Flut an Trainerrücktritten und -entlassungen über das Osterwochenende Das Trainerkarussell dreht auch im April munter weiter von Paul Krier · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser

Symbolbild – Foto: Thomas Rinke

FC Alisontia Steinsel Bereits erwähnt hatten wir den Rücktritt von Helder Dias in Steinsel, dem Tabellenletzten aus der Ehrenpromotion. „Unterschiedliche Ansichten bezüglich des sportlichen Projekts“ hatte Dias FuPa gegenüber zu seiner Entscheidung angegeben. Laut FuPa-Informationen ist Khaled Ayari, bis letzte Saison Spieler in Steinsel, Nachfolger von Dias. FC Jeunesse Junglinster Wie bereits am Dienstag in unserem Nachbericht zum Wochenende in der 1.Division geschrieben, hat sich Jeunesse Junglinster von Greg Molitor getrennt. Sandro Miguel Dias de Oliveira könnten unbestätigten Informationen zufolge Molitors Nachfolger werden. Am Wochenende ließ uns Ex-Nationalspieler Molitor Folgendes dazu wissen, dass er nicht mehr Trainer in Junglinster ist:

„Man muss sagen, dass es von Anfang an zu viele Spannungen und Strömungen in verschiedene Richtungen im Verein spürbar waren. Das machte die Arbeit von Beginn an sehr schwierig. Letztendlich war das der Grund, warum ich schon nach dem Spiel gegen Bartringen zurücktreten wollte. Nach Gesprächen mit einigen Spielern und den wichtigsten Vorstandsmitgliedern entschied ich mich jedoch, weiterzumachen. Nun, zwei Spiele später, ist ein ‚point of no return’ erreicht und das ist in der aktuellen Situation wohl das Beste für den Verein. Trotzdem danke ich Alain (d.Red.: Vizepräsident Schmit) und Sami (d.Red.: Vereinspräsident Daoud) für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung sowie für den gemeinsamen Glauben, dass wir die Saison zufriedenstellend abgeschlossen hätten.“