Flut an Trainerrücktritten und -entlassungen über das Osterwochenende

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Bereits erwähnt hatten wir den Rücktritt von Helder Dias in Steinsel, dem Tabellenletzten aus der Ehrenpromotion. „Unterschiedliche Ansichten bezüglich des sportlichen Projekts“ hatte Dias FuPa gegenüber zu seiner Entscheidung angegeben. Laut FuPa-Informationen ist Khaled Ayari, bis letzte Saison Spieler in Steinsel, Nachfolger von Dias.
Wie bereits am Dienstag in unserem Nachbericht zum Wochenende in der 1.Division geschrieben, hat sich Jeunesse Junglinster von Greg Molitor getrennt. Sandro Miguel Dias de Oliveira könnten unbestätigten Informationen zufolge Molitors Nachfolger werden. Am Wochenende ließ uns Ex-Nationalspieler Molitor Folgendes dazu wissen, dass er nicht mehr Trainer in Junglinster ist:
„Man muss sagen, dass es von Anfang an zu viele Spannungen und Strömungen in verschiedene Richtungen im Verein spürbar waren. Das machte die Arbeit von Beginn an sehr schwierig. Letztendlich war das der Grund, warum ich schon nach dem Spiel gegen Bartringen zurücktreten wollte. Nach Gesprächen mit einigen Spielern und den wichtigsten Vorstandsmitgliedern entschied ich mich jedoch, weiterzumachen.
Nun, zwei Spiele später, ist ein ‚point of no return’ erreicht und das ist in der aktuellen Situation wohl das Beste für den Verein. Trotzdem danke ich Alain (d.Red.: Vizepräsident Schmit) und Sami (d.Red.: Vereinspräsident Daoud) für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung sowie für den gemeinsamen Glauben, dass wir die Saison zufriedenstellend abgeschlossen hätten.“
Wie Rui Teixeira FuPa gegenüber am Montag mitteilte und wie bestätigend mittlerweile aus unserer Vereinsverwaltung hervorgeht, hat der Trainer der 1.Herren des Zweitdivisionärs sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Vorstandsentscheidungen, mit denen er nicht einverstanden war, „haben es erschwert, meine Mission unter den richtigen Bedingungen fortzuführen“ so Teixeira in einem Schreiben an die FuPa-Redaktion.
„Ich möchte betonen, dass diese Entscheidung sich nicht gegen einzelne Personen richtet, sondern das Resultat einer Situation ist, die nicht mehr mit meinen Werten und meiner Vision der Arbeit kompatibel ist“ so ein weiterer Auszug aus einer längeren E-Mail. Über einen möglichen Nachfolger liegen uns z.Z. noch keine Informationen vor.
Beim Zweitdivisionär hat das Trainergespann um Rachid Lazaar und Emir Bisevac seinen Rücktritt eingereicht, wegen unterschiedlicher Vorstellungen gegenüber dem Vereinsvorstand. Wie uns am Dienstag von Vereinsseite mitgeteilt wurde, übernimmt Frédéric Di Biase die 1.Mannschaft für den Rest der Saison.