchenheim/Freimersheim, Minuten vorher in Folge eines Achillessehnenrisses auf dem Kunstrasen zusammengebrochen, reckte sich ein paar Zentimeter hoch und winkte den Besuchern zu. Sekunden später verschwand der 45 Jahre alte Publikumsliebling im Bauch des Krankenwagens. Das Kreispokalfinale wurde nicht mehr fortgesetzt.

Mittlerweile ist Jens Maaß operiert. Anderthalb Stunden brauchten die Spezialisten der Klinik in Simmern. „Unter Vollnarkose“, wie der ehemalige Oberliga-Keeper der TSG Pfeddersheim erzählt. Nun trägt er einen Spezialschuh. Sechs bis acht Wochen nach dem Unfall sollte die Verletzung ausgeheilt sein, lautet die Prognose. Länger anhalten werden die Erinnerungen an den Schmerz: „Den möchte nie wieder erleben. Der ging durch den gesamten Körper. Schlimmer als bei meinem Kreuzbandriss vor Jahrzehnten“.

Die dem Unglück vorausgehenden Bilder haben sich ebenfalls bei ihm eingebrannt: „Vor mir wurde ein Ball quer gespielt. Ich wollte ihn ablaufen. Gleich beim ersten Schritt hörte ich etwas, was ich für den Bruch des Plastiks im Fußballschuh hielt.“ Dann aber kam der Schmerz. Jens Maaß sank vor seinem Tor zu Boden, wo ihm schnell Betreuer der SG Mauchenheim/Freimersheim zur Hilfe eilten. Plötzlich war das Pokalspiel nur noch eine ganz kleine Nebensächlichkeit. Auch, dass der TSV Gau-Odernheim II zu diesem Zeitpunkt bereits haushoch führte.

Die Nachricht von dem tragischen Unfall des hoch geschätzten Nackers verbreitete sich schnell über die Sozialen Medien. Von vielen Usern bekam er Aufmunterungen und beste Genesungswünsche. Er sagte: Es war eine riesige Welle der Anteilnahme, die ihm sehr gut getan hat. Sie baute auf. Genauso wie diese Verabschiedung aus dem Stadion: Als alle Spieler inklusive der Schiedsrichter auf dem kurzen Weg zum Rettungswagen Spalier standen und mit den vielen Zuschauern applaudierten. Es waren ergreifende Sekunden, in denen Jens Maaß spontan reagierte: „Wenn die so schön klatschen, dachte ich mir, dann winke ich“, erzählte er augenzwinkernd.

Auf das Kreispokalfinale hatte er sich gefreut wie ein Kind. Diese Endspiele haben im Fußball-Kreis Alzey-Worms festlichen Charakter. Für jeden Fußballer sind sie ein Höhepunkt der Laufbahn. Das im gehobenen Alter von 45 Jahren noch einmal erleben zu dürfen, brachte seine Augen zum Strahlen. Auch die weiteren Pläne waren geschmiedet: Das rechte Knie sollte nach dem Spiel operiert werden. Und dann, die Option hielt er sich offen, wäre er gerne ins Tor der SG Mauchenheim/Freimersheim zurückgekehrt.

Maaß dreht Alternativfilm für sein Kopfkino

Von einem Augenblick auf den anderen haben sich diese Pläne verändert. Die Knie-OP, sagte er, gehe er nun frühestens im kommenden Jahr an. An Fußball sei bis auf Weiteres nicht mehr zu denken. Eine Hiobsbotschaft für den Vollblut-Sportler, der sich nun mit Hanteln und Geräten fit halten will.

Abgehakt hat er inzwischen die Gedanken hinsichtlich „was wäre, wenn ....“ gewesen. Hätte er im Pokal-Halbfinale mit der SG nicht diesen Coup mit dem Sieg über Wörrstadt gelandet. Wäre ihm dann diese Verletzung erspart geblieben? Dieses Kopfkino sei nun abgeschaltet. Stattdessen fügte er sich dem Schicksal: „Was passieren soll, das passiert.“